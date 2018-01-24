Мёртвые сраму не имут: восстановят ли еврейское кладбище в Сретенске?

Светлана Шаповалова, , 09:12 — REGNUM

То немногое, что осталось от старинного кладбища в Сретенске (Забайкальский край), все же попытаются восстановить. Оказать содействие еврейской общине Читы пообещало управление по внутренней политике губернатора Забайкальского края, сообщается на сайте депутата госдумы РФ Николая Говорина, озаботившегося проблемой сохранения исторического памятника.

«Понимая тот факт, что еврейское кладбище имеет историко-культурное значение для Сретенска и для Забайкальского края в целом, рекомендуем еврейской общине Читы обратиться в управление по внутренней политике губернатора Забайкальского края для оказания содействия в части подготовки проекта для участия в 2018 году в конкурсах грантовой поддержки некоммерческих организаций», — сказано в ответе краевого министерства территориального развития на депутатский запрос.

Ранее просьбу о помощи озвучил председатель еврейской общины краевого центра Борис Ерёмин. По его словам, один из старейших объектов Сретенского района — еврейское кладбище — постепенно разрушается, а средств на его содержание и реставрацию нет ни у местной администрации, ни у общественной организации.

Действительно, изыскать требуемые 4 миллиона рублей на содержание и реконструкцию весьма непросто. Но если бы не современные вандалы, денег на эти цели потребовалось бы в разы меньше.

Общественники, посещавшие погост, с прискорбием отмечают, что Еврейское кладбище находится в очень плачевном состоянии, как и сам Сретенск, который в советское, да и в царское время был хорошо развитым городом: могилы заброшены, памятники повалены, разбиты, либо попросту украдены.

Часть могил, разумеется, не пощадило время, но ко многим «приложило руку» именно местное население. Старожилы рассказывают, что многие годы покойников бесстыдно обворовывали: кому-то мрамор приглянулся, а кто-то и вовсе раскапывал захоронения в поисках драгоценностей, абсолютно не зная, что евреи хоронят своих покойников обнаженными, и никаких драгоценностей там нет.

Не пощадили местные даже старинный забор из красного кирпича, сдав в металлолом старинные ворота. Пожалуй, единственным, что на данное кладбище было принесено, а не унесено, являются две спутниковые антенны, которые установили аккуратно перед выходом с кладбища.

О появлении евреев в Сретенске наслышан местный историк Георгий Спандерашвили. Говорит, что в царские времена поселение Сретенское являлось казачьей станицей:

«Земля у предпринимателей была в аренде — казаки не продавали её. Поэтому вкладываться во что-то долгосрочное мелкие предприниматели боялись. Но после того, как в 1900 году запустили железную дорогу и открыли регулярное сообщение «Санк-Петербург — Сретенск», станица сверхбурно развивалась экономически целых 17 лет. В то время евреи и потянулись в Сретенск — торговать».

У исследователя В. П. Чапыгина в работе «Становление купечества и социально-экономическое развитие Сретенска во второй половине XIX — начале XX века» (сборник статей и материалов, посвященный 80-летию Сретенского района) можно узнать, что в 1879 году в Сретенске проживало 47 еврейских семей, из них 25 «кормились» торговлей. К 1886 году число граждан иудейского вероисповедания возросло со 176 до 358 человек.

«Вообще-то большинство сретенских евреев не были владельцами заводов и пароходов, крупных торгово-промышленных фирм вроде компании Андоверова было не более трёх. В основном представители еврейской диаспоры служили доверенными, приказчиками, были мелкими торговцами, занимались каким-либо ремеслом или извозом, содержали гостиницы и постоялые дворы, доходные дома и закусочные, бани и фотографии», — пишет В. П. Чапыгин.

Что касается самого кладбища, то о времени первых захоронений доподлинно неизвестно, но высокую красивую ограду из красного кирпича вокруг него возвели местные купцы — братья Никифор и Максим Штейны. Было это в 1912 году.

Все, кто посещают Сретенск, отмечают, что выполнена эта ограда весьма необычно — в виде чередования гладкой плоскости стен и квадратными в сечении кирпичными столбиками. Между тем такой прием позволил придать ограде устойчивость и учесть крутой склон рельефа местности, а венчающий карниз предохраняет основной массив стены от намокания и разрушения.

Среди захоронений есть и такие, чей образ присущ только еврейским погостам, например дерево с обрубленными ветвями — Древо Плача, символизирующее прекращение рода (Матвей Менделевич Беркович).

На отдельных памятниках, фотографии которых размещены на сайте некоммерческого партнёрства «Общество некрополистов», сохранились надписи на двух языках, дающие возможность прочитать фамилии похороненных: Георгий Борисович Шейхот, Вульф Исааков Деринг, Пэся Гэселевна Андоверова, Мардохей Моисеевич Гительман, Дина Гершевна Гительман, О. М. Вейнерман, Шима Исаевна Венгеровская, Ханна Моисеевна Саккер, Сара Абрамовна Штейн.

Любовь и нелюбовь этих людей, их беды всего сто с небольшим лет назад были принесены сюда, на берега равнодушной к людской суете реки Шилки…

Но это только историки считают, что еврейская диаспора внесла большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Сретенска. Глядя на это старое кладбище, над которым безжалостно надругались некоторые обитатели современного Сретенска, понимаешь: мёртвые сраму не имут. А уклончивый ответ местных властей о содействии в помощи не внушает особого оптимизма.