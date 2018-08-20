В субботу, 18 августа, в республике произошло давно ожидаемое событие — Александр Лукашенко отправил в отставку экономический блок правительства во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым, который продержался в своей должности менее четырех лет. На смену пришли молодые управленцы, о которых, за исключением пары фигур, пока мало что можно сказать, да и рано. Прежние заслуги или косяки уже не актуальны, а вот как «повзрослевшие» относительно новые кадры будут справляться с задачами на самом высоком уровне государственного управления — это только предстоит узнать.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Дело ведь в том, что причина «саботажа» указаний администрации белорусского президента со стороны правительства очень проста. Все не только последние правительства под председательством Сергея Сидорского, Михаила Мясниковича и Андрея Кобякова, но без исключений все предыдущие белорусские правительства, начиная с таких фамилий, как Сергей Линг и Михаил Чигирь, предлагали системные капиталистические реформы белорусской экономики. Однако все они (реформы) были торпедированы администрацией белорусского президента.

Причина происходившего торпедирования понятна. Все эти реформы, еще с 90-х годов прошлого века предполагали слом действующей предельно монополизированной, энергозатратной, неэффективной и неконкурентной белорусской экономики и выстраивание новой, гораздо более конкурентоспособной и эффективной. То есть белорусские правительства, по крайней мере, их экономический блок, всегда были либеральными, кто больше, кто меньше, кто более эффективным, кто менее.

Однако, как только бы в республике поломался действующий, по сути, с советской эпохи экономический механизм, он тут же в соответствии, что с марксистской экономической школой, что с кейсианской, привел бы в действие совершенно другие объективные экономические силы, которые начали бы ломать действующий политический режим.

Kremlin.ru Андрей Кобяков (слева)

Поэтому все либеральные начинания белорусских правительств, начиная с 1996 года всегда в конечном итоге упирались в стену в АП, после чего спускались на тормозах, а правительства рано или поздно отправлялись в отставку под любыми надуманными предлогами. Что произошло сейчас, и почему Лукашенко обвинил правительство Кобякова в саботаже? Все просто — люди, в конце концов, себя уважают и все прекрасно видят.

Они много раз предлагали вполне приемлемые системные варианты решения наиболее острых и кризисных вопросов белорусской экономики. Однако в АП их системную работу все время отфутболивали под разными абсолютно надуманными предлогами, вместо этого постоянно транслируя в народ недовольство главы государства то в виде крыш, то дорог, то колхозов, то посевной, то уборочной и так далее по бесконечному кругу. Естественно, рано или поздно, когда к работе людей так относятся, у них пропадает желание работать.

Вот тогда в ответ на настоящий саботаж и начался очередной правительственный «саботаж». После чего в который раз идут грозные совещания, и правительство с треском вылетает в отставку. Ни одно правительство в республике не ушло в отставку спокойно, все через скандал, что также немало говорит не только о политической культуре в стране, но и о методах руководства.

Поэтому то, что правительство Румаса через год-два предложит очередную программу реформ на рассмотрение администрации президента — в этом сомнений нет. Можно взять программу Линга, стряхнуть пыль, обновить титульный лист в бело-красно-белые вышиванки по краям — и на подпись. В чем сомнения есть, так это в том, что она будет принята.

Вместе с тем в действие все больше вступает фактор времени. Россия наступает по всем фронтам — от Украины до Сирии, от США до Германии. И у официального Минска просто нет дальше времени саботировать начало капиталистических реформ в экономике страны, чтобы республика не висела на шее Москвы тяжелым грузом, а стала экономически самодостаточной и начала зарабатывать, принося в том числе в копилку Союзного государства именно свои кровно заработанные деньги.

Hanna Zelenko Дом правительства

Этот фактор в принципе является единственным, который может побудить администрацию президента перестать саботировать начинания собственного правительства, чем она и занималась последние двадцать лет. В этом плане, возможно, Румасу и повезет, и он станет первым успешным премьер-министром республики.

В любом случае, как мы видим, инициатором рыночных перемен в республике стала Москва, как бы к ней плохо не относилась прозападная оппозиция и часть местных элит. Достаточно было лишь обозначить интерес к белорусской проблематике, как политической системе республики со стороны президента было тут же придано большое ускорение. А ведь это только начало.

При этом Сергей Румас в отличие от токсичного Макея должен хорошо понимать, что вопрос привлечения российской нефти на белорусские НПЗ не решается переходом этих самых НПЗ и близлежащей инфраструктуры на белорусский язык делопроизводства. Только если не стоит цель сделать из республики еще одну полыхающую в огне гражданской войны Украину.

Насколько далеко готов официальный Минск пойти по пути рыночных реформ, а также по трансформации политической надстройки, покажет только время, которого у официального Минска с каждым днем становится все меньше и меньше. По какой-то причине события в мире кардинально ускорились. И любой камешек, который будет катиться не в тренде гравитационного притяжения сменившей некоторое время назад свой курс движения мировой колесницы, будет раздавлен в пыль истории и оставлен далеко позади ее мерцающих в блеске величия колес.