После возвращения с саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшимся в Сингапуре в июне 2018 года, президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейская проблема «решена». Многие эксперты не разделили его оптимизма. По их мнению, Пхеньян не предпринял никаких шагов, чтобы продемонстрировать свою готовность к «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации». С тех пор, вплоть до недавней встречи официальных лиц США и КНДР на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, ничего не изменилось. Другими словами, Трампа просто-напросто обманули, пишет Джошуа Шифринсон в статье для издания Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Корейская народная армия на параде

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Критики КНДР правы: Пхеньян не предпринял никаких шагов в течение последних трех месяцев для того, чтобы обеспечить процесс денуклеаризации. Однако эти же критики ошибаются в том, что это обязательно плохая новость. В конечном итоге ядерный арсенал Ким Чен Ына может предоставить больше возможностей, чем проблем. Наличие ядерного оружия у Пхеньяна дает возможность установить новый баланс сил в Северо-Восточной Азии, который сделает регион более стабильным и снизит опасность войны. Как ни странно, такой сценарий может преуспеть, только если политика Трампа в отношении КНДР продолжит терпеть одну неудачу за другой.

При наличии ядерного арсенала выживание северокорейского режима практически гарантировано. Пхеньяну больше не нужно будет запугивать своих соседей, обладающих обычными вооруженными силами, превосходящими обычные военные возможности КНДР. Северокорейская ядерная бомба может стать реальным драйвером региональной стабильности. Таким образом, неспособность Трампа урегулировать северокорейскую проблему может посеять семена будущего более стабильного баланса сил в Северо-Восточной Азии.

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

После окончания холодной войны Северная Корея стала угрожать стабильности в Северо-Восточной Азии. Режим представляет собой военную угрозу для соседей КНДР, включая американских военных. Среди региональных игроков возникли опасения того, что, в случае военного столкновения между КНДР и Южной Кореей, в этот конфликт также будут втянуты США и, возможно, Япония. В то же время конфликт между Северной Кореей и США мог бы втянуть в войну и КНР. С другой стороны, если бы в КНДР произошел крах режима Кима из-за внутреннего или внешнего давления, то между Пекином и Вашингтоном могли бы возникнуть разногласия, которые в конечном итоге могли бы привести к войне. Все перечисленные факторы привели к возникновению очень хрупкого регионального статуса-кво.

Ситуация может измениться благодаря действиям администрации Трампа. После прихода Трампа в январе 2017 года его угрозы в адрес КНДР загнали Вашингтон в угол: Белый дом дал понять, что он не смирится с ядерной Северной Кореей, но не хочет брать на себя расходы, связанные с войной. Однако двусмысленное обещание КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова, данное в Сингапуре, позволило США сберечь свое лицо: у Вашингтона появился фиговый листок, чтобы прикрыть позор своего провала в сфере нераспространения. В итоге Вашингтон объявил о своей «победе» и отказался от военных угроз. Трамп заявил, что Северная Корея «уже не представляет собой ядерную угрозу». Американская администрация не хочет отказываться от данного заявления Трампа, даже когда стало ясно, что КНДР не сделала ни единого шага в деле денуклеаризации.

Соответственно, Соединенные Штаты в значительной степени отказались от идеи смены режима путем военной интервенции. Ядерный арсенал КНДР и развитие возможности нанесения ракетного удара по материковой части США существенно снизили вероятность военного нападения Вашингтона на Пхеньян. В преддверии саммита в Сингапуре США прекратили открыто угрожать КНДР военными действиями, вместо этого Трамп пообещал Пхеньяну «гарантии безопасности» и приостановил военные учения с Южной Кореей, которые Северная Корея считает «провокационными». После саммита возник существенный дипломатический импульс. Произошел запуск переговорного процесса между КНДР, Южной Кореей и Японией, а США начали подготовку ко второму саммиту с Ким Чен Ыном. Никто не знает, к чему приведут эти переговоры, но сам дипломатический процесс снижает риск просчета и нормализует отношения между Северной Кореей и ее соседями.

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

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Кто может извлечь выгоду из нового баланса сил на Корейском полуострове? Польза для США и их союзников очевидна: они могут снизить напряженность, указав на условное обещание КНДР о денуклеаризации для оправдания снижения военного давления на Пхеньян. Китай также может многое выиграть. Пекин получит более стабильный северо-восточный фланг, поскольку вероятность военной кампании США против КНДР снизится. Пекин также получил возможность сосредоточиться на обеспечении безопасности Пхеньяна от внутреннего давления. Короче говоря, возникшая региональная ситуация является почти официальным признанием того, что КНДР является частью китайской сферы влияния, поэтому у Пекина возникает стимул к рациональному управлению данным районом. КНДР тоже может извлечь свою выгоду, поскольку ей удалось занять, возможно, самую выгодную стратегическую позицию. Однако Пхеньяну также придется столкнуться с некоторыми издержками. Северная Корея должна формально поддерживать миф о денуклеаризации, смиренно отказаться от выставления на показ своего ядерного потенциала и проявить готовность подчиниться китайскому влиянию. По сути, возникшая региональная ситуация предлагает КНДР безопасность от внешних угроз в обмен на принятие статуса государства-клиента.

Однако следует реально смотреть на вещи. Нет никаких гарантий того, что в Северо-Восточной Азии удастся установить новый баланс сил, который сделал бы регион более безопасным. Нет никаких гарантий, учитывая особый подход администрации Трампа к внешней политике и все более очевидные доказательства того, что Северная Корея не движется в направлении денуклеаризации.