Белоруссия меняется ради единого энергорынка ЕАЭС

Минск, , 17:10 — REGNUM В Белоруссии создадут новую систему управления энергетической отраслью. Такая мера необходима для создания общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Об этом сегодня, 31 октября, заявил глава минэнерго республики Владимир Потупчик.

Главное изменение заключается в том, что производство электроэнергии будет разделено на конкурентные и монопольные виды деятельности. Также будут созданы специальные структуры оптового и розничного рынка для обеспечения «прозрачности» условий развития конкуренции. Планируется создать системы управления всей энергетической отраслью страны в целом, объяснил Потупчик. Все эти изменения будут произведены в рамках закона «Об электроэнергетике». Проект документа уже подготовлен и находится на рассмотрении у совета министров, теперь необходимо провести общественные слушания по законопроекту.

Глава белорусского энергетического ведомства отметил, что республика обязалась синхронизировать все подходы в энергетике и провести работу, которую партнёры Белоруссии по ЕАЭС уже выполнили. Это необходимо в рамках создания общего электроэнергетического рынка союза.

Напомним, что во время апрельских переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко стороны договорились проработать основные принципы создания единого рынка газа к 2018 году, а к 2019 году — единого рынка электроэнергии. По словам премьер-министра Белоруссии Андрея Кобякова, последняя дата формирования единого энергетического рынка ЕАЭС — 2025 год.

Основные принципы функционирования общего рынка газа ЕАЭС будут прописаны в программе формирования ОРГ. Как отмечают белорусские чиновники, документ уже почти готов. В проекте программы предусматривается ряд базовых принципов, которые позволят создать равные условия для всех. Единый рынок газа создается для повышения энергобезопасности стран ЕАЭС, а также доступности и снабжения их газом. Это необходимо для экономической интеграции ЕАЭС. Как ранее сообщало ИА REGNUM, учитывая, что единой электроэнергетической системы пока нет даже в ЕС, то для ЕАЭС это может стать серьезным фактором для укрепления союза.

Россия, в свою очередь, претендует на то, чтобы организовать торговлю электроэнергией в ЕАЭС. Как сообщают российские СМИ, Москва хочет передать российскому АО «Администратор торговой системы», которое пока организует торги только на оптовом энергорынке России, возможности организации продаж и на едином энергорынке ЕАЭС.

Напомним также, что заместитель председателя государственного комитета по стандартизации, директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко ранее сообщал, что за счет единого рынка электроэнергии с РФ тарифы в Белоруссии могут уменьшиться почти на четверть. Таковы ожидания, хотя Малашенко и сказал, что прогнозы — «дело неблагодарное». По словам чиновника, когда начнет действовать единый рынок электроэнергии, энергоемким предприятиям будет определенно легче работать.

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