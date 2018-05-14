The Hill: Макрону и Меркель нужно осознать суровую реальность санкций США

Александр Белов, , 22:05 — REGNUM

Возможно ли реализовать на практике заявления Соединенного Королевства, Франции и Германии о том, что они продолжат придерживаться условий ядерного соглашения с Ираном? Анализ истории международных отношений показывает, что это практически невозможно. Учитывая обещание президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против Ирана, сделка перестанет функционировать, пишет Сандип Гопалан в статье для американского издания The Hill.

Трамп вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года, заявив о неспособности ядерной сделки «предотвратить разработку иранской ядерной бомбы». После принятия решения о выводе США из соглашения Трамп написал в Твиттере: «Если мы ничего не предпримем… ведущий государственный спонсор терроризма окажется на пороге получения самого опасного в мире оружия».

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Выход США из СВПД стал серьезным провалом для президента Франции Эммануэля Макрона, который вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель пытался уговорить Трампа сохранить ядерную сделку и подписать новую, которая устранила бы недостатки СВПД. Макрон написал следующее, узнав о выходе США: «Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из СВПД. На карту поставлен режим ядерного нераспространения». Три страны опубликовали совместное заявление о своей приверженности соглашению, учитывая его важность «для нашей общей безопасности».

Почему эти страны стремятся сохранить отношения с Ираном? Франция и Германия заинтересованы в сохранении коммерческих связей. Аналогичным образом страны ЕС также имеют серьезные основания для поддержания СВПД, поскольку торговый оборот между ЕС и Ираном резко упал с €27 млрд в 2008 году до €6 млрд в 2013 из-за введения санкций. Такая торговля не выдержит новых санкций.

Сокращение уровня торговли между ЕС и Ираном в период действия санкций усилило позиции Китая. Китайская торговля с Ираном росла ошеломляющими темпами с $400 млн в 1994 году до $29 млрд в 2008 году. В 2018 году Пекин и Тегеран планируют нарастить торговлю до $50 млрд.

Трамп знает, что сохранение торговли между Ираном и другими странами не соответствует его целям. В отличие от администрации предыдущего президента США Барака Обамы, которая в последние годы пребывания у власти не вводила жесткий режим санкций, Трамп, вероятно, займет более агрессивную позицию по отношению к европейским и китайским компаниям, нарушающим американские санкции.

Например, США готовы предпринять меры в отношении компании Huawei, которая поставляла в Иран продукцию в обход экономических санкций. Китайская компания ZTE была оштрафована на $890 млн за нарушение санкций, введенных в отношении Ирана. Компании также грозит дополнительный штраф в размере $300 млн.

В 2015 году немецкому Коммерцбанку пришлось выплатить штраф в размере $1,4 млрд из-за обвинений в нарушении санкций и деятельности по отмыванию денег. Банк понес наказание за сокрытие «сотен миллионов долларов». Deutsche Bank также выплатил штраф в размере $258 млн в 2015 году за нарушение санкций. В 2014 году французский банк BNP Paribas согласился выплатить $9 млрд за создание схем для сокрытия транзакций на сумму более чем $190 млрд. Этими схемами пользовались клиенты, в отношении которых были введены американские санкции, включая Иран.

В настоящий момент Белый дом дал понять европейским компаниям, которые заинтересованы в сохранении бизнеса с Ираном, что те компании, «которые не смогут прекратить такую деятельность с Ираном… столкнутся с серьезными последствиями». Получается, что компаниям было бы неблагоразумно нарушать санкции. Помимо крупных штрафов, им может грозить потеря репутации и популярности бренда. Рискуют не только юридические, но и физические лица, поскольку руководители компаний могут столкнуться с судебным преследованием и тюремным заключением.

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В отличие от политиков, корпорации не могут позволить себе выдавать желательное за действительное. Их интересует максимализация прибыли, поэтому опыт, с которыми столкнулись ZTE, Commerzbank и Deutsche Bank, должен охладить запал европейских компаний, заинтересованных в торговле с Ираном.

Новая ядерная сделка не должна предусматривать участие Ирана. Сделку необходимо заключить с Великобританией, европейскими союзниками и союзниками США в Азии, включая Индию, чтобы создать коллективный режим санкций. Заключение такой сделки имело бы большее значение, чем просто выход из СВПД.

Если Трамп сможет убедить Китай в том, что в интересах Пекина необходимо разорвать отношения с Ираном, то это ускорило бы крах иранского режима посредством экономического шока. Это принесло бы мир иранскому народу и региону.