Якутия обошлась без варяга

Иван Шилов ИА REGNUM Егор Борисов

Этой новости Якутия ждала уже давно: глава республики Егор Борисов сегодня, 28 мая, объявил о прекращении своих полномочий по собственному желанию. Как сообщил Борисов региональным журналистам, ротация кадров необходима на любом уровне.

«Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран президент Российской Федерации на новый шестилетний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель», — напоследок заявил Егор Борисов.

С 2010 года Борисов занимал пост президента Республики Саха (Якутия), а после отказа от института президентства в 2014 году был избран главой республики. Полномочия Егора Борисова истекали в сентябре 2019 года.

Рейтинг Ил дархана в последние месяцы и даже годы был невысок. В последний полный месяц своего правления, в апреле 2018 года, Борисов занял 84-е — предпоследнее — место в «Национальном рейтинге» губернаторов.

На первый план апрельских результатов вышел худший по стране показатель числа проголосовавших за действующего президента на выборах 18 марта (64,38%). Информация о продолжающемся падении рейтинга Владимира Путина в регионе продолжает поступать, и некоторые эксперты связывают эту тенденцию с ростом недоверия к самому Егору Борисову и его политике. Внутренние проблемы у Якутии очень горячие: сроки расселения аварийного жилья не соблюдены, тарифы на ЖКХ растут, а бюджет республики остается дефицитным и регион уже несколько лет подряд получает одни из самых высоких по объемам дотации.

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После объявления о своей отставке сегодня, 28 мая, Егор Борисов упомянул и о преемнике. Правительство республики имело представление о том, кто это будет. «Надеюсь предложенная нами кандидатура будет поддержана Владимиром Путиным, — сказал Борисов, добавив, — это не варяг».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Айсеном Николаевым

К слову, для населения Якутии действительно важно, чтобы республикой управлял местный житель, это подтверждает и сложившаяся традиция, и результаты соцопросов. Возможно, это сыграло в свою роль при выборе нового главы. Характерно, что в соседней для Якутии Магаданской области сегодня тоже произошли изменения. В должность и.о. губернатора вступил глава Нижнего Тагила Сергей Носов, с регионом не знакомый. Комментировать назначение Носов сегодня не стал, и пока Магадан приветственных слов от нового главы не дождался. Но опыт стабильной работы Сергея Носова в Свердловской области снимает какие-либо поводы для беспокойства.

Пару часов спустя президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с действующим мэром Якутска Айсеном Николаевым и сообщил ему о его назначении на пост главы Республики Саха. Общий губернаторский состав России сегодня еще немного «омолодился»: Айсену Николаеву 46 лет, пост мэра Якутска он занимал с 2010 года.

Уход Борисова в последних числах мая дает Николаеву хорошую возможность подготовиться к единому дню голосования 9 сентября 2018 года, на который, скорее всего, и будут назначены выборы. Впрочем, поддержка на местном уровне у экс-мэра Якутска и без того весомая, за свою политическую карьеру он сменил несколько должностей в правительстве республики, в том числе занимал пост руководителя администрации президента и правительства Республики Саха. Поэтому врио, чувствуя себя уверенно на новом высоком посту, за работу возьмется с дальней перспективой.

Кстати, в решении некоторых внутренних проблем республике могло бы помочь включение более обширных территорий в состав Арктической зоны РФ. Ожидается, что преференции для «арктических» земель будут только множиться, правда, для этого нужна четкая политика государства на основе нормативных актов, которых пока еще нет. Начнет ли Николаев активнее бороться за эту идею и к какому макрорегиону будет относить свою территорию — к Арктике или Дальнему Востоку? Время покажет.

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Kremlin.ru Юрий Трутнев

Новый «арктический вице»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва. За «развитие российской Арктики» будет отвечать вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который также продолжит заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока. В лице Трутнева обрела нового председателя и Госкомиссия по вопросам развития Арктики (прежде ее возглавлял Дмитрий Рогозин).

Арктика для Юрия Трутнева никогда не была профильной темой, но человеком, далеким от вопросов развития Севера, его назвать нельзя. Как экс-глава Министерства природных ресурсов и экологии (2004−2012) Трутнев знает о сырьевом потенциале Арктики, проблемах северной природы, а также о вопросе о разделе границ континентального шельфа в Арктике, который по воле Комиссии ООН по морскому праву так и остался открытым с момента его ухода с поста министра.

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Погружения в детали потребует знакомство с регионами Арктической зоны РФ. К слову, два субъекта из девяти Юрий Трутнев знает давно: Якутия и Чукотка относятся и к Дальневосточному округу, и к Арктической зоне.

Активный сторонник идеи создания территорий опережающего развития, Юрий Трутнев следит за процессами на дальневосточных ТОРах в свободном порту «Владивосток». Вполне вероятно, что новый «арктический» вице-премьер реализует давнюю мечту некоторых северных регионов о своих порто-франко.

Раздел полномочий между вице-премьерами официально назван «распределением ответственности за выполнение национальных программ проектов, определенных «майским указом» президента». В российской Арктике это, прежде всего, поставленная задача развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн. Цель великая, и добиться ее можно только путем непрерывной работы над всем комплексом сопутствующих задач.

Северные территории страны в ближайшие несколько лет будут переживать важный установочный этап. Сегодня «Росатом» борется с трудностями на пути к званию единого оператора Северного морского пути. Государство определяет наиболее значимые инфраструктурные проекты, ищет модели их реализации. Но самой важной проблемой является слишком затянувшееся отсутствие рамочного закона об Арктике — документа, без которого регионы Арктической зоны России и их губернаторы — старые и новые — не могут добиться должных успехов. Эти вопросы достаются Юрию Трутневу в наследство и будут требовать к себе повышенного внимания.

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