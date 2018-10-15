На безлесном высокогорье Памира ветер начинает непрерывно задувать после обеда и забивает диалоги людей допоздна. Государственные границы здесь проведены произвольно, и киргизы принуждены жить под флагом таджиков, а к югу от реки Пяндж в афганских кишлаках обитают такие же люди, как и к северу от нее. Русский язык на Памире востребован, как и раньше, а исмаилиты в Бадахшане верят, что русские еще вернутся. А путешественник с обгорелым носом по имени Олег Приходько ездит на осле, травится бараниной и снимает фильм о быте местных народов под названием «Долины Памира».

«Долины Памира»

Олег Приходько Бадахшан

Приходько стоит по пыльной дороге, построенной в советские времена; хотя солнце еще высоко в небе, но тракт замирает. Киргизы с Оша двинутся на юг, в сторону таджикского пограничного перехода только утром. Русский из столицы Урала любуется на далекие снежники и ледники, окружающие семитысячник пик Ленина, и просится переночевать к немногословным и занятым киргизам-чабанам. Приходько, как и многие принципиальные автостопщики, экономит не только на транспорте, но и на снаряжении; и — он боится замерзнуть в летнем спальнике. Недавно он был в США — об этом свидетельствует надетая на него футболка «Аляска», а в сети лежит его фильм «Мои 40 дней на Аляске».

Олег Приходько Памир

Потом Приходько, побродив по скучным улочкам Хорога, окажется гостем в кишлаках у исмаилитов — древнего населения Бадахшана. Исмаилитов не пересилила угрюмая религия саудовских купцов и разбойников, а персидский шиизм они растворили в своих мифах и отголосках зороастризма — мечетей здесь нет, а есть мазары, украшенные рогами архаров в традициях родовой культуры. «Русские еще вернутся», — ностальгируют хорошо говорящие на нашем языке мужчины Бадахшана с мозолистыми руками. Голубых глаз и светлых волос, так поражавших исследователей прошлого, среди памирцев не особенно и видно. В кишлаках неплохо с едой, но на прочие потребности трудно заработать, ведь самостийный Таджикистан глубоко деградировал. И кто-то перевозит наркотики из Афганистана.

Олег Приходько Памир

Визуально самые красивые эпизоды картины — это путь к пограничному перевалу Кызыл-Арту и бьющееся о берега на высоте 3900 метров соленое озеро Кара-Куль: аскетично скрипящий под ногами камень, высыхающая трава и полное отсутствие деревьев. Но по сравнению с «Моими 40 днями на Аляске» или «Колымой благословенной» история памирского путешествия предугадывается наперед, а односложные диалоги в «Долинах Памира» рвутся на полуслове, и автор часто задает излишне утвердительные вопросы местным людям. Что не отменяет уникальности фильмов Олега Приходько.