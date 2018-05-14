Забайкалье вошло в состав Российского государства только с середины XVII века. Осваивая загадочную Даурию (так называли земли за Байкалом), русские казаки продвигались на восток по «немирной земле на великой реке Шилке», где строили зимовья и остроги в удобных для обороны местах, которые служили им защитой от нападения недругов. Одним из первых статус города получил тогда Сретенск.

Иван Шилов ИА REGNUM Сретенск

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск. Аптека

По приданию, своим названием он обязан часовне, освященной в день Сретения Господня. Здесь проходил знаменитый Царский тракт, где по этапу отправляли тысячи политических и уголовных заключенных на рудники Нерчинской каторги и в тюрьмы — Атакуй, Кадая, Кутомара, Горный Зерентуй, на Карийскую каторгу и Шилкинский завод.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск. Городской парк

Сретенск по праву можно считать городом с уникальной историей. Был он основан в 1689 году как острог, став центром Сретенского уезда. Позднее в 1790 году у города появился свой герб с изображением летящего в прыжке тигра с соболем в зубах и тремя слитками серебра в знак свидетельства, что в округе города имеются серебряные руды и средства для их переработки (государству тогда очень нужны были драгоценные металлы и камни, ведь российские деньги приходилось чеканить из немецких талеров). В 40-х годах XIX столетия в округе Сретенска были найдены золотые россыпи. А где золото — там и его искатели. Тайная торговля, обмен золота на спирт, хищения и транспортировка его в Китай — всё это некогда знавала и Сретенская земля.

Наталья Федотова ИА REGNUM Окрестности Сретенска

Появились в этих местах купцы-золотопромышленники, среди которых было, как выяснилось, много евреев. Об их пребывании в Сретенске напоминает старинное кладбище с удивительно крепким и красивым забором из красного кирпича. Однако общественники, посещавшие погост, с прискорбием отмечают, что еврейское кладбище находится в очень плачевном состоянии: могилы заброшены, памятники повалены, разбиты либо попросту украдены. Часть могил, разумеется, не пощадило время, но ко многим «приложило руку» именно местное население. Старожилы рассказывают, что многие годы покойников бесстыдно обворовывали: кому-то мрамор приглянулся, а кто-то и вовсе раскапывал захоронения в поисках драгоценностей, абсолютно не зная, что евреи хоронят своих покойников обнаженными, и никаких драгоценностей там нет.

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Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, ул. Луначарского. Здание почты

Словом, берега реки Шилки помнят многое, а улицы исторического Сретенска (385 км от Читы) удивляют и одновременно восхищают своей старинной архитектурой купеческих домов и некой тайной, окутавшей это необычное поселение.

Старинный град стоит на реке Шилке,

Где время, словно на альбомном снимке

Остановилось, замерло в немом кино,

Средь деревянных теремов резных давно.

Живет четвертый век дремучий Сретенск.

(Стихи из поэтического сборника «Забайкальский альманах» Ольги Малаховой).

На протяжении длительного времени город был казачьей станицей. Когда присоединили Амурский край к России, река Шилка стала первым путём сообщения. Так возникло торговое судоходство, а Сретенск стал торговым центром Забайкалья: грузы и товары перегружались на речные суда, идущие с Шилки на Амур.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, улица Луначарского

Одним из самых богатых купцов в городе был золотопромышленник Я.С. Андоверов, он построил в Сретенске первую электростанцию, занимался пароходным, горно-промышленным и торговым делом. Говорят, что это с его легкой руки на Шилке появилось судостроительство, он внес неоценимый вклад в укрепление обороноспособности России. Принадлежащие пароходы купцам Андоверовым возили грузы по Шилке и Амуру.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, ул. Кочеткова. Музыкальная школа

Ещё один видный купец Сретенска — Григорий Павлович Мошкович слыл хорошим финансистом. Он торговал по всему Забайкалью до самого Благовещенска сахаром, имел мыловаренный и дроболитейный заводы. На улице Береговой до сих пор красуется его двухэтажный красивый дом. Вся купеческая семья жила только на втором этаже, а на первом располагались частные магазины.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, улица Луначарского. Главная дорога. Май 2018 год

