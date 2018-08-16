Несмотря на то, что и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, и главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Али Джафари уже заявили о неприятии каких-либо переговоров с США, исторические примеры и простая политическая логика говорят о том, что решительная позиция Тегерана вскоре изменится и иранские власти пойдут на новое соглашение. При этом новый этап переговоров может оказаться кардинально иным, непохожим на то, что было прежде, и звездную роль миротворца в этом процессе может сыграть президент России Владимир Путин, пишет Дэннис Росс в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США, Иран и Россия

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Прежде всего необходимо, подчеркивает автор, отметить, что к Ирану неприменим пример Северной Кореи, остановить развитие ядерной программы которой пытается международное сообщество. В случае же с исламской республикой президент США Дональд Трамп нарушил международное соглашение. Сложно применять так же как и против КНДР максимальное давление к Ирану тогда, когда другие страны, прежде всего, в ЕС принимают законопроекты, защищающие свои компании от антииранских санкций США. По меньшей мере союзники Вашингтон не будут стремиться заткнуть все дыры в санкционном режиме против Тегерана и не дать ему уклониться от запретительных мер. Поэтому ни о каком максимальном давлении речь не идет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Более того, благодаря росту цен на нефть Иран, скорее всего, сможет покрыть свои убытки после вступления в силу с 4 ноября второго раунда санкций, в рамках которых страны должны будут либо отказаться от импорта иранской нефти, либо перестать вести дела с США. Тем не менее, хотя ЕС и принимает необходимые меры, европейские банки и компании, такие как Total, Peugeot, Maersk, Deutsche Bank и другие, все же покидают исламскую республику. Экономика страны испытывала значительные трудности и до введения первого этапа санкций 6 августа: с апреля валюта страны потеряла 50% своей стоимости, что вызывает сильное недовольство иранской общественности.

Более того, власти Ирана уже неоднократно, оказавшись под международным давлением, меняли свой курс вопреки сделанным ранее заявлениям. Так было, например, после усиления бывшим главой Белого дома Бараком Обамой санкционного давления. Иными словами, по мере того как будет ослабевать экономика Ирана, а давление на него будет возрастать, власти страны могут начать искать пути выхода. Благодаря стоимости нефти на отметке $70 за баррель у Тегерана появится подушка безопасности, особенно потому, что его бюджет основан на стоимости нефти в $55. Кроме того, руководство страны будет смотреть на то, насколько европейские импортеры сократят закупки иранского топлива и сможет ли кто-то восполнить недостающие объемы.

Вполне вероятно, что Тегеран будет искать путь к переговорам, но не напрямую, поскольку такой шаг будет восприниматься в качестве капитуляции. Поэтому возможно, что уже в начале следующего года иранские власти пойдут на контакт с Россией. Они видят отношение Трампа к Путину, а также заинтересованность последнего в том, чтобы продемонстрировать российское влияние на международной сцене. Поэтому российский лидер с радостью возьмет на себя роль арбитра между США и Ираном. Не в последнюю очередь потому, что он будет стараться включить в это обсуждение будущее Сирии.

Можно представить, как Путин в ходе его следующего саммита с Трампом, который может состояться в начале 2019 года, выступит с предложением о включении в ядерную сделку ограничения на число центрифуг и объемы обогащенного урана на 10−15 лет в обмен на снятие США всех санкций.

Chuansong.me Атомный реактор

В теории такое предложение далеко от тех 12 пунктов, с которыми выступил глава государственного департамента США Майк Помпео, требовавший от Тегерана не только положить конец обогащению урана, но и дестабилизирующим угрозам и действиям в регионе. Но если глава Кремля выступит с таким предложением и передаст его по закрытым каналам Трампу, сложно представить себе, чтобы тот его все же отклонил. Вероятнее всего, в этом плане Трамп усмотрит возможность.

Любой, кто с убежденностью говорит о том, что Иран не пойдет на какое-либо изменение ядерной сделки, не должен быть столь уверен. Ввиду внутриполитического давления, а также готовности России играть роль арбитра у Тегерана может появиться возможность выйти из сложившейся ситуации. Они уже не раз доказывали, что готовы идти на этот шаг.