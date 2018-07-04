Принятая 4 июля 1776 года делегатами 13 английских колоний Декларация независимости дала миру государство нового типа, которое вызывает восхищение и желание подражать такому устройству у одних и недовольство или даже злобу у других. Когда в Соединённых Штатах празднуется День независимости, американцы искренне гордятся своей страной, а многие из них простодушно видят приверженность современного американского государства тем идеям, которые двигали отцами-основателями этой страны. Но, возможно, теперешние государственные мужи слегка уступают по видению перспективы и осознанию своего долга Джону Адамсу,Джорджу Вашингтону, Джеймсу Мэдисону или другим основателям, а их интеллектуальные и нравственные установки вряд ли дотягивают до уровня Бенджамина Франклина. Также как сама концепция государственного устройства США и отношения к миру на сегодняшний день сильно отличается от идеального будущего создателей американского государства.

Tyler Merbler Статуя Свободы плачет

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Когда американские политики, исследователи или журналисты говорят о тех или иных разновидностях тирании и фашизма, они, как правило, указывают на лидеров государств, которые, по их мнению, авторитарны, возможно даже тираничны или, что иногда соответствует действительности, являются очевидными диктаторами. Тем не менее авторитаризм как таковой не несёт в себе однозначного негативного контекста. В конце концов, власть императоров или царей, авторитарная по своей сути, была действительным импульсом для развития не одно столетие. Более того, в современном мире принято называть любые решительные или жёсткие шаги лидеров государств, не относящихся к «свободному миру», тираничными по определению. При этом нередко ревниво оберегаются от подобной критики «свои» государственные деятели, имеющие право на ошибки, недомолвки, насилие и убийства. В свою очередь, обвинения со стороны американских наблюдателей тех государств, где не разделяют систему ценностей и политическую культуру Соединённых Штатов, в диктаторских замашках или даже в уклоне к фашизму вряд ли можно соотнести с действиями реальных диктаторов или фашистов.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

Говоря о фашизме, мы соотносим это понятие не только и не столько с термином, введённым в оборот Муссолини, сколько в целом обозначаем явление, в основе которого лежит утверждение превосходства одной нации над другими, готовность действовать, исходя из этого посыла, против других стран, народов или социальных групп, и, соответственно, действия, направленные на сегрегацию, а то и на уничтожение «неполноценных» людей. И когда Фриц Кун (Fritz Kuhn), возглавлявший пронацистское Американо-германское общество, смог собрать в 1939 году около 20 тысяч сторонников в Медисон-сквер-гарден (Нью-Йорк), не было ли это демонстрацией будущего вектора развития США?

Многим в Соединённых Штатах это показалось скорее выходкой маргиналов. Но разве послевоенный маккартизм стоит увязывать только с именем сенатора Джозефа Маккарти? Разве принятый вслед за заявлениями одиозного республиканца закон Маккарена — Вуда 1950 года о «внутренней безопасности», а затем «Акт 1954 года о контроле над коммунистами» не институализировали тиранию над отдельными группами американских граждан? Ведь тогда проводились чистки в государственном аппарате и университетах, сжигались книги, составлялись чёрные списки, а упомянутые законы чем-то неуловимо напоминали немецкий акт от 1933 года «О государственных служащих». Уместно вспомнить перечень из 14 признаков коммуниста периода маккартизма и задаться вопросом: не выглядит ли такой документ как инструкция по поиску евреев в гитлеровской Германии?

Andrew Plumb Закручивание гаек

Однако Америка не была бы Америкой, если бы и пресса, и граждане США не выступили против этого уродства в общественной и политической жизни своей страны. Попытка американского истеблишмента перенести холодную войну внутрь страны не удалась. Политическую инквизицию победили сами американцы, доказав, что в обществе есть иммунитет от тирании, а заветы отцов-основателей не являются пустым звуком для многих из них. На этот раз…

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Когда закончилась холодная война, казалось, что новая эпоха мира и процветания должна была наступить со дня на день. Если и не новая эпоха, то, по крайней мере, «конец истории». Но реальность мира после исчезновения социалистического блока прекрасно описывается фразой из романа Джорджа Оруэлла «1984»: «Океания всегда воевала с Остазией (Евразией)». Войны с терроризмом, «государства-изгои», а потом и «ревизионистские державы» изменили мировое поле не в лучшую сторону. Попытки же навязывать демократические ценности в американской редакции почему-то не нашли повсеместной поддержки в мире. Для Соединённых Штатов бой с террором ознаменовался не только победами на удалённых от Америки рубежах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Попранная свобода

«Патриотический акт» (USA Patriotic Act), принятый в 2001 году с благословения Джорджа Буша — младшего, а также другие законы дали возможность беспрепятственно прослушивать каналы связи американцев, проводить негласные осмотры и обыски и, при необходимости, производить аресты террористов как явных, с минимальными возможностями обжаловать такие решения. Невольно напрашиваются параллели с гестапо (государственной тайной полицией Германии с 1933 года), которое обладало правом превентивного ареста и заключением в тюрьму или концентрационный лагерь без возможности обжаловать это решение. Так что Гуантанамо, где содержатся лица, подозреваемые в связях с террористическими организациями, не является новаторской технологией Вашингтона.

