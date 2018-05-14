Президенту США Дональду Трампу потребовалось 15 месяцев, чтобы нанести окончательный удар по самому крупному внешнеполитическому достижению администрации предыдущего президента США Барака Обамы — Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Решение о выходе было принято 8 мая. США объявили о восстановлении всех предыдущих санкций в отношении Ирана. Для того чтобы восстановить все санкции, потребуется несколько месяцев, однако нет позитивных признаков того, что данное решение приведет к более согласованной политике, которая сможет обеспечить сдерживание ядерной программы Ирана и остановит его региональную интервенцию, пишет Барбара Славин в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стратегия

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Трамп настаивает на том, что ему удастся заключить «лучшую» сделку в сравнении с теми, которые заключил Обама и предыдущие администрации. Однако, объявив о своем выходе из СВПД, США отказались от существенной международной поддержки. Помимо Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ, нет международной коалиции, которая поддержала бы опрометчивый поступок Вашингтона.

Это решение соответствует политике Трампа «Америка сама по себе». США заявили о выходе из международных соглашений, таких как Парижское соглашение по климату и Транстихоокеанское партнерство, не предложив жизнеспособных альтернатив. Видение Трампа заключается в том, что остальной мир должен как-то обойтись без активного сотрудничества с крупнейшей военной и экономической державой.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Выход из СВПД может внести дополнительное напряжение в отношения между ЕС и США. Франция, Германия и Италия пообещали и дальше придерживаться условий СВПД, они могут прибегнуть к юридическим мерам по противодействию вторичным американским санкциям, которые не имеют силы и легитимности международного права.

Будет интересно проследить за тем, какое влияние окажет решение Белого дома по Ирану на предстоящие переговоры с КНДР. Эксперты считают, что северокорейский лидер, скорее всего, ужесточит свои требования в обмен на отказ от своей более совершенной ядерной программы по сравнению с иранской. Это обстоятельство может обречь предстоящие переговоры между Ким Чен Ыном и Трампом.

Есть и другие потенциальные негативные последствия выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, начиная от повышения цен на нефть до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Израиль может продолжить нападать на иранские позиции в Сирии, повышая вероятность возмездия со стороны Тегерана. Китай, который на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Ирана, станет основным бенефициаром после введения американских санкций. Иран также, вероятно, укрепит сотрудничество с Россией в области обороны.

Конгресс США тоже сыграл свою роль в подрыве ядерной сделки с Ираном, приняв законодательство, согласно которому граждане европейских стран, которые обычно не нуждались в получении американских виз, теперь должны получить визу, если ранее они посетили Иран. Это стало первым нарушением СВПД, поскольку подобная политика затрудняет торговлю с Ираном, с которой были сняты ограничения после подписания СВПД. Законодательство было принято при администрации Обамы практически сразу после заключения ядерного соглашения.

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Kamyar Adl Тегеран

Администрация Трампа установила новые ограничения в отношении Ирана, начиная с запрета на въезд в США, который в значительной степени был направлен против граждан Ирана. Также новая администрация пыталась всячески отговорить иностранные компании от торговли с Ираном и направления инвестиций в иранскую экономику. Постоянные угрозы Трампа о возможном выходе из ядерного соглашения препятствовали зарубежным инвестициям в иранскую экономику и способствовали девальвации иранских денег. Также были приостановлены крупные сделки. Например, Иран до сих пор не получил ни одного нового самолета от компании Boeing. Иран испытывает острую необходимость в пассажирских самолетах. В настоящее время сделка с Boeing в размере $18 млрд практически утратила свою силу.

За несколько недель до того, как Трамп принял решение о выходе из СВПД, иранские официальные лица не раз указывали на то, что ядерное соглашение превратилось в «неудачный дипломатический эксперимент». Недавно министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: «Я не отказываюсь от дипломатии, потому что считаю, что это самое эффективное из всех возможных средств… Я никогда не говорю «никогда». Однако в настоящий момент вряд ли удастся найти конструктивный дипломатический подход.