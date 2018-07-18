На Московской набережной в столице Чувашии, которая реконструируется «кусками» последние два года, взялись за историческую часть. Точнее, за часть исторической части: от мужского монастыря до центрального пляжа. Первый проектный семинар, модератором которого выступил десант из московских специалистов, прошёл прямо на набережной — под крики чаек, рёв редких спецмашин и развесёлые крики «Горько!» с верхнего яруса. Несмотря на этот звуковой фон, темы поднимались достаточно серьёзные, даже глобальные: говорили о том, как «обнажить» и сохранить «подлинную историю», о связи Чебоксар с историей России, о том, что можно «перенять» от парка «Зарядье» и как вернуть «вытесненную» природу.

Георгий Долгопский Спуск с исторического холма к заливу. Чебоксары

Cap.ru Участники проектного семинара

Звучала и критика: эксперты дипломатично обратили внимание на «хаос» на реконструированной набережной из-за смешения стилей, эпох и разнородности материалов, монотонное освещение, ведущий «в никуда» «Вход в подземный город», чрезмерное обилие плитки в реконструированном сквере К. Иванова. Но это поправимо: «всё со временем ветшает», полушутя-полусерьёзно говорили приглашённые специалисты.

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С другой стороны, надо отметить, что реконструированные территории, несмотря на претензии экспертов и поспешность проведённых работ, сегодня становятся одним из центров отдыха и проведения массовых мероприятий (что в целом логично, если сравнивать с тем запустением, что здесь было). К примеру, на набережной по утрам разминаются спортсмены, а каждые выходные организуются праздники для детей. И мэрия часть массовых мероприятий переводит на набережную, разгружая другие площадки.

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ИА REGNUM Здание бывшего кинотеатра «Родина»

Также надо отдать должное администрации Чебоксар, которая не боится экспериментов и готова к новым форматам дискуссий. Пожалуй, впервые в качестве площадки для обсуждения были выбраны не административные стены: семинар прошёл прямо на набережной, привлекая внимание отдыхающих. Впрочем, мало кто из них проявлял любопытство и тем более решился присоединиться к дискуссии.

Чего не хватает жителям города

Проектный семинар начался с обсуждения проблем и выступлений горожан — как правило, одних и тех же, которые на подобные слушания ходят чаще, чем сами чиновники. Так, юрист и главный одинокий пикетчик Юрий Шакеев говорил об «очевидности» проблем в виде убитой асфальтовой дорожки, журналист Ирина Савкина говорила о транспортной недоступности. Краевед Вадим Оньков считает пешеходную структуру «излишне монотонной», предлагая «задать другое направление», а также наполнить историческую территорию артефактами. Его поддержал бывший главный художник Чебоксар Юрий Пичугин, подчеркнув, что «артефактов не так много осталось», а в целом пятикилометровый участок набережной пройти решится не каждый турист или горожанин, поэтому их надо заинтересовать, выстраивая «логистику» от одного объекта к другому.

ИА REGNUM Московская набережная

Наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье) подчеркнул, что «приветствует всё, что город намерен делать», но попросил отдать набережную пешеходом, запретив проезд даже специализированному транспорту. Последний ходит не так часто, но от пешеходной зоны его отделяет условная линия, что небезопасно для гуляющих, тем более семей с детьми. Ещё одна проблема — облюбованный отдыхающими участок прибрежной полосы возле монастыря, где горожане, несмотря на запрет, купаются.

«На центральный пляж люди зачастую не идут: или места мало, или не нравится. Есть и проблема с транспортом: машины бросают вдоль монастыря, в том числе под запрещающим знаком. Не хватает наблюдения ночью: порой отдыхающие ведут себя неаккуратно, много шума, фейерверки, устраивают дискотеки», — сказал священнослужитель.

Сначала «надо восстановить то, что исчезло», считает почётный гражданин Чебоксар Валерий Бобков, имея в виду, прежде всего, храмы — Никольский монастырь, в котором была захоронена прабабушка первого русского царя Мария Шестова, и Крестовоздвиженскую церковь.

Мнение чебоксарских историков

Кандидату исторических наук Юрию Гусарову «в исторической части не хватает истории».

"Замок» («Вход в подземный город») даже обсуждать не хочу», — сразу отрезал историк. Напомним, данный «замок» с иронией неофициально называют «камином папы Карло».

ИА REGNUM «Вход в подземный город»

Гусаров напомнил, что ранее здесь была пристань, которая считалась местом встречи жителей и гостей города: здесь «назначали свидания, там объяснялись в любви». И он предложил использовать это в реконструкции территории, к примеру, построить лестницу, соединяющую нижний и верхние ярусы:

«Может быть, люди захотят, как 100−200 лет, назад подняться наверх».

Помимо причала, здесь также были торговые ряды, напомнила кандидат исторических наук Наталия Березина, которая руководила раскопками на месте предполагаемого захоронения Марии Шестовой и обнаружила саркофаги. Она подчеркнула, что в исторической части прежде, чем что-то проектировать и реконструировать, необходимо провести раскопки. По её мнению, «100% что-то найдём»:

"Нужны исследования по обнажению старины».

Наталия Березина предложила в исторической части набережной сделать «окна в прошлый мир», используя артефакты (в частности, вымостку Никольского монастыря).

«Как, примеру, в Казанском кремле, где усыпальница находится под стеклом».

