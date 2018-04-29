Татарию на этой неделе лихорадило — с информационной повестки не сходила тема обязательности изучения государственных и родных языков, снова вспомнили наименование высшей должности как «элемент статуса республики» и предложили на федеральном уровне реанимировать дискуссию о статусе регионов. Госсовет на очередной сессии 1,5 часа яростно дискутировал на тему законопроекта от депутатов Госдумы, переводящего языки полностью в статус добровольных, вспомнили всё — от холокоста до рабства и репрессий, обвинили авторов, что они «втихаря» всё разработали, и потребовали до вынесения на сессию обсудить инициативу широким кругом. «Нота» протеста была направлена председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

За день до сессии Госсовета РТ в Казани прошла конференция «Современный российский федерализм и перспективы развития Российского государства и права», посвящённая 100-летию образования ТАССР. На ней депутат Шакир Ягудин заявил, что «у республик Российской Федерации, в отличие от других субъектов Российской Федерации, двойное предназначение, что, несомненно, необходимо учитывать в практике и определении перспектив федеративного строительства». А говоря о наименовании должности главы региона как об «элементе статуса республики», он поинтересовался, «с какой стати федеральный закон вторгся в предмет конституционного регулирования?«

Gossov.tatarstan.ru Госсовет Республики Татарстан

В день сессии республиканские депутаты не только дискутировали на тему языка, но и приняли поправки в избирательное законодательство, закрепив возможность пересмотра перечня и границ избирательных участков, установили, что изменять генпланы поселений можно как через публичные слушания, так и через общественные обсуждения, в том числе в сети интернет, а также отклонили законопроект, запрещающий строить мусоросжигательные заводы ближе 10 км от границ населённого пункта.

А пока в Татарии спорят о языке и ворошат вопросы статуса, глава республики Рустам Минниханов отправился с рабочим визитом в Турцию, где с премьер-министром Бинали Йылдырымом обсудил «дальнейшие шаги по развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией».

Перед этим Минниханов провёл традиционную квартальную встречу с бизнесом, на которой глава крупной торговой сети «Бахетле», депутат Госсовета региона Муслима Латыпова пожаловалась на «мамочек, продающих торты через соцсети». А председатель ассоциации станций техосмотра РТ, гендиректор АО «Таттехконтроль» Марат Ярмиев рассказал, что в регионе «активно растёт доля продающих за гроши заветные бумажки о прохождении ТО через интернет вместо реальной процедуры техосмотра». Жалоба Латыповой вызвала яркую реакцию в соцсетях, в своих постах матери в декретном отпуске пожаловались на пособие — «платите не 50 рублей пособия по уходу за ребёнком в месяц, а 50 тысяч, тогда будете иметь право бороться с домашними тортами».

На топливном рынке на этой неделе было заметное оживление. Председатель Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов предложил регулятору «обуздать безудержный рост оптовых цен для того, чтобы рост розничных цен сохранялся в пределах инфляции». Это заявление было сделано после публикации в казанских СМИ, где говорилось, что «представители ТАИФ-НК, «Татнефти», «Лукойла» и ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ пролоббировали-таки идею повышения цен на автомобильное топливо на заправках» от 60 копеек до 1 рубля.

Бывший министр культуры республики Айрат Сибагатуллин, как и предполагалось, вернулся на прежнее место работы — исполнительным директором ТНВ, а кадровую школу в Кремле прошли четыре выходца из Татарии.

Мэрия Казани представила проект нового генерального плана города и опровергла сведения, что два озера будут застроены жилыми массивами.

Поправки в призывное законодательство обязал внести федеральные власти Конституционный суд РФ, рассмотрев дело студента-призывника из Татарии.

