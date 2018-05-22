Заявления министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса об отсутствии у Белоруссии суверенитета удостоились резкой отповеди главы МИД Белоруссии Владимира Макея в ходе состоявшихся 22 мая в Минске переговоров дипломатов Евросоюза.

Белоруссия

Переговоры состоялись в МИД Белоруссии. Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, в состав делегации послов Евросоюза по особым поручениям по делам «Восточного партнёрства» вошли дипломаты Польши (Я. Хофмокль), Швеции (А. Вестерхольм), Нидерландов (А. Палм), Румынии (А. Стэнеску), Финляндии (А. Хейккинен), Словении (Б. Раковец), Венгрии (Л. Маккай), Словакии (М. Поспишилова), Литвы (С. Шатунас), Великобритании (Т. Блейк Джеймс), Австрии (Т. Буксбаум) и Германии (Х.-П. Хинрихсен), а также глава представительства ЕС в Белоруссии А. Викторин. Они обсудили отношения с Белоруссией, являющейся участницей программы ЕС для постсоветских республик, а также пути повышения практической отдачи от «Восточного партнерства» (ВП). В частности, дипломаты обсудили подготовку неформальной встречи министров иностранных дел и глав «цифровых» ведомств ВП в Минске 21—22 июня 2018 г., а также реализацию договоренностей по итогам саммита ВП в Брюсселе 2017 года.

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Mfa.gov.by Встреча в Белоруссии

Макей заявил о готовности прибыть в конце мая в Брюссель и провести переговоры с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Темой переговоров станут двусторонние отношения Белоруссии с Евросоюзом, сообщил белорусский дипломат. В целом он позитивно оценил динамику двусторонних отношений: с начала года состоялись контакты на высоком уровне и прошло очередное заседание координационной группы «Белоруссия — ЕС».

Тем не менее, отметил Макей, есть и проблемы, которые создаёт литовский коллега Линас Линкявичюс, заявивший в начале мая, что Белоруссия фактически сильно зависит от России и лишь юридически является суверенным государством. Кроме того, Белоруссия и Литва никак не могут достичь компромисса по строительству БелАЭС в Гродненской области. Традиционно Вильнюс поддерживает прозападную оппозицию в соседней республике, которая помогает литовским властям оказывать давление на официальный Минск как по линии евроструктур, так и через инструменты «гражданского общества Белоруссии».

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«Государственный суверенитет является высшей ценностью для Республики Беларусь. В современном мире не существует полностью самодостаточных стран. Некоторые из государств, которые обвиняют Белоруссию в «зависимости» от третьих стран, сами в значительной степени зависят от Белоруссии, — приводит МИД РБ заявление Макея. — Возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы главным образом связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры на литовской стороне. В этой связи литовской стороне рекомендовано довести ее состояние как минимум до такого уровня, которого достигла Белоруссия при содействии ЕС. Белорусская сторона готова совместно с Литвой работать над устранением барьеров для поездок граждан и упрощением порядка пересечения границы».

«Вопреки заявлениям главы литовского МИД, Белоруссия полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами, и прежде всего, МАГАТЭ. Утверждения о том, что Белоруссия якобы способна «манипулировать» мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов», — сказано в заявлении белорусского министерства.

По мнению Макея, официальный Минск «является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним». Он заявил также об отсутствии в ЕС полного понимания ситуации в Белоруссии.

Канатоходец

Заявления белорусского чиновника выглядели странно, потому как официально никто и никогда не ставил вопрос о членстве Белоруссии в ЕС, и уж тем более в форме требований. Кроме того, в Евросоюзе прекрасно осведомлены о реальном положении дел в Белоруссии — начиная от кризиса в экономике и заканчивая особенностями «многовекторности» официального Минска, позиционирующего себя «донором безопасности» и «центром Европы».

Руководство Белоруссии не устраивает собственный имидж и провал заявленных инициатив. По совпадению, именно в тот момент, когда Макею было неплохо заявить об успехах минской переговорной площадки по урегулированию военного конфликта в Донбассе, регион захлестнула очередная эскалация боевых действий. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию украинского кризиса Мартин Сайдик регулярно выказывает сожаления в связи с систематической гибелью людей и гуманитарной катастрофой, что свидетельствует лишь о том, как на самом деле ЕС заинтересован в прекращении войны и чего стоит площадка для минских встреч.

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Стоит напомнить, что программа Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» является польско-шведской инициативой, возникшей в ответ на инициативы евразийской интеграции под эгидой Москвы. Программа ЕС подразумевает особые отношения с шестью республиками — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. При этом, в отличие от соседней Украины, официальный Минск не заявлял о намерениях вступить в Евросоюз и НАТО, декларируя приверженность интеграции в рамках ЕАЭС и Союзного государства Белоруссии и России.

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Возможно, некие требования со стороны официального Минска к ЕС проговаривались кулуарно в рамках некоего торга, однако публично не озвучивались. Не исключено, что дискуссия между «восточными партнёрами» по вопросу отношений с Россией продлится в июне. Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Андреа Викторин анонсировала очередной раунд неформальных министерских диалогов «Восточного партнерства», который состоится 21—22 июня в Минске. К этому времени появится ясность по вопросам готовности официального Минска соблюдать элементарные права человека и предложений Александра Лукашенко для западных партнёров.