По мнению историка, из «замка» тоже можно сделать интересный исторический проект:

«Что касается «камина папы Карло», то когда мы с Аллой Леонидовной Салаевой (вице-мэр Чебоксар, ИА REGNUM) говорили об этом проекте и мне его показывали, то это был хороший проект с археологическими исследованиями. Действительно существует история о подземных ходах. У отца Василия (Паскье) в монастыре есть подземный ход, он закрыт кирпичом, но видно, что это уже другая кладка, и там, где нет кирпича, где он провалился, — пустота. Если провести исследование, то мы наверняка что-то найдём. И это будет уже не бутафорская история, а настоящая история. Но это дорого, затратно, и никто не хочет это делать».

Впечатления московских экспертов

Руководитель бюро «Рождественка» и Школы реставрации Наринэ Тютчева отметила, что набережная представляет собой границу города и природной стихии — воды. И «эти взаимоотношения имеют очень серьёзные исторические корни», «границы владений наверняка совпадают с историческими границами»:

"Это искусственное сооружение, по факту не являющееся историческим местом. Но это не означает, что мы не должны учитывать исторические элементы. В качества артефакта предлагаю музей под открытым небом».

Она особо подчеркнула важность «подлинной истории», а не подмены. И заверила, что набережная «могла бы быть частью истории, а не кромкой, по которой нужно ходить», призвав сохранять «всё ценное». Что касается верхней набережной, то она «заканчивается тюрьмой и идет в никуда». Также Наринэ Тютчева обратила внимание на отсутствие «поперечных связей» и разнородность элементов, материалов и «эпох», которые присутствуют на набережной сегодня, что «рождает хаос».

Позицию в части «подлинности» экспонатов поддержал культуролог и эксперт по музейным пространствам Анатолий Голубовский. Он пояснил, что «любое пространство может рассматриваться как музейное». Но чтобы привлечь туристов, этого мало: туристы едут туда, где «другое качество жизни, где хорошо»:

Анатолий Голубовский

"Всё это станет осмысленным, если мы поймем, что такое качество жизни. И оно не всегда зависит от денег».

«Подлинность среды — это наиважнейшая часть качества жизни. С подлинностью здесь есть некоторые проблемы. Вот Троицкий монастырь — подлинный, там идёт жизнь. Но есть другой тип подлинности, которого нет, — Никольский монастырь, Крестовоздвиженская церковь. Это страшно важные объекты, которые являются частью идентичности города», — уверен эксперт.

Он также отметил, что на набережной «много подлинного», предложив каталогизировать объекты. К подлинным историческим объектам он также отнёс следственный изолятор, который являлся старейшим действующим в России учреждением в системе наказания, но «он не функционирует так, как он заслуживает». Ещё один пример подлинности — водонапорная башня, которая является «ярким советским модернистским объектом».

Говоря о «Входе в подземный город», Анатолий Голубовский обратил внимание на то, что участники «по какой-то причине не хотят» называть его официальным термином, упорно называя «камином папы Карло».

«У меня ощущение, что нам предлагают подделку. Если будет «камин папы Карло», то он убьет эту подлинность, если мы тут всё преобразуем».

Его поддержал преподаватель МАрхИ и МАРШ Николай Лызлов, подчеркнув, что «нельзя всё это консервировать и фальсифицировать». Он констатировал, что из этого пространства «вытеснена природа», также есть «некий визуальный мусор, который мешает видеть»:

"Мы видим потрясающие объекты культурного наследия, которые затерялись. Хочется очистить эту территорию, как луковицу».

Также он критично высказался о реконструкции сквера К. Иванова, обратив внимание на чрезмерное обилие вымощенной плитки:

ИА REGNUM В реконструированном сквере К. Иванова

«Но что сделано, то сделано. Всё со временем ветшает».

Эксперты также отметили, что на набережной «очень монотонное освещение», которое «ничего не выражает и теряет свою магию света». И здесь «плохо организовано пешеходное и транспортное движение».

Что в Чебоксарах будет от парка «Зарядье»

Ландшафтный инженер, главный дендролог парка «Зарядье» Игорь Сафиулин заверил, что набережная с точки зрения озеленения «будет всегда работающая, всесезонная», и рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что Чебоксары могут «перенять» от московского парка:

Cap.ru Игорь Сафиулин

«Будут не такие плоские пространства, как в «Зарядье». Набережная — не совсем парк, это совершенно иная категория озеленения, совершенно иной ландшафтный объект. Другой баланс территорий, другое соотношение приёмов озеленения. Здесь будет совершенно другая история. Мне кажется, не надо сравнивать с парком «Зарядье». Вы должны понять, что «Зарядье» — это первый парк, который был спроектирован именно в природном стиле. От парка «Зарядье» у вас будет здесь природный стиль.

У вас в городе классно, прекрасно обрезаются растения — значит, у вас в городе есть специалисты. Поэтому стриженые формы могут быть на набережной. У вас прекрасный вид на площади Ленина — извините, но такого даже в Москве нет».

По мнению Сафиулина, для Чувашии «очень важны агроландшафты». В частности, ранее он предлагал КБ «Стрелка» территорию вокруг монумента Матери-Покровительницы засеять пшеницей с васильками.

«В итоге, я так понимаю, эту идею «зарезали».

Говоря о набережной, эксперт считает, что «здесь должна быть природная естественность»:

"Можно часть деревьев кронировать. Есть заросшая балюстрада, там нужна ландшафтная рубка, чтобы открыть вид на Волгу. Но многие боятся рубок, и экологическая общественность против этого выступает, потому что она помнит эти деревья. Но мы находимся сейчас в таком периоде, когда многие насаждения вышли из периода эксплуатации, потеряли исторические виды. Санитарная рубка — по состоянию здоровья, а ландшафтная — для воссоздания исторического вида. Такая ситуация встречается во всех городах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы по реконструкции Московской набережной планируется завершить к 550-летию столицы Чувашии, в 2019 году.