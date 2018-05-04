В Дмитровском районе Москвы прошли общественные слушания по изменению функционального назначения земельного участка примыкающего к парку «Ветеран» заброшенного госпиталя Минобороны, на котором строительная компания ПИК вознамерилась построить очередной ЖК. Данная инициатива вызвала закономерный протест части жителей района. Да вот только шансов сохранить зеленые насаждения у них нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Точечной застройкой давным-давно никого не удивишь, более того, действия участников нынешнего скандала, на наш взгляд порождены безразличием, которое проявляют наши земляки к участию в жизни столицы. Накануне грядущих выборов мэра Москвы будет не лишним еще раз взглянуть на градостроительную политику мэрии, непосредственным образом влияющую на здоровье и социальное самочувствие миллионов москвичей.

Началось все с банкротства недавнего лидера отрасли строительного монстра СУ-155. Чтобы достроить жилье для военнослужащих, которое не достроил разорившийся гигант, Минобороны вынуждено было распродать часть находившейся в пользовании ведомства земли. Правительство РФ пошло навстречу военным, и через АИЖК было реализовано некоторое количество земли. Одним из таких участков и стал разрушенный госпиталь Минобороны на улице Лобненская владение 13, который и был приобретен группой компаний «ПИК». Пожалуй, это единственная часть истории, к которой не возникает существенных претензий. Дальнейшее можно охарактеризовать знаменитым «никогда такого не было, и вот опять».

Раз земельный участок продавался, коммерсанты его и купили. Целью любого бизнеса является извлечение прибыли. Строительной компании, чтобы заработать, нужно что-то построить, а потом построенное продать. По форме вроде все верно, а по сути издевательство. Что я далее и попробую наглядно показать.

Dmitrovskiy.ucoz.ru Парк «Ветеран» в Дмитровском районе Москвы

Постсоветский разгром московской промышленности отнюдь не улучшил экологическую ситуацию в Дмитровском районе. На смену негативному воздействию предприятий пришла неконтролируемая застройка и ее следствие — автомобилизация. Зажатому в тиски МКАД и Дмитровским шоссе району явно не хватает зеленых насаждений. Спорная территория принадлежит к специализированным лечебно-оздоровительным зонам. Выкупив землю, застройщик, изменив функциональное назначение земли, для чего и проводились обсуждаемые нами общественные слушания, собирается построить свои знаменитые на всю столицу многоэтажные «человейники». Что, в свою очередь, не устраивает часть местных жителей.

Активные горожане не понаслышке знают о том, как в последние годы проводятся публичные слушания в столице. Не стали исключением и слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в части территории по адресу: ул. Лобненская, владение 13. Не буду дублировать сделанные активистами видео с данной встречи, отмечу лишь несколько наиболее, на мой взгляд, вопиющих моментов.

Нужно признать, что «профессионализм» организаторов подобных мероприятий неуклонно растет, противникам строительства зафиксировать централизованный подвоз участников не удалось. Зато задолго до начала регистрации участников встречи у здания школы, в которой она проводилась, собралась очередь человек в двести. И что характерно, многие из них, как мне воочию удалось убедиться, регистрировались не по паспортам, а по неким справкам с места работы. И этими же людьми и был в основном заполнен не очень вместительный актовый зал школы (на глазок мест на 300). Соотношение сторонников и противников строительного проекта компании «ПИК» можно оценить как 85% к 15% соответственно. Добавлю еще, что значительное количество реальных местных жителей (ниже объясню, почему я так думаю) в зал попасть не смогли. Им было предложено посмотреть слушания по телевизору в фойе школы.

Да и сами слушания прошли без «сучка и задоринки». Аргументы застройщика были красочны и убедительны, да и группа общественной поддержки, состоящая из эколога Максима Шингаркина и члена «Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации» Павла Данилина, что называется не подкачала. Не скрываю, что мои симпатии на стороне защитников зеленой территории, поэтому доводы создателей очередного «человейника» обсуждать не буду. Отмечу лишь, что в обещания ГК «ПИК» выделить жителям местных пятиэтажек 550 квартир комфорт класса я верю. Будут ли выполнены все данные компанией обещания, вопрос открытый, но то, что «ПИК» может их выполнить, не вызывает никаких сомнений.