Его брат — Соломон Павлович Мошкович проживал в одноэтажном идентичном по строению и красоте особняке рядом с торговым домом С.Я. Андоверова (дом славится необычными красивыми белыми израсцовыми печами). Из воспоминаний старожилов города: говорят, что Григорий Павлович, например, охотно помогал своим работникам. Особо любил предлагать свою помощь, когда справлялись свадьбы. Есть один очень интересный факт — его двухпалубный пароход «Варяг», который был построен в 1905 году, останавливался прямо под окнами купеческого дома Г.П. Мошковича. Сегодня в особняке купца расположилась Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №6.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, ул. Луначарского, городской парк

От Сретенска начинался великий водный путь к Тихому океану. Первые пароходы «Аргунь» и «Шилка» были построены в забайкальском Шилкинском заводе. Пароход «Аргунь» отправился в первый рейс на Амур в 1854 году с генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым, который в 1958 году после подписания Айгунского мирного договора с Китаем и присоединения Приамурья к Российской империи был произведен царем в графское достоинство с титулом Амурский.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, улица Луначарского. Межпоселенческая центральная библиотека Сретенского района

До революции в Сретенске находились филиалы Русско-Азиатского и Сибирского банков, Взаимного кредита, работали мыловаренный, пивной, кожевенный, шубной, веревочный и другие заводы. Было много увеселительных заведений (даже публичный дом). Показательные автографы-памятники своего славного пребывания и процветания здесь оставили и многие другие купцы. Один из них это — доходный дом купца И.П. Эдельштейна, который расположен на перекрестке улиц Средней и Штеинского переулка. Золотопромышленник, купец 1-й гильдии, содержатель доходных домов и крупных магазинов И.П. Эдельштейн построил себе двухэтажный великолепный дом с удивительными башенками и элегантными окнами, где на нижнем этаже располагались его богатые магазины.

Банк взаимного кредита располагался на верхнем этаже дома купца 1-й гильдии — М.А. Штейна на перекрестке улицы Средней и Штейнского переулка, а на нижнем был оружейный магазин купца Е.И. Шустова, где продавали не только оружие, но и боеприпасы. Золотопромышленник родом из Кяхты, имел собственный золотой прииск. Изначально торговал чаем, а потом, удачно женившись, прибыл в Сретенск, где построил кирпичный завод и купил ещё пивоваренный завод. Разорился Шустов, начав строить Амурскую железную дорогу, когда не дал кому-то из чиновников нужную взятку. В Сретенске купец слыл благодетелем, а когда в 1930 году у него конфисковали все дома, какое-то время жил у своего бывшего работника.

Управляющим Русско-Азиатского банка был дворянин — Михаил Горманов Трахтенберг, главным бухгалтером — Соболев Виктор Федорович. Всё новые учреждения росли в Сретенске, как грибы: почта, телеграф, больница. Тут жили учителя, врачи, техники и другой служивый народ. О Сретенске и его экономике и перспективах развития стали писать и проезжающие через Сибирь путешественники и писатели, повествует в своей книге «Сретенск — страницы прошлого» Александр Чащин.

Дома по Сретенску историей живут и дышат,

Дают возможность современнику понять

Дух времени ушедшего. Тут хочется узнать

Про трудную судьбу покинутого рая…

Архитектура сохранила в Забайкалье

Шедевры деревянных русских теремов!

(Стихи из поэтического сборника «Забайкальский альманах» Ольги Малаховой)

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, ул. Балябина, 14. МОУ Основная общеобразовательная школа №2

Период Первой мировой войны (1914−1918 гг.) оставил свой полновесный для Забайкалья исторический след и в городе Сретенске. При определении мест размещения военнопленных была указана земля забайкальская. Лагерь военнопленных из Австро-Германской и Венгерской армии был размещен в бывших казармах 16-го Сибирского казачьего стрелкового полка этого купеческого города. Здания из красного кирпича казарменных корпусов, выстроенных в ряд, хорошо сохранились здесь до сегодняшних дней. Только высшие чины военнопленных жили в Сретенске на частных квартирах, низшие чины у домовладельцев, а большая часть пленных разместили в казарменных помещениях и переселенческом пункте у железнодорожной станции.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск. Восточный микрорайон. Общежитие педагогического колледжа

Сегодня в некоторых из этих исторических зданий в современном Сретенске размещены магазины, другие же помещения полуразрушены или просто пустуют, глядя своими грустными глазами-окнами в новый мир не совсем доброго и понятного времени.

