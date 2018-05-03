Александр Лукашенко 2 мая принял с докладом председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика. По итогам главный чекист проинформировал о разоблачении высокопоставленного шпиона, а также о коррупции в руководстве республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко назвал борцов с коррупцией «молодцами» и поинтересовался результатами в таких сферах работы КГБ, как разведка, контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита конституционного строя и общественная безопасность. О защите конституционного строя ни Администрация президента, ни компетентный орган не пожелали сообщить подробности. Вместо этого акцент был сделан на массовых мероприятиях и коррупции.

«У нас прошел ряд крупных мероприятий с большим скоплением населения. И впереди День Победы, День Независимости. Здесь мы должны также видеть, есть ли у нас проблемы накануне этих мероприятий», — сказал Лукашенко.

Тем самым он напомнил, что в марте прозападная оппозиция при поддержке властей провела массовое мероприятие «День воли». В апреле она самостоятельно провела немногочисленное шествие «Чернобыльский путь» («Чарнобыльскi шлях). После этого 1 мая власти провели сбор профсоюзников с песнями советской эпохи и шашлыками.

Renessaince Митинг «Чернобыльский путь». Минск

По итогам доклада главного чекиста пресс-служба президента сообщила, что Лукашенко подписал указ об освобождении министра энергетики Владимир Потупчика от занимаемой должности. Причиной стала, как пояснил председатель КГБ в эфире государственного телевидения, поддержка чиновником семейного бизнеса по поставкам на стройки материалов по завышенным ценам.

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До этого, 24 апреля, сразу же после выступления Лукашенко с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, было объявлено об увольнени игенерального директора ГПО «Белэнерго» Евгения Воронова. Озвучивая свою речь в Овальном зале, руководитель республики обрушился с критикой на минэнерго, и многие ждали объявления об увольнении Потупчика.

«Отдельная тема — АЭС. Более масштабного проекта в истории Беларуси нет. Да, наверное, и не будет. Порядка 10 миллиардов долларов. Бери деньги — не хочу. Иди работай и зарабатывай деньги», — заявил в ходе послания Лукашенко.

«Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе минэнерго и минстройархитектуры, а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны . По итогам отчета правительства премьер-министру персонально поручено заняться этим вопросом. В ближайшее время проведем совещание по энергетике, там и посмотрим, кто что наработал. Вы наслышаны, как работает у нас министр энергетики и министерство. Даже «большие» начальники непонятно каких там концернов. Сейчас разбираюсь с этой структурой. Запили настолько, что на работу забыли ходить, и как только «выкинули» на улицу, давно надо было это сделать, защитники от премьер-министра до домохозяек побежали к президенту защищать, какой он хороший. Пока не ткнули носом в те проблемы, которые там существуют. Я не зря сделал это замечание: посмотрите, что вы пьете, сколько и с кем», — пояснил Лукашенко.

В ходе своего выступления Лукашенко не столько пояснял имеющиеся проблемы, сколько ставил много новых вопросов. Общественность Белоруссии до сих пор в недоумении, как такая масштабная стройка могла начаться без детального обоснования встраивания АЭС в экономику республики. Проблема озвучена на высшем уровне, и на оппозиционное злопыхательство её уже не спишешь.

Кроме того, есть проблема создания единого энергетического рынка ЕАЭС, что предполагает реформирование белорусской энергетической отрасли. В ней должна была возникнуть конкурентная среда — как в России. Создавать таковую в Белоруссии, видимо, будут новые кадры на уровне профильного министерства и госконцерна. В этом контексте решения Лукашенко по персоналиям укладываются в логику и стиль номенклатурного поведения.

Коррупционный фон кадровых перестановок в минэнерго Белоруссии отвлекает внимание обывателя от более серьёзных вопросов, которые Лукашенко не решился озвучивать ни в послании к народу и Нацсобранию, ни в других выступлениях. Сама система «рыночного социализма», которую столь долго ставили в пример России, при ограничении российской помощи трещит по швам и всё более напоминает самобытный путь из второго мира в третий.

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Не секрет, что маленький семейный бизнес — вполне обычное явление не только в чиновничьей среде, но даже на уровне ректоров-проректоров белорусских вузов. Пока должностное лицо держит язык за зубами и демонстрирует лояльность, его досье спецслужбы пополняют, но хода бумагам не дают.

Не случайно Лукашенко указал на «что вы пьете, сколько и с кем». На этом уровне демонстрируется болезненное отношение не только к критике — в принципе к обсуждению серьёзных вопросов вне определённого круга. Когда появляется сигнал о том, что допущен «слив» не секретной, но нелицеприятной для властей или полезной сторонним экспертам информации, то принятие мер по такому информатору — вопрос времени и повода.

