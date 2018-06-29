Совет Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) 28 июня одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь», которым усиливается цензура в медиасфере и повышаются требования к СМИ. После подписания Александром Лукашенко «Закон о СМИ» предстанет в обновлённом виде и от этого ни белорусские НГО, ни международные организации не ждут ничего хорошего. Своё негативное отношение к поправкам уже высказали «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ), представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир и многие другие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зона свободы слова строгого режима. Белоруссия

Дезир, в частности, заявил: «Я призываю белорусские власти тщательно пересмотреть закон и привести его в соответствие с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации».

Clément Bucco-Lechat Гарлем Дезир

Изменения в закон «О СМИ» готовились долго и с оглядкой на возможную реакцию со стороны ЕС. На усилении контроля за электронными СМИ настаивали спецслужбы и Александр Лукашенко неоднократно требовал разобраться с этой частью медиапространства. Ещё 6 февраля при назначении руководителей ведущих государственных СМИ он обозначил проблему борьбы за умы электората и повторил своё требование 5 апреля, назначив Ирину Акулович гендиректором БелТА, усилив клан «могилёвских» и поставив задачу вывести агентство на качественно новый уровень. Очевидно, тот уровень, который демонстрировали Павел Якубович, Геннадий Давыдько и другие знаковые фигуры госагитпропа, давно не отвечал современным стандартам и, поэтому, ротация кадров была неизбежной. Также не случайно в конце февраля министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил о формировании специальной роты информационной безопасности.

Разработчики законопроекта должны были выполнить две задачи: обеспечить доминирование в медиапространстве государственных СМИ и усиление контроля за их конкурентами. В феврале 2018 года новый министр информации Александр Карлюкевич провёл коллегию Мининформа, обозначив приоритеты: Интернет и электронные СМИ, социальные сети. Особое внимание на провалы в данных сферах констатировалось незадолго до кадровых чисток в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при президенте, о чём пресс-служба президента сообщила 13 октября 2017 года. Изменения означали смену приоритетов финпотоков.

Долгое время власти Белоруссии не могли определиться, как именно обеспечить доминирование государственных СМИ в информационном пространстве. Среди «силовиков» преобладало стремление к усилению карательных мер. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк 6 июня предложил ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в сети Интернет.

Prokuratura.gov.by Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк

«Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности», — сообщил он. Объектом внимания Генпрокуратуры стали сообщения скрывающихся под «никами», оскорбления и прочая информация, которая «будоражит общественное мнение». После вынесенного 2 февраля приговора по «делу регнумовцев» («пророссийских публицистов») данная инициатива властей рассматривалась в ракурсе борьбы с инакомыслием.

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В тот же день, 6 июня в Белорусском государственном университете прошла международная конференция «Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства», на которой были рассмотрены вопросы экономической, технологической и информационной безопасности союза. Представители властей сделали акцент на информационной безопасности. В частности, представитель Совета Республики Нацсобрания РБ по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов отметил «много других аспектов, которые даже связаны с угрозами в плане мировоззрения, потому что идет воздействие на сознание наших людей, в том числе молодежи, есть деструктивное влияние интернета».

Проигрыш на поле электронных СМИ стал мотивом разработки законопроекта и именно поэтому разработчиками особый упор сделан на госрегулировании изданий в сети Интернет. Ими введены новые термины — например, «сетевое издание», «интернет-ресурс». Согласно нововведениям, все комментаторы на сайтах должны быть авторизованы и «владелец интернет-ресурса» несёт ответственность за то, кто какую точку зрения выказывает в комментариях. В любое время госорганы могут предъявить владельцу сайта претензию за содержание отзыва комментатора и потребовать предоставить идентификационные данные скрывающегося под псевдонимом («ником»). На владельца сайта (даже если это частный сайт одного обывателя) накладываются обязанности модератора. На самом деле, как показало «дело регнумовцев» и другие уголовные процессы над публицистами, подобную идентификацию спецслужбы проводят самостоятельно, поэтому поправки в законодательство нужны для того, чтобы часть профилактической и иной работы переложить на владельца интернет-ресурса и стимулировать самоцензуру комментаторов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники браслеты арест задержание компьютер

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Кроме того, как пояснил во время представления законопроекта министр информации, власти Белоруссии намерены продолжать «белорусизацию» расширением «национального» контента в СМИ. В частности, до телекомпаний доведена норма 30% телепередач «национального производства». В течение шести месяцев этот показатель не должен опускаться ниже 15%. На резонные вопросы о том, где взять такой объём продукции собственного производства, учитывая финансовые и интеллектуальные возможности белорусских телевизионщиков, министр ответил, что белорусская тематика сойдёт за белорусский контент. Он также отметил, что в помощь будет предоставлен некий правительственный «документ, который будет разрабатываться и определять национальный продукт».

