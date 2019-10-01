Добыча сланцевого газа в Китае набирает обороты. Тем не менее, Пекин значительно отстает от американской сланцевой промышленности. По мнению аналитиков, Китай не сможет достигнуть показателей добычи сланцевого газа, запланированных на 2020 год, пишет Энтони Фенсом в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM

Прогресс КНР в направлении добычи сланцевого газа был детально рассмотрен в докладе консалтинговой компании Wood Mackenzie. В докладе говорится, что сланцевая промышленность Китая включала в себя почти 600 скважин и 9 млрд кубических метров продукции в 2017 году. Ожидается, что объем добычи сланцевого газа к 2020 году увеличится почти вдвое и достигнет 17 млрд кубических метров. Таким образом, Китай не сможет достигнуть своего целевого показателя на 2020 год в размере 30 млрд кубических метров сланцевого газа.

Читайте также: Foreign Policy: Почему Азербайджан так важен для Запада?

К концу текущего десятилетия Китай намерен ввести в эксплуатацию еще около 700 новых скважин в рамках трех новых проектов, реализуемых в юго-западном районе Сычуаньского бассейна. Общий объем капиталовложений должен составить $5,5 млрд.

В качестве сравнения можно привести статистику добычи сланцевого газа американскими компаниями. Только в 2017 году в США добыли 474,6 млрд кубических метров сланцевого газа.

«Китай стремится реализовать свой сланцевый потенциал, чтобы воплотить в жизнь свою масштабную инициативу газификации страны и удовлетворить растущий спрос. Для достижения своей цели в 30 млрд кубических метров сланцевого газа к 2020 году Китаю потребовалось бы ввести в строй дополнительно до 725 скважин, помимо уже запланированных 700 новых скважин. Это удвоило бы объем инвестиций, необходимых для бурения скважин. Таким образом, Китаю потребовалось бы около $12 млрд и около 1 тыс. 400 новых скважин к 2020 году», — заявил эксперт Wood Mackenzie Тинюнь Ян.

Китаю удалось сократить затраты, связанные с созданием производящих скважин, на 20% с 2010 по 2014 год. Однако производственные издержки КНР остаются намного выше, чем в Соединенных Штатах. Китаю приходится бурить более глубокие скважины, что приводит к увеличению затрат и проблем, связанных с сохранением целостности скважины при бурении. Кроме того, большая часть китайских сланцевых месторождений расположена в горной местности. Следовательно, возникают проблемы с удалением горных пород при бурении скважин и создании инфраструктуры. Также возникают проблемы с транспортировкой оборудования на огромные расстояния.

Добыча сланцевого газа

Огромные запаса сланцевого газа в КНР — 1,115 трлн кубических футов (tcf) — привлекли в начале текущего десятилетия внимание мировых нефтяных гигантов, таких как British Petroleum, Exxon, Shell и Total. Однако позднее все эти компании были вынуждены отказаться от своих планов относительно китайского сланцевого газа из-за весьма скромных перспектив. Кроме того, регулируемые цены на газ и проблемы с созданием инфраструктуры также являются фактором, сдерживающим дальнейшие инвестиции. Тем не менее китайская промышленность добивается прогресса в сокращении расходов.

Продолжая развитие своей газовой промышленности, Китай также наращивает импорт СПГ, в том числе из Соединенных Штатов. В 2017 году объем ввезенного из США СПГ составил 13%. В прошлом году Китай также обошел Южную Корею, заняв место второго крупнейшего импортера СПГ в мире, уступив первое место Японии. Стремление к более чистой энергии может превратить Китай в крупнейшего импортера СПГ в мире к 2030 году.

Читайте также: Washington Post: Трамп — худший переговорщик в истории Белого дома

Согласно прогнозам Международного энергетического сообщества, на фоне снижения зависимости Китая от угольной энергетики спрос на природный газ в КНР может ежегодно увеличиваться на 4% вплоть до 2040 года. Растущая потребность КНР в природном газе может быть удовлетворена за счет наращивания импорта из Соединенных Штатов, что могло бы, в свою очередь, облегчить торговую напряженность между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Компании США уже рассматривают перспективы увеличения экспорта СПГ в Китай.

«Если вы посмотрите прогнозы на 2035 год, то вы убедитесь, то в мире появится два места, которые значительно увеличат объем импорта СПГ. Европа нарастит импорт примерно до 100 млн тонн в год, а Китай примерно до 200 млн тонн в год», — заявил представитель компании Liquefied Natural Gas Limited's (LNGL) Грег Вэзи.

Учитывая то, что Китай стремится достигнуть своих целевых показателей по добыче сланцевого газа, у крупнейшего в мире потребителя энергии всегда будет возможность пополнить свои запасы за счет наращивания поставок из энергетической сверхдержавы — Соединенных Штатов. Таким образом, сланцевые предприятия США не станут жертвой торговой войны между КНР и Соединенными Штатами.