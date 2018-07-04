Несмотря на заявления американской администрации о том, что Вашингтон «стоит на стороне иранского народа», о чем 2 июля в очередной раз заявил директор отдела политического планирования государственного департамента Брайан Хук, антииранская политика США ударит в основном по обычным гражданам Ирана, пишет Барбара Славин в статье для американского издания The American Conservative.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Читайте также: Asia Times: Что готовит для региона неоосманистская позиция Турции?

Дело не только в том, что администрация президента США Дональда Трампа пытается существенно сократить доходы Ирана от экспорта нефти, несмотря на полное соблюдение обязательств по ядерной сделке 2015 года со стороны Тегерана, но и в том, что Вашингтон запрещает гражданам Ирана въезжать на территорию США под ложным предлогом, утверждая, что иранцы угрожают национальной безопасности США. И это несмотря на то, что граждане Ирана внесли существенный вклад в экономику США, причем ни один гражданин Ирана не совершил террористического нападения на территории Соединенных Штатов.

Пять из девяти судей Верховного суда США 26 июня поддержали указ Трамп о запрете на въезд для граждан из пяти в основном мусульманских стран, среди которых Иран является самым густонаселенным. Не прошло и часа, как официальный представитель государственного департамента напомнил, что главная цель США в отношении Ирана — это снижение его экспорта нефти до «нуля» к 4 ноября 2018 года. Эту же мысль повторил Хук 2 июля.

Этот двойной удар, по мнению официальных представителей США, Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ, может спровоцировать позитивные изменения в политике Ирана, если не свержение 40-летнего теократического режима. Однако данные шаги Вашингтона вряд ли изменять региональную позицию Тегерана и, вероятно, усилят самые радикальные силы в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM В Иране

Хук оставил определенное пространство для маневра в отношении эмбарго на иранскую нефть, заявив, что США не станут освобождать от санкций страны, которые импортируют нефть из Ирана, но «готовы работать на индивидуальной основе со странами, которые сокращают импорт». Китай, Индия и Турция заявили, что они не откажутся от импорта иранской нефти только потому, что Вашингтон этого хочет. Тем не менее нет сомнений в том, что иранский экспорт нефти снизится из-за угрозы американских санкций против иностранных компаний, продолжающих торговлю с Ираном. Это приведет к углублению экономического и политического кризиса в Иране.

Неопределенность в отношении будущего ядерного соглашения с Ираном, возникшая сразу же после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году, уже ослабила экономику Ирана, иностранные компании сократили объем инвестиций. Всё это привело к девальвации иранской национальной валюты еще до того, как Трамп объявил о выходе США из соглашения 8 мая 2018 года.

В Иране сторонники жесткой линии планируют вернуть себе власть после парламентских выборов в 2020 году и президентских выборов в 2021 году. Аналогичная картина сложилась, когда экс-президент США Джордж Буш заявил, что Иран представляет собой «ось зла». Подобные заявления укрепили позиции кандидата в президенты Ирана Махмуда Ахмадинежада, который одержал победу в 2005 году и был переизбран в 2009 году. С приходом Ахмадинежада Иран ускорил развитие своей ядерной программы, которая ранее была приостановлены в течение двух лет, пока у власти находился предшественник Ахмадинежада экс-президент Ирана Мохаммад Хатами. Теперь Иран может возродить эту опасную траекторию.

Противостояние. Трамп. Иран

Читайте также: Atlantic: Какие тайны скрывают Трамп и Ким Чен Ын?

Администрация Трампа, похоже, делает ставку на то, что лишь экономическое давление заставит Иран отказаться от своих региональных амбиций. Однако отказ США от увеличения американского военного контингента в регионе означает, что проиранские шиитские группировки сохранят свое доминирование. Арабские союзники США, обладающие новейшим американским оружием, не могут одержать победу над проиранскими ополченцами.

Граждане Ирана стремятся к переменам и хотят, чтобы страна по-настоящему реализовала свой потенциал. Присоединение США к ядерному соглашению с Ираном обеспечило основу для создания дипломатического канала, который Вашингтон мог агрессивно задействовать для достижения перемен в политике Ирана, а также других целей. Однако, выйдя из ядерного соглашения, несмотря на то, что Иран соблюдал взятые на себя обязательства, США не могут рассчитывать на дополнительные уступки Тегерана по широкому кругу вопросов.