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А вот выступления общественников достойны упоминания. В частности, эколог пообещал гражданам, что поспособствует тому, чтобы застройщик высадил на крышах домов некие зеленые насаждения. Равноценная замена уничтоженному лесному массиву, не правда ли?

Однако превзойти члена ОП Москвы и штаба по реновации Данилина Шингаркину все ж таки не удалось. В своем выступлении и последующих прениях с жителями господин Данилин неоднократно, подчеркиваю, неоднократно обращался к единственному аргументу. Член общественной палаты Москвы в качестве главного аргумента выдвинул тезис о том, что противниками строительства являются жители домов, построенных в начале двухтысячных годов, сами они в улучшении жилищных условий не нуждаются и препятствуют тем, кого могли бы «облагодетельствовать» застройщики. Вот такие представители гражданского общества входят в ОП Москвы и штаб по реновации.

Pik.ru Один из проектов группы компаний «ПИК»

Не удивили и аргументы сторонников строительства, которые свелись к единственному тезису: «Мы устали жить в пятиэтажном аду, нам тут предлагают на «халяву» из него съехать. Даешь «человейники» ПИК». Аргумент не нов, признаться, мерзко и стыдно обсуждать желания людей, не способных управлять собственной жизнью и желающих «на чужом горбу въехать в рай», если бы не одно но. Возвращаясь со слушаний, я сначала в автобусе, а потом и в метро встретил тех вневозрастных дам, которые на слушаниях изображали самых горячих сторонниц проекта ГК «ПИК».

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Вновь повторю, местные жители принять реального участия, пусть и в необязательном для исполнения властями обсуждении проекта изменения функционального назначения земельного участка, не смогли. Также нет никаких сомнений в том, что слушания будут признаны состоявшимися, и вскоре вместо зеленого массива на улице Лобненской появится новый ЖК. Не чем иным, как фарсом и насмешкой над реальным участием граждан в самоуправлении, подобные мероприятия назвать нельзя. Поэтому самое время поговорить о причинах данного явления.

Увы, но найти могущественные тайные силы также не удается. В этом, как и в ряде похожих случаев, мы, москвичи, начинаем пожинать плоды своего безразличного отношения к участию в обсуждении и принятии документов, регламентирующих нашу жизнь. Да, да, речь идет о принятых в 2017 году правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), которые как раз и регламентируют то, что и в каких параметрах будет строиться в городе Москве.

Общественные слушания по проекту новых ПЗЗ прошли в конце 2016 года, тогда же эксперты предупредили, что они не только легализуют когда-либо ранее отмененные объекты уплотнительной застройки, но и полностью выводят из-под контроля общества дальнейшую градостроительную деятельность. Более того, те москвичи, которые нашли в себе силы добраться до экспозиций проекта ПЗЗ, с удивлением и негодованием обнаружили, что градостроительные регламенты устанавливаются с учетом фактического использования земельных участков, та сама пресловутая литера Ф.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Количество москвичей, принявших участие в обсуждении ПЗЗ, оказалось настолько мало, что перекричать «горячих сторонников» проекта тогда не удалось, изменения были приняты. Теперь мы начинаем пожинать плоды нашего безразличия, случай на Лобненской улице отнюдь не первый, а далеко не последний в этом ряду.

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Осенью состоятся выборы столичного градоначальника. Могут ли москвичи повлиять на дальнейшее развитие города, например, избрав нового мэра? Думаю, что не можем, поскольку смена персоналий ни в малой степени не влияет на изменение ранее выбранной стратегии. Изменить нынешний гибельный для города и его жителей курс властей может только длительное, волевое усилие многих сотен тысяч москвичей, оказывающих непрекращающееся давление на городские власти. Но пока граждане предпочитают «шашлыки на майские», сбор урожая по осени и прочие обывательские радости, чиновники будут выдавать тот фарс, который можно было наблюдать 28 апреля на публичных слушаниях по изменениям в ПЗЗ по участку на Лобненской улице, за действительное волеизъявление граждан.

В связи с чем не меньшую тревогу вызывает и то, что призванные защищать интересы граждан суды, прокуратура и прочие федеральные органы власти в подавляющем большинстве споров предпочитают не замечать вопиющих нарушений законодательства и встают на сторону муниципальных властей. А следовательно, институциональных способов отстоять свои права у граждан не остается.

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