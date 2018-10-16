В конце сентября представители белорусских НГО направили властям республики обращение, в котором снова констатировали: «Дата 17 сентября должна вновь стать праздничным днем белорусского народа». Документ подписали представители общественных объединений, образовавших Координационный cовет лево-патриотических сил Белоруссии «Единство».

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Каждый год такие обращения поступают на имя Александра Лукашенко и других чиновников от разных организаций, однако власти демонстративно игнорируют чаяния общественности, предпочитая за счёт налогоплательщиков и мобилизацией их же на массовку отмечать свои мало кому интересные «праздники» вроде импортированного из Украины «дня вышиванки». Любопытно, что при этом в календаре государственных праздников Белоруссии значится 7 ноября — День Октябрьской революции, являющийся к тому же нерабочим днём. Другим «красным дням календаря» места ни в календаре государственных праздников, ни в календаре памятных дат места почему-то не находится.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко в поле

Отметив 79-летие воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой, представители белорусской общественности 23 сентября направили очередное обращение президенту республики, а также председателям двух палат Национального собрания — Владимиру Андрейченко и Михаилу Мясниковичу. От Александра Лукашенко ответ не поступил до сих пор, хотя им же установлены сроки рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. В свою очередь, «палаточники» отделались формальными отписками, сославшись на 84-ю статью конституции, в которой говорится об исключительной компетенции президента по вопросам установления праздников и праздничных дней.

«К большому сожалению, в современной Республике Беларусь 17 сентября — одна из самых знаменательных дат в истории белорусского народа — до сих пор так и не стала праздничным днем, и 79-я годовщина важного события в республике широко не отмечалась. Такая ситуация наблюдается уже не первый год, если в советское время дата 17 сентября широко отмечалась как славная дата белорусской истории, то в современной Республике Беларусь она практически предана забвению», — констатировали в своём обращении представители белорусских НГО.

Представители общественных объединений отметили недопустимость подобного забвения своей собственной истории, отметив также, что историческая память составляет основу национального самосознания. Специально для чиновников они сделали экскурс в историю и провели параллели с современностью.

Они напомнили, что в результате агрессии панской Польши при поддержке стран Антанты против молодой Советской России и навязанного затем несправедливого Рижского мирного договора 1921 года Западная Белоруссия и Западная Украина оказались в составе польского государства, где Западной Белоруссии была отведена роль аграрно-сырьевого придатка центральных районов Польши и источника крайне дешевой рабочей силы.

Подписание Рижского мирного договора 1921 год

Правительство буржуазной Польши не стремилось развивать промышленность в крае. Удельный вес Западной Белоруссии в промышленном производстве Польши превышал 3%, а выработка электроэнергии — 2%, при том что по площади Западной Белоруссия составляла 21% территории тогдашней Польши, а по населению — порядка 13%. В то же время крестьянство страдало от безземелья и малоземелья, тяжелых налогов, высоких цен на промышленные товары широкого потребления и задолженности перед банками. В особенно тяжелом положении находились батраки, перенаселенная деревня не имела оттока в промышленность, поэтому крестьяне вынуждены были массово эмигрировать в страны Западной Европы и Америки. Иностранцами разграблялись природные богатства края, леса шли на вырубку, в том числе Беловежская пуща.

Представители белорусской общественности отметили также: «Помимо нещадного социального гнёта, коренное население Западной Белоруссии подвергалось национальному гнёту. В отношении него правительство панской Польши проводило шовинистическую политику, осуществляло принудительное ополячивание и окатоличивание. Официальным названием Западной Белоруссии и Западной Украины было «восточные окраины» («кресы всходне»). Из 500 белорусских школ, которые существовали накануне белопольской интервенции, к 1936 г. осталось 15, а к 1939 г. не осталось вообще. Были закрыты также 5 белорусских гимназий и 2 учительские семинарии. В 1939 г. 35% населения Западной Белоруссии было неграмотно».

«Главным методом господства и управления панской Польши в Западной Белоруссии был массовый террор. При этом действовали чрезвычайные военные и полевые суды. Политзаключёнными были переполнены тюрьмы и концлагерь в Картуз-Берёзе, — напомнили авторы обращения. — Трудящиеся Западной Белоруссии не признавали белопольскую оккупацию, не мирились со своим тяжелым положением и вели борьбу против буржуазно-помещичьего и национального гнета. Особенно активную борьбу против оккупации вела Коммунистическая партия Западной Белоруссии (КПЗБ), в рядах которой были такие выдающиеся деятели, как С. О. Притыцкий, В. З. Хоружая, Р. И. Сержант, В. З. Царюк и другие. Чтобы подавлять борьбу трудящихся за свои права, в том числе в Западной Белоруссии, польские власти ввели в стране откровенно террористический режим и шли на сближение с гитлеровской Германией, вынашивая агрессивные планы в отношении СССР, что было роковой ошибкой».

Жители Западной Белоруссии с красными флагами приветствуют солдат Красной Армии. 1939

С началом Второй мировой войны возникла новая ситуация: «Реакционное польское правительство, систематически проводившее профашистскую политику, действовавшее в русле англо-французской дипломатии и незадолго до начала войны отвергшее советское предложение о помощи, оказалось неспособным организовать эффективное сопротивление гитлеровской агрессии. К исходу 16-го сентября ни Польши, как единого государства, ни польской армии, как единого целого, уже не было. Правительство бежало из страны в Румынию. В этих условиях Советское правительство приняло решение принять под свою защиту братское население Западной Белоруссии и Западной Украины.

