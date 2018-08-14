Из уст Лукашенко прозвучало страшное: саботаж

Юрий Баранчик, , 16:44 — REGNUM

«Никогда такого не было, и вот опять» — скорее всего так бы прокомментировал ситуацию, сложившуюся в белорусских верхах, отличавшийся тонким юмором Виктор Черномырдин, имей возможность он наблюдать последние два дня совещания лидера белорусской республики Александра Лукашенко с руководящим составом правительства и местных органов.

Суть проблемы — в прохудившейся крыше в здании одного из предприятий в Орше. Президент республики в свое время заметил эту проблему, мешавшую выпуску высокотехнологичной продукции, и дал соответствующие поручения. Однако его указания просаботировали. И кто! Не какой-нибудь местный кровельщик Изот Якубович, а целый министр. Вот никогда такого не было…

Проблема протекающей крыши — несомненно, важная государственная проблема, раз на сей факт обращает внимание сам глава государства. Видимо, именно протекающие крыши самая острая проблема в процветающем белорусском государстве. А так люди всем довольны — зарплатами, удоями, качеством продукции в магазинах, уровнем образования, социальной защищенности, размером пенсий…

Повезло республике. Собственно говоря, непонятно, зачем из-за какой-то крыши устраивать такой разнос местным витебско-оршанским и правительственным чиновникам. А тем более требовать кадровое управление администрации президента проработать вопрос замены всего правительства:

«Он сидел, не мог отремонтировать крышу — выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается? Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, — потребовал белорусский президент. — Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!».

Мало этого. По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента». Вот еще и Госсекретарь Совета безопасности республики, уважаемый Станислав Зась почему-то попал под раздачу президента — где та крыша и при чем тут силовики? Или не в крыше дело?

Прав, Александр Григорьевич, абсолютно прав. Недопустимо это — не выполнять поручение президента о прохудившейся крыше. Мысли ведь могут у людей разные возникнуть — если эти страдальцы, на которых больно смотреть во время транслируемых совещаний с участием главы государства, не могут починить простую крышу, с которой без проблем после «поллитры» справляется местный кровельщик Якуб Изотович, то как эти люди справляются действительно с проблемами государственного масштаба?

Вот и Александр Григорьевич обозначил эту проблему. Что-то такое странное стало происходить в республике, что чиновники не могут решить элементарной проблемы — протекающей крыши. Случайно ли это? Вот, по мнению Лукашенко, это совсем не случайно, а называется очень многокомпонентным словом — «саботаж». Кто бы мог подумать…

Кто бы мог подумать, что эти, на первый взгляд, «серые мышки» в костюмах, которые боятся поднять глаза от своих исписанных мелким почерком бумаг во время совещаний с главой государства, могут устроить нечто такое страшное, подрывающее сами основы нынешней белорусской власти. Оказывается, даже у этих людей, затравленных в корень, как ни странно, есть достоинство. И возможно, при другом тренере, и не было бы такого рода проблем — работали бы сами, без понуканий, радостно, позитивно и с результатом. Как при Машерове, который никогда не позволял себе повышать голос на подчиненных.

Поэтому, как только в силу каких-то непонятных обстоятельств, люди почувствовали, что и они могут себя чувствовать Людьми, вся «жесткая вертикаль» власти в один день сломалась и стала давать сбои. Люди же прекрасно видят, что можно жить по-другому — не бояться, иметь собственность, а не убитую «дачу» под самые 250 метров на фоне уютных фазенд чиновников из других стран, иметь бизнес там, на жену или детей, спокойно уходить из власти и заниматься другими полезными для государства и себя делами, и так далее, ‑ и никаких проблем. И все вежливо, культурно, чинно и благородно…

Лукашенко проговорился. Саботаж — это действительно серьезный и страшный приговор для нынешней системы государственного управления. Как эту проблему сможет купировать официальный Минск и сможет ли — покажет самое ближайшее время. Для Москвы главное в этой ситуации, чтобы белорусская власть при столкновении с серьезными внутренними проблемами не шаталась из стороны в сторону, как это бывало неоднократно ранее, и сохраняла преемственность в отстаивании идей Союзной и Евразийской интеграции, как политически, так и экономически, независимо от списка конкретных чиновников.

Поэтому если Александр Лукашенко решит реформировать правительство, даже в таком жестком варианте, как его смена, то, несомненно, эти действия, если они будут содействовать белорусско-российской интеграции стоит поддержать. К тому же те фамилии, что уже озвучены на роль новых рулевых белорусской экономики — вице-премьер Василий Матюшевский и посол республики в Китае Кирилл Рудый — вполне адекватные люди, искренние сторонники Союзного государства с хорошими связями на нужных уровнях в Москве, которые реально не только смогут навести порядок в белоруской экономике, не только сдвинуть с мертвого места дело белорусско-российской интеграции, но и содействовать наилучшей реализации транзитного потенциала республики в российско-китайском Евразийском инфраструктурном проекте.