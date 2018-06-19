Группа известных историков МГУ опубликовала в ИА REGNUM открытое письмо, в котором, в частности, говорится о безобразной практике в системе Министерства культуры РФ — в данном случае Третьяковской галерее — практике преследования и запрещения для посетителей свободных разговоров и обсуждений экспонатов, картин и т.д.

Зеркало культуры для Министерства культуры

Этот запрет скандально обосновывается запретом на «незаконные экскурсии» для групп посетителей «от 1 до 20».

Историки, пришедшие в галерею на выставку Верещагина, оплатившие входные билеты и цивилизованно обсуждавшие между собой картины этого великого русского художника, были подвергнуты запретам, допросу и едва ли не задержанию сотрудниками галереи. За «незаконную экскурсию»!

Историки, в данном случае, конечно, выступали как обычные компетентные посетители объектов Министерства культуры РФ, которым есть что сказать друг другу по поводу увиденного в музеях и галереях. У нашей культуры есть достижения, и нам есть что обсуждать.

Чудовищно, что приходится теперь говорить обществу и его «наёмным менеджерам» в Министерстве культуры о позорных достижениях их административного восторга, который решил послужить своими запретами неизвестно чему. Наверное, примитивной ведомственной коммерции.

Я хочу поддержать моих коллег и товарищей.

Если такое случилось с публичными, известными, уважаемыми, корректными людьми, то я не могу себе представить, кем надо быть, чтобы всерьёз подвергнуть их санкциям. Ясно, что критерии таких запретов на «незаконные экскурсии» на практике, в зале определял буквально неизвестно кто, случайный человек, не имеющий ни профессиональной подготовки, ни критериев определения «незаконной экскурсии», на деле неспособный отличить простой «умный разговор» от мини-лекции экскурсовода. Хотя, конечно, чтобы не отличить обычную громкую, публичную мини-лекцию экскурсовода от скромного разговора между друзьями об увиденной картине, — надо быть совершенно диким, неграмотным, невежественным человеком, взбесившимся от минутной власти над людьми.

И главное, Министерство культуры, — ради чего? Ради мифической борьбы против «неправильных» экскурсоводов вы хотите заткнуть рот миллионам посетителей музеев и галерей России?

И ещё: а что будет делать такой ваш самодельный цензор над экскурсантами, если наше национальное достояние — не дай Бог! — начнут обсуждать ‑ и громко обсуждать! — иностранные туристы на иностранном языке? Он тоже бросится их подвергать санкциям? Точно с таким же «пониманием» того, о чём они, собственно, говорят между собой?

Министерство культуры! Уймите своих надзирателей-полиглотов и надзирателей-энциклопедистов! Не позорьте себя, нашу культуру и нашу страну.

Главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук, действительный государственный советник РФ 1 класса Модест Колеров

P. S.

Когда я уже написал это обращение, ИА REGNUM получило отклик доктора исторических наук, профессора Владимира Дегоева на открытое письмо историков. Вот что он пишет:

«Всегда избегал акций протеста в полной уверенности в их бесполезности. Уверен в этом и сейчас. Но этот случай касается моих друзей, и он настолько вопиющ, что я не могу не присоединиться ко всем тем, кого переполняет…

Я даже не знаю, как точно определить это чувство. Мало сказать — возмущение. Тут нечто большее. То, чего я, признаюсь, очень боюсь. Если наша безопасность будет обеспечиваться людьми, которые понимают ее так, как это делает охрана музея, то мы придем к тому, что не будет ни музеев, ни безопасности. Кое-кому надо бы осознать, что дорога к этому «идеалу» короткая и крайне опасная».