Аятолла Хаменеи: С США не будет ни войны, ни переговоров

Тегеран, , 13:46 — REGNUM Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил 13 августа, что между США и Исламской Республикой не будет ни войны, ни переговоров.

С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

«Недавно официальные лица США говорили о нас пренебрежительно. Помимо санкций, они говорят о войне и переговорах», — отметил он.

«В этом отношении позвольте сказать мне несколько слов народу: не будет ни войны, ни переговоров с США», — подчеркнул Хаменеи.

Напомним, президент США Дональд Трамп вышел в мае нынешнего года из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной с Тегераном ядерной сделки. В начале августа он также заявил о возвращении санкций против Ирана, которые будут вводиться в два этапа. В рамках первого вводится запрет на торговлю с республикой ценными металлами и против ее автомобильного сектора. С 5 ноября будет запущен второй этап, предполагающий санкции против энергетического сектора страны.

Трамп также заявил недавно о возможности проведения с Тегераном переговоров, которые могли бы состояться без предварительных шагов со стороны иранских властей. Впоследствии глава Государственного департамента США Майкл Помпео выступил с целым рядом требований к Ирану, выполнение которых, по мнению экспертов, будет носить характер капитуляции для Тегерана.