Особый статус республик

Свою особость политэлита Татарии подчёркивала многие десятилетия. Пока был договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, кивали на него как «на особость», а также всячески подчёркивали, что остались последней республикой, где сохранён институт президентства. В то время все остальные уже давно ушли от этого «парада суверенитетов». Опять же татарский язык в школах республики более 20 лет был обязательным для всех, пока осенью 2017 года после прокурорских проверок не появилась возможность для родителей выбирать родным языком действительно родной, и тут же свыше 115 тыс. семей выбрали русский.

Карло Боссоли. Татары, путешествующие по степи.1856

И вот снова в Татарии заговорили о своей особости, и снова среди отличившихся — председатель комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ, кандидат юридических наук Шакир Ягудин.

24 апреля в Казани прошла международная научно-практическая конференция «Современный российский федерализм и перспективы развития российского государства и права», приуроченная к 100-летию образования ТАССР. На ней Ягудин выступил с докладом «Современная государственность Татарстана: проблемы и перспективы». Начал он, что называется, за здравие, напомнил, что из 85 субъектов Федерации в России 22 являются республиками, и добавил, что «федерализм, одна из фундаментальных основ конституционного строя Российской Федерации, определяющих её развитие». Дальше он заметил, что «Татарстан — один из 85 субъектов, одна из 22 республик Российской Федерации, как и другие республики, выражает волю не только всего многонационального народа республики, но и татарского народа, является формой его государственного самоопределения в составе Российской Федерации».

"У республик Российской Федерации, в отличие от других субъектов Российской Федерации, двойное предназначение, что, несомненно, необходимо учитывать в практике и определении перспектив федеративного строительства в Российской Федерации», — заявил Шакир Ягудин и перешёл к вопросу наименования высшего должностного лица республики, назвав его «элементом статуса республики».

«С какой стати федеральный закон вторгся в предмет конституционного регулирования? Вопрос остается открытым. В этом вопросе, так же как и в вопросе о добровольности или обязательности изучения родных и государственных языков республик, Татарстан настойчиво и терпеливо добивается проведения по ним согласительных процедур, предусмотренных статьей 85 Конституции РФ. Вот истинно демократический, правовой путь и инструмент для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов. К сожалению, эту норму Конституции РФ запустить в работу пока не удается. Нужна политическая воля со стороны Российской Федерации», — добавил депутат.

Доктор юридических наук, заведующая отделом конституционно-правовых исследований Российского государственного университета правосудия Ирина Умнова в рамках того же мероприятия предложила вернуться к обсуждению проекта федерального закона «О статусе субъектов Российской Федерации».

«В 90-х годах проект такого закона был разработан, но он был забыт. Мы хотим вернуться к его обсуждению. Именно федерально-конституционным законом нужно регулировать отношения между субъектами Федерации, а не в текущем законодательстве, которое очень расплывчато и противоречиво», — цитирует её правительственное издание «Татар-информ».

Умнова также добавила, что «существует и доминирует точка зрения центра о том, что договоры исчерпали себя».

"Даже то, что прописано в федеральном законе, не работает. Мы хотим сегодня посмотреть, насколько это актуально. Даже отказ продлить договор с Татарстаном центр принял решение централизованно и не открыто. Это смущает. Федеративное устройство предполагает дебаты, обсуждения, дискуссии, сотрудничество», — отметила она, уточнив, что со следующего года планируется «открыть дискуссию на уровне Государственного Совета».

Напомним, «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан», подписанный президентами Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым 27 июня 2007 года, прекратил своё действие в августе 2017 года и не был продлён. Обращение депутатов Госсовета РТ, принятое в июле 2017 года, федеральные власти оставили без внимания.

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Отметим, указом президента РФ Владимира Путина в 2020 году будет праздноваться 100-летие образования республики. Властям регионов и муниципалитетам рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Сессия: прения по языку и другие вопросы

Законопроект от группы депутатов Госдумы, которым в ФЗ «Об образовании в РФ» вносится поправка, переводящая языки народов России и государственные языки национальных республик в статус полностью добровольных, зависящих от выбора родителей, стал камнем в притихшее озеро. После осенних споров, препирательств и взаимных обвинений все почти успокоились, как тут по поверхности водной глади пошли круги.