Что касается секретов, то в Белоруссии засекречивается всё подряд — начиная от компиляции дайджеста новостей интернет-изданий и заканчивая оперативными данными о работе предприятий, которые впоследствии публикуются и не вызывают заметного интереса не то что за рубежом, но даже в самой республике. Давно пора создать межведомственную комиссию, которая обстоятельно разберётся с тем, чему присваиваются грифы «секретно», «совершенно секретно», «особой важности», «ДСП» и т. д. Есть в белорусской бюрократической практике такие явления, как рассылка фельдсвязью срочных пакетов с поздравительными открытками и засекречивание уведомления о разрешении мигранту продлить вид на жительство.

Секретно

Поддержание режима секретности, присвоение разнообразных грифов самым ничтожным документам — многолетняя практика, в которой есть конкретные заинтересованные. Возможно, дело вовсе не в параноидальных наклонностях отдельных лиц, а в банальном неумении работать с электронной почтой, в неспособности артикулировать наполненные смыслом тезисы, в нежелании воспринимать даже конструктивную критику, в боязни показать свою ограниченность и некомпетентность.

Cosa Nostra главы минэнерго, шпион и лесники-егеря не случайно оказались в одном информационном блоке, который 2 мая Вакульчик донёс через государственное телевидение. В истории со шпионом, учитывая то, какие секреты могут быть у маленькой Белоруссии, возможно, интриги больше, чем реальных секретов, но в этом председатель КГБ вряд ли признается.

«В качестве примера можно привести недавно разоблаченного нами серьезного агента иностранной разведки. Высокопоставленного военнослужащего — полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, Государственном секретариате Совета безопасности и даже некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности», — сообщил Вакульчик.

Председатель КГБ в интервью гостелеканалу «Беларусь-1» также прокомментировал решение Лукашенко об освобождении от должностей начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Белоруссии Сергея Новикова и его заместителя Александра Дуньковича. Как пояснили в пресс-службе Лукашенко, они президентским указом «освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях».

На теме коррупции Лукашенко обстоятельно остановился в ходе послания к народу и Нацсобранию. Очевидно, это тоже не было случайностью. Как не случайно и то, что на протяжении последних лет опубликовано столько сообщений о коррупционных делах, что даже у самых преданных сторонников белорусского лидера невольно возникает подозрение в органичности явления, порождённого самой природой «белорусской модели».

Коррупция, с которой Александр Лукашенко боролся с 1994 года, жива, и в этом немалая заслуга специфики той системы, которую он создал и укреплял последние 20 лет. Наращивание бюрократического аппарата с передачей ему функций тотального контроля не могло не привести к разрастанию коррупции вширь и вглубь.

Обладая огромным административным ресурсом, бюрократы вместо увеличения жалованья получают дополнительную нагрузку. Об этом красноречиво говорит опыт «оптимизации» госаппарата: количество лиц в статусе госслужащих было сокращено, сохранившие статус получили небольшую надбавку и большую дополнительную нагрузку, а лишившиеся статуса госслужащего тоже остались работать, но за меньшие деньги. В таких условиях мысли о монетизации своего статуса или приработке вполне естественны.

«Мы провели оптимизацию. У нас чиновников меньше, чем в других странах, при этом держим их в черном теле, а давление и ответственность огромные и возрастающие. В госаппарате должны работать лучшие люди, настоящие профессионалы», — так 24 апреля описал ситуацию Лукашенко в ходе послания.

janeb13 Взятка

С таким подходом к госуправлению коррупция естественна и закономерна. Лукашенко, может быть, и желал бы повысить жалованье бюрократам и «силовикам», но в бюджете нет на это денег. Россия сократила размеры помощи, адекватно отреагировав на замораживание реализации договора о Союзном государстве, проявления «суверенитета и независимости» во внешней политике и культивирование национализма в политике внутренней. Евросоюз не выказывает желания брать на баланс «восточного партнёра». Кроме того, повышение жалованья бюрократам закономерно вызовет недовольство остальных категорий обнищавшего населения, а на фоне событий в Армении, не на шутку обеспокоивших Лукашенко, такой шаг тоже не выглядит взвешенным.

Остаются административные меры — показательные «посадки», групповые уголовные дела с конфискациями приобретённого, другие подобные меры. Чиновники и «силовики» — неглупые люди и прекрасно понимают перспективы Республики Беларусь. Они даже в узком кругу расслабиться не могут — на охоте, превращённой в элитарный досуг, или за рюмкой в узком кругу. От них требуется безропотное выполнение приказов. Однако и это, как показывает белорусская практика, не гарантирует нахождения «в обойме».