Основой бич небольших забайкальских городов еще с советских времён — безработица. В период дикого российского капитализма она получила второе дыхание. Как пишут на форумах в социальных сетях, сретенцы вынуждены покидать город из-за отсутствия работы, а оставшаяся местная маргинальная прослойка «проедает-пропивает последнее из уцелевшего уникального исторического наследия, разворовывает то, что «плохо лежит».

Наталья Федотова ИА REGNUM Городской парк Сретенска. Детская площадка

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Также в Сретенские, как и во многих других населённых пунктах Забайкалья, существует проблема с доступной медициной. В настоящее время депутаты Совета Сретенского района добиваются прекращения ликвидации ряда отделений местной центральной районной больницы. Сначала под видом ремонта там было закрыто хирургическое отделение ЦРБ, а потом расформировали и акушерско-гинекологическое отделение, а также физиокабинеты и межрайонное офтальмологическое отделение в Кокуе. Всё это привело к увеличению количества жалоб со стороны населения на качество медицинской помощи. В коллективном обращении депутатов также содержаться данные о кадровом дефиците медицинского персонала в Сретенском районе, ветхой материальной базе и других проблемах местного здравоохранения.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, ул. Луначарского

Из других напастей — травяной пожар, который под Пасху в 2018 году почти вплотную подошёл к городу и выжег пастбищные луга. По признанию депутата Совета МР «Сретенский район» Сергея Тонких, статью которого опубликовала газета «Советское Забайкалье» (единственная в Сретенске), за трое суток полыхавший вблизи районного центра лесной пожар так и не потушили.

«И только Господь Бог да мокрый снег с дождем заглушили его в Вербное воскресенье. А ведь в районе, признанным лучшим по подготовке к пожароопасному периоду, накануне все структуры докладывали о готовности», — иронизирует депутат Совета МР «Сретенский район» Сергей Тонких.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, река Шилка

По его словам, в недавнем советском прошлом за кладбищем в багульнике сретенцы собирали грузди, подберёзовики, а сейчас там чёрная земля.

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В сентябре 2019 года Сретенск отметит свой 300-летний юбилей. Его главной достопримечательностью в плане туристической привлекательности является краеведческий музей, в котором содержится познавательная экспозиция, посвященная культуре и быту народов ранее населявших эти места. Не забыли в городе и героев, сложивших свои головы в Великой Отечественной войне. Им установлен памятник и стела с выгравированными именами бойцов.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск. Пустые глазницы старинного дома

Сретенск известен также тем, что там родились детский писатель Г. Ф. Кунгуров, российский летчик-космонавт Владимир Титов и знаменитый сейсмолог И. И. Попов. Надежды на светлое будущее местная администрация связывает с включением Сретенска в федеральную программу «Малые города России», которую в народе часто называют «Малые умирающие города России». Самым крупным событием за последние сто лет стало строительство детского сада и моста через Шилку. Теперь пассажирам, прибывающим на местную железнодорожную станцию, не нужно пользоваться паромной переправой, чтобы попасть в город.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, улица Луначарского

Разумеется, Сретенск сегодня переживает сложные времена. Былое величие утрачено, жизнь уже не кипит так, как во времена торгового бума. Пожалуй, единственное постоянство местного быта это отсутствие канализации. Как и 300 лет назад, все «удобства» жителей Сретенска находятся на улице, даже в здании администрации нет уборной. Но город с такой богатейшей историей просто обязан жить, радуя горожан неповторимыми событиями, приносящими гордость за свою Родину.

Наталья Федотова ИА REGNUM Сретенск, ул. Энергетиков

За что

Старинный город обрекли на разрушенье?

Здесь казаки стояли насмерть за решенье

России верой правдой послужить

Даурию завоевать,

землицей славной дорожить.

(Ольга Михайлова)