Мининформ не изобрёл ничего нового и банально занимается «совершенствованием» и «упорядочиванием» того, что придумано ранее и вызвало крайне негативную реакцию значительной части общественности. С 2005 года всем радиостанциям была доведена норма «75% белоруской музыки», что крайне негативно сказалось на FM-радиостанциях. Попытки перенести белорусскоязычную «попсу» на ночной эфир пресекались, соблюдение 75% периодически контролировалось через мониторинг и не соблюдающие норму получали «предупреждения» от Мининформа РБ. После трёх «предупреждений» министерством ставился вопрос о закрытии СМИ и владельцы бизнеса, прекрасно осознавая степень независимости белорусского суда, предпочитали не рисковать. Во многом по этой причине слушатель массово перешёл на MP3.

Дело доходило до того, что номинальные «звёзды белорусской эстрады» сами просили не тиражировать их произведения, но министерство оставалось непреклонным. Единственным плюсом реализации такой меры медиаэксперты назвали сокращение удельного веса «российской попсы», однако замещение её попсой местечковых «зорак» выглядело настолько ужасно, что походило больше на целенаправленную дискредитацию «белорусизации». Со временем продюсеры наловчились выдавать за «белорусских музыкантов» всех, кто хоть когда-либо имел хоть какое-либо отношение к Белоруссии. К примеру, «белорусскими» позиционируются давно проживающие в России уроженцы БССР Юрий Антонов, Алена Свиридова, Борис Моисеев, Диана Арбенина, вокалисты «Би-2».

studiobmedia Радиоэфир

Андрей Макаревич и Владимир Высоцкий тоже записаны в «белорусские музыканты», причём иногда делается пояснение — «с еврейскими корнями». Звёздами с «белорусскими корнями» позиционируются Алла Пугачёва и Илья Лагутенко («Мумий Тролль»). Кроме того, были найдены «белорусские корни» не только у Христофора Колумба и королевы Бельгии, но также у таких известных на Западе музыкантов, как гитарист Дик Дейл, а гитарист Rammstein Пауль Ландерси вовсе записан в «белорусы» на том основании, что по одной из версий родился в белорусском Бресте.

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Выступая 28 июня в СРНС, Карлюкевич сообщил также, что в почти принятом законопроекте пересмотрены требования к порядку учреждения, государственной регистрации и перерегистрации СМИ, уточнены основания для отказа в них. Глава Мининформа затронул и такой чувствительный вопрос, как наличие иностранного учредителя в белорусских СМИ. В Белоруссии российский капитал заметен в медийной сфере, причём в откровенно русофобских изданиях. Наличие иностранного учредителя допускается, но доля его не должна увеличиваться и деятельность будет полностью подконтрольна властям Белоруссии — даже в случае издания из соседней части Союзного государства.

Местными ЗАО под российскими брендами издаются такие газеты, как «Комсомольская правда в Белоруссии» и «АиФ в Белоруссии». Работают корпункты российских информагентств — например, сотрудники российского ИА Интерфакс вполне уживаются с белорусским ИА Интерфакс-Запад (гендиректор — Иван Степура). Как иностранное новостное агентство работает филиал МИА Россия сегодня — «Sputnik Беларусь», которое возглавляет Андрей Качура, до этого возглавлявший минский корреспондентский пункт телеканала «Россия», а ещё ранее служил в пресс-группе Управления КГБ по Минску и Минской области. Учитывая, что все они полностью подконтрольны властям, с разной степенью активности обслуживают прозападную оппозицию и продвигают идеологию белорусского национализма, России на медийном пространстве Белоруссии терять нечего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