Срок действия «Патриотического акта» истёк в 2015 году. Хотя перед этим он стал причиной многих скандалов, связанных с нарушением прав американских граждан, упомянутый закон утратил силу не раньше установленной даты. И, несмотря на то, что «Акт о свободе» (USA Freedom Act), подписанный уже следующим президентом США, Бараком Обамой, формально запретил вторжение в частную жизнь граждан, 44-й президент не счёл необходимым признать несоответствие «Патриотического акта» духу американской конституции. Государственный произвол был назван «необходимостью защищать жизнь и свободу американских граждан», а в Америке ещё раз были отработаны механизмы введения тиранических методов правления в «мягкой» форме.

На сегодняшний день в Соединённых Штатах действуют «Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки» (1978), «Закон о реформировании разведки и противодействии терроризму» (2004), а также и другие нормативные акты в области национальной безопасности США. Произвольное трактование этих законов уже использовалось для злоупотреблений внутри государства и за пределами Америки. И если внимательно разобраться в хитросплетениях американского законодательства в этой сфере, то можно предположить, что документы, предписывающие механизмы противодействия внешним угрозам, вполне могут быть направлены внутрь страны. То есть в руках у Вашингтона находятся законодательные инструменты, которые в силу специфической области применения не вызывают широкого интереса со стороны рядовых граждан США. Эти документы могут быть дополнены, выведены из-под контроля судебной и законодательной систем и использованы уже для решения проблем неконституционными способами.

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Следует отметить, что многие граждане Соединённых Штатов относятся к федеральному правительству как к злому дядьке, о котором лишний раз и вспоминать не хочется. Известный в России американский политолог Николай Злобин неоднократно говорил о том, что федеральные власти пользуются апатией своих граждан в отношении внешней политики США и творят всё, что им заблагорассудится, за пределами своего государства. Поэтому и не кажется удивительным то, что Вашингтон ведёт себя как абсолютный диктатор за пределами Соединённых Штатов. Причём аргументация типа «защиты национальных интересов», «спасения демократии» год из года выглядит всё более нелепо в силу того, что американские власти всё меньше и меньше апеллируют и к логике, и к здравому смыслу. Действительно, а кому это нужно?

Достаточно и поверхностного изучения действий Вашингтона с условного момента завершения биполярного мира в 90-х годах, чтобы сделать вывод: величайшая демократия действовала не как лидер свободного мира, а скорее как отряд карателей времён Второй мировой войны в Лидице или Хатыни. Бомбардировки Югославии совместно с силами НАТО, в том числе боеприпасами с обеднённым ураном. Уничтожение и разграбление иракского государства. Длительная оккупация Афганистана. Бомбардировки Ливии, когда, по некоторым оценкам, погибло больше мирного населения, чем было уничтожено военных целей. Поддержка пронацистского переворота на Украине. Удары по повстанцам-хуситам в Йемене. Участие в гражданской войне в Сирии на стороне противников законного правительства. На этом фоне, когда действующий 45-й президент США Дональд Трамп восклицает: «Америка превыше всего!», вспоминается лозунг из другой эпохи: «Deutschland uber Alles!» (Германия превыше всего!).

Во втором десятилетии XXI века на внешней арене действия Вашингтона теряют привлекательность даже в глазах союзников, многие шаги американской правящей элиты вне государства встречают всё больше сопротивления, а возможности американского руководства беспрепятственно оперировать политическими, экономическими и военными инструментами вне США уменьшаются. Уместно задаться следующим вопросом: не предвещает ли такое состояние дел то, что истеблишмент Соединённых Штатов постепенно перенесёт методы своей агрессивной внешней политики в саму Америку, сделав объектом тиранических методов управления американский народ?

На сегодняшний день в Соединённых Штатах складывается парадоксальная ситуация. В то время когда на уровне графств (counties), городов и штатов существуют и действуют прямые демократические процедуры, решения в области внешней политики принимаются кучкой чиновников и политиков, которых можно сравнить с заговорщиками по отношению к большей части населения США. Не происходит ли в Америке то, от чего предостерегали отцы-основатели американского государства: республика перерождается в тиранию. Причём перерождение в тиранию не выглядит как классическая узурпация власти диктатором или фашистской кликой. По-прежнему существуют американская конституция и Билль о правах, и, возможно, в силу этого тираническая составляющая в США обретает безликие, неуловимые формы. Всё, что может стать тиранией в американских штатах, уже приобрело видимые черты за пределами Америки, чтобы затем вернуться к американцам. И, может быть, стоит обратить внимание на то, что демократия в опасности в самих Соединённых Штатах?

Прежде чем ответить на подобный вопрос однозначно, стоит вспомнить о том, что в романе «1984» образ Океании Джордж Оруэлл списывал с будущей, по его мнению, Америки, а в другой антиутопии, «Железная пята» Джек Лондон прямо говорил о возможности появления фашистско-олигархического режима в США. Не стараясь упрекнуть в безответственности граждан Соединённых Штатов 4 июля, хочется сказать: «Америка, не пора ли проснуться?!»