Согласно распоряжению правительства, Красная армия 17 сентября 1939 г. перешла границу Польши и начала свой освободительный поход. В течение 6 дней советские войска освободили всю территорию Западной Белоруссии. Трудящиеся освобождаемых городов и сел радостно встречали советские войска, выходили на улицы с красными знаменами, цветами, хлебом-солью. Повсюду проходили митинги, участники которых требовали воссоединения с БССР. В деревнях создавались крестьянские комитеты, бравшие на учет имущество помещиков, распределявшие панские земли и инвентарь. В городах начали работать временные городские управления — органы новой, народной власти».

Освободительный поход Красной армии в Западную Белоруссию привёл к тому, что «насильственно разделенный белорусский народ вновь стал единым, а в составе Советской Белоруссии были воссоединены все этнические белорусские земли. БССР затем стала одной из стран-учредителей ООН, без создания в 1939 году единого белорусского государства не было бы и современной Республики Беларусь», обратили внимание чиновников белорусские патриоты.

«Попытки очернить дату 17 сентября прозападной белорусской оппозицией тщетны, так как вопрос единения любого народа всегда был для него священным, — отметили они. — Прозападная белорусская оппозиция усиленно очерняет события, связанные с воссоединением Западной Белоруссии с БССР, которые, по её мнению, имели отрицательные последствия для белорусского народа. В её рядах находятся и такие, которые восхваляют профашистский режим панской Польши.

Однако, во-первых, эта оппозиция не имеет сколько-нибудь широкой поддержки среди населения республики (достаточно взглянуть на её представительство в белорусском парламенте). Во-вторых, эти оппозиционеры по существу являются духовными наследниками предателей белорусского народа, прислуживавших гитлеровским оккупантам во время Великой Отечественной войны, так что им лучше помалкивать, а не дискутировать о белорусском прошлом. Да и вообще, можно ли серьёзно считать националистами тех, кто выступает против воссоединения белорусского народа в едином государстве, при котором был положен конец политике полного закрытия школ с белорусским языком обучения?»

Белорусские националисты. 2006

Белорусские общественники провели параллели с новейшей историей, обратив внимание на примеры, когда день единения народа торжественно отмечается в ранее разделённых странах. Так, во Вьетнаме отмечается 2 июля: в этот день в 1976 году произошло объединение двух частей страны — Северного и Южного Вьетнама. Германия отмечает День германского единства 3 октября в честь официального воссоединения Западной и Восточной Германии 3 октября 1990 года. На очереди — аналогичная дата для разделённого государственными границами народа, проживающего на Корейском полуострове.

«Патриотически настроенная общественность неоднократно поднимала вопрос о восстановлении в официальном календаре 17 сентября в качестве праздничной или памятной даты. Однако вопрос до сих пор не решен, — сказано в обращении. — В 2019 году исполняется 80 лет тем знаменательным событиям, поэтому общественность нашей республики считает, что дальше такая ситуация неопределенности продолжаться не может».

Представители белорусских общественных объединений напомнили, что не впервые обращаются к адресатам «с предложением внести 17 сентября как День воссоединения белорусского народа в перечень праздников Республики Беларусь», подчеркнув: «Данное решение станет не только очередным подтверждением современной Белоруссией акта исторической справедливости 1939 года, но и покажет еще раз всем реакционным мечтателям соседней Польши о «восточных кресах», что в нашей стране им рассчитывать не на кого, так как белорусское общество едино».

Обращение подписали руководители общественных объединений, образовавших Координационный совет лево-патриотических сил Белоруссии «Единство»: председатель общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов, председатель общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко, секретарь-координатор общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников и секретарь Координационного совета лево-патриотических организаций Белоруссии «Единство» Генрих Симановский.

17 сентября 2016 года представители этих же республиканских общественных организаций выступили соучредителями Гражданской кампании «Комитет 17 сентября», а в сентябре 2015 года были в числе шести белорусских НГО, направивших в Парламентское собрание и Посткомитет Союзного государства обращение с предложением внести в календарь памятных дат Союзного государства 17 сентября как «День воссоединения белорусского народа».

Карта Белорусской ССР и Западной Белоруссии

Ранее эти же организации из объединения лево-патриотических сил Белоруссии «Единство» выступали с заявлениями о необходимости легализации общественно-патриотической акции «Бессмертный полк», констатировали непоправимый политический ущерб официальному Минску из-за уголовного преследования белорусских авторов ИА REGNUM, обращались кпрезидентам России Владимиру Путину и Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой инициировать «процесс присоединения Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к Союзному государству России и Белоруссии», констатировали необходимость «восстановить традиционное название белорусского государства на русском языке «Белоруссия».

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Также напомним, что в сентябре белорусы инициировали сбор подписей под петицией, в которой властям предложено «учредить государственный праздник — 17 сентября День объединения Белоруссии (День объединения Западной и Восточной Белоруссии)». До этого, 17 сентября 2009 года, президентская пресс-служба опубликовала поздравление Александра Лукашенко с 70-й годовщиной воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой, в которой он констатировал бесспорный факт: по итогам военной операции РККА в сентябре 1939 года состоялся акт исторической справедливости — воссоединение искусственно разделенного белорусского народа.