Гражданскому обществу Белоруссии — напротив, есть что терять. Свобода слова несовместима с цензурой и, тем более, самоцензурой — ведь именно на это направлены нынешние изменения и дополнения в закон «О СМИ», усиливающие тоталитаризм. Как показало «дело регнумовцев», так называемым пророссийским публицистам — русским в Белоруссии, лояльным к Российской Федерации белорусским учёным, журналистам, блогерам, а также просто комментаторам придётся столкнуться с новыми трудностями. Не только им — и их идейным оппонентам, строчащим доносы в КГБ, Генпрокуратуру и Мининформ с требованиями «заблокировать», «отреагировать», «дать правовую оценку» — то есть подвергнуть репрессиям. Власти сделали неприятно всем, кто неприятен им, кто не разделяет их точку зрения и проявляет вольнодумство.

Созданных за предыдущие годы запретов, ограничений и всевозможных бюрократических рогаток оказалось мало. Вряд ли и нынешние ужесточения можно считать панацеей для государственного пропагандистского аппарата. Имитацией присутствия в соцсетях, написанием самим себе комментариев к официозу и прочему местечковому контенту можно было обмануть распределителя бюджетных средств, но не держащие руку на пульсе спецслужбы и уж тем более не читательскую аудиторию. Одно дело — хвастаться огромным тиражом, обеспеченным принудительной подпиской и значительной частью отправляющимся прямо в макулатуру, совершенно другое — реально проигрывать влияние на массовое сознание небольшому оппозиционному сайту в Польше.

ИА REGNUM Верховный суд Республики Беларусь

Положительными последствиями реализации обновлённого закона «О СМИ» Мининформом видится сокращение оскорблений и клеветы в небумажных изданиях. На самом деле госСМИ позволено и то, и другое. По факту на них, а также на чиновников высшего ранга никакие ограничения не распространяются. К примеру, в 2016—2017 годах министр Лилия Ананич позволяла себе распространять клевету в отношении белорусских авторов ИА REGNUM. Её коллеги дошли даже до того, что стали называть белорусов «недонародом», приписывая это и подобные неонацистские утверждения брошенным за решётку Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Дмитрию Алимкину. Россия видела, как российские чиновники — Александр Суриков, Мария Захарова, Григорий Карасин и другие вступились за тех белорусов, которые публиковали факты русофобии в Белоруссии, а также указывали на проблемы интеграции Союзного государства и за это подверглись политическим репрессиям.

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С тех пор ситуация не изменилась. Уволенную Ананич трудоустроили в «Союз издателей и распространителей печати», её кресло занял её зам — Карлюкевич, а другой зам — Владимир Матусевич, отработав назначенным экспертом по экстремизму в «деле регнумовцев», возглавил РУП «Белпочта», демонстрируя внезапно приобретённое мастерство почтмейстера. На усиление Мининформа были брошены такие кадры, как бывший руководитель пресс-службы президента Павел Лёгкий и Игорь Бузовский. Судя по укомплектованию госрегулятора и изменениям правовых норм, кардинальных улучшений в сфере свободы слова ждать не приходится.

Положительным нововведением чиновники Мининформа заявляют возможность аккредитации сетевых СМИ наравне с бумажными изданиями. Здесь также немало лукавства: близкие к Администрации президента интернет-порталы и ранее не испытывали с этим проблем (например, tut. by Юрия Зиссера), а отказ в аккредитации может быть даже немотивированным и наглядный тому пример явлен в практике МИД Белоруссии. Опять же: наличие журналистских удостоверений, как показало уголовное «дело регнумовцев», вовсе не гарантирует возможность профессиональной деятельности с той степенью прав и свобод, которые есть в РФ и ЕС.

Формально обновлённый закон «О СМИ» нацелен на наиболее эффективное обеспечение информационной государственной безопасности и реализацию прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации. На самом деле все эти благие пожелания давно прописаны в разных законах, в качестве «национального интереса» — в «Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» и даже в решении Конституционного суда республики.

Фактически обновлённый закон «О СМИ» не создаст новую реальность — лишь усовершенствуются репрессивные механизмы. Благими пожеланиями, как известно, вымощена дорога отнюдь не в рай. Впрочем, ещё вопрос, благие ли это пожелания. Однако совершенно точно можно утверждать, что «закручивание гаек» в Белоруссии — не частное дело одной из частей Союзного государства, при условии, что его намерены сохранять хотя бы в нынешнем виде.