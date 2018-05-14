The Hill: нарушения ядерной сделки начались задолго до выхода США из неё
Президенту США Дональду Трампу потребовалось 15 месяцев, чтобы нанести окончательный удар по самому крупному внешнеполитическому достижению администрации предыдущего президента США Барака Обамы — Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Решение о выходе было принято 8 мая. США объявили о восстановлении всех предыдущих санкций в отношении Ирана. Для того чтобы восстановить все санкции, потребуется несколько месяцев, однако нет позитивных признаков того, что данное решение приведет к более согласованной политике, которая сможет обеспечить сдерживание ядерной программы Ирана и остановит его региональную интервенцию, пишет Барбара Славин в статье для американского издания The Hill.
Читайте также: The Hill: Макрону и Меркель нужно осознать суровую реальность санкций США
Трамп настаивает на том, что ему удастся заключить «лучшую» сделку в сравнении с теми, которые заключил Обама и предыдущие администрации. Однако, объявив о своем выходе из СВПД, США отказались от существенной международной поддержки. Помимо Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ, нет международной коалиции, которая поддержала бы опрометчивый поступок Вашингтона.
Это решение соответствует политике Трампа «Америка сама по себе». США заявили о выходе из международных соглашений, таких как Парижское соглашение по климату и Транстихоокеанское партнерство, не предложив жизнеспособных альтернатив. Видение Трампа заключается в том, что остальной мир должен как-то обойтись без активного сотрудничества с крупнейшей военной и экономической державой.
Выход из СВПД может внести дополнительное напряжение в отношения между ЕС и США. Франция, Германия и Италия пообещали и дальше придерживаться условий СВПД, они могут прибегнуть к юридическим мерам по противодействию вторичным американским санкциям, которые не имеют силы и легитимности международного права.
Будет интересно проследить за тем, какое влияние окажет решение Белого дома по Ирану на предстоящие переговоры с КНДР. Эксперты считают, что северокорейский лидер, скорее всего, ужесточит свои требования в обмен на отказ от своей более совершенной ядерной программы по сравнению с иранской. Это обстоятельство может обречь предстоящие переговоры между Ким Чен Ыном и Трампом.
Есть и другие потенциальные негативные последствия выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, начиная от повышения цен на нефть до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Израиль может продолжить нападать на иранские позиции в Сирии, повышая вероятность возмездия со стороны Тегерана. Китай, который на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Ирана, станет основным бенефициаром после введения американских санкций. Иран также, вероятно, укрепит сотрудничество с Россией в области обороны.
Конгресс США тоже сыграл свою роль в подрыве ядерной сделки с Ираном, приняв законодательство, согласно которому граждане европейских стран, которые обычно не нуждались в получении американских виз, теперь должны получить визу, если ранее они посетили Иран. Это стало первым нарушением СВПД, поскольку подобная политика затрудняет торговлю с Ираном, с которой были сняты ограничения после подписания СВПД. Законодательство было принято при администрации Обамы практически сразу после заключения ядерного соглашения.
Читайте также: American Conservative: не свергнув Асада, США отыгрываются на народе Сирии
Администрация Трампа установила новые ограничения в отношении Ирана, начиная с запрета на въезд в США, который в значительной степени был направлен против граждан Ирана. Также новая администрация пыталась всячески отговорить иностранные компании от торговли с Ираном и направления инвестиций в иранскую экономику. Постоянные угрозы Трампа о возможном выходе из ядерного соглашения препятствовали зарубежным инвестициям в иранскую экономику и способствовали девальвации иранских денег. Также были приостановлены крупные сделки. Например, Иран до сих пор не получил ни одного нового самолета от компании Boeing. Иран испытывает острую необходимость в пассажирских самолетах. В настоящее время сделка с Boeing в размере $18 млрд практически утратила свою силу.
За несколько недель до того, как Трамп принял решение о выходе из СВПД, иранские официальные лица не раз указывали на то, что ядерное соглашение превратилось в «неудачный дипломатический эксперимент». Недавно министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: «Я не отказываюсь от дипломатии, потому что считаю, что это самое эффективное из всех возможных средств… Я никогда не говорю «никогда». Однако в настоящий момент вряд ли удастся найти конструктивный дипломатический подход.