Напомним, 10 апреля 2018 года законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ, среди авторов есть и представители национальных республик, например, Олег Николаев из Чувашии (избирался по федеральному партийному списку «Справедливой России» в региональной группе Чувашия — Марий Эл — Ульяновская область). Суть инициативы не в запрете языков (там этого нет вовсе), а в переводе их в статус добровольных — «в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учётом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)».

Надпись на двух государственных языках РТ в Казанском метрополитене

Как только о законопроекте стало известно в республике, с разных сторон послышались голоса недовольства тех, кто уже осенью требовал сделать хотя бы татарский в статусе государственного обязательным. Например, Всемирный конгресс татар в открытом обращении заявил, что законопроект принимать нельзя, так как он может «фактически ликвидировать государственный статус татарского языка».

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В повестке сессии Госсовета РТ на 25 апреля языковой вопрос не значился, но в самом начале группа депутатов выступила с обращением, предложив принято своего рода ноту протеста и направить её на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

На прения записалось свыше двух десятков депутатов, но заслушали не всех, а представители региона в Госдуме и вовсе дипломатично обошли молчанием предложение высказаться. А вот депутаты Госсовета РТ не отказались и молчать не стали. Авторов законопроекта обвинили в том, что инициативу они разработали «келейно», «втихаря», а сама она непродуманна, вредна и «вызывает недоумение». Ещё дальше в своих отзывах пошёл депутат Ирек Шарипов, сравнив инициативу с «революцией» в языковой сфере, радикальным поворотом в национальной политике».

"Когда-то и холокост был законным, репрессии были законными при Сталине, но законность не всегда означает справедливость. Но наши законы должны быть справедливыми, а мы считаем, что этот закон несправедлив по отношению к сотням народов Российской Федерации. Вызывает недоумение, как родные языки исключить из обязательных планов?» — эмоционально резюмировал он, назвав законопроект крайне непродуманным и вредным для многонациональной РФ.

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Подводя итог прений, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал присутствующих на заседании депутатов Госдумы от республики обратить внимание на законопроект и, учитывая позицию депутатов Госсовета, принимать активное участие в обсуждении документа.

Не оставил без внимания тему родных языков и отсутствующий на сессии Рустам Минниханов. Позднее на торжественном мероприятии, посвящённом Дню родного языка и 132-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, он отметил, что нужно «приложить все усилия для того, чтобы его сохранить и передать следующим поколениям».

"Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен? Он нужен нам. Мы должны сохранить родной язык, культуру, наследие, которое передавалось из поколения в поколение», — подчеркнул Минниханов.

В тот же день «голос Казанского кремля», замруководителя пресс-службы главы Лилия Галимова заявила, что «на фоне широкого обсуждения этой темы некоторые горячие головы в публичном пространстве пытаются увязать тему сохранения родных языков с так называемым ими «татарстанским сепаратизмом».

"Хочу напомнить, что Республика Татарстан является субъектом Российской Федерации, что Татарстан находится в границах России, а вопрос сохранения языков касается всех регионов», — добавила Галимова.

Помимо долгих и бурных дебатов о госдумовском законопроекте депутаты Госсовета в день сессии обсудили более трёх десятков вопросов, приняли поправки в десяток региональных законов и отклонили в очередной раз доработанную инициативу их коллеги — депутата Артёма Прокофьева. Он предложил внести в Экологический кодекс региона поправку, которой запрещается строить мусоросжигательные заводы ближе 10 км от границы населённого пункта.

Депутат отметил, что развитые страны, отказавшись от полигонного захоронения, делали ставку на мусоросжигание, но это было сделано только после того, как население научилось раскладывать мусор в разные контейнеры по фракциям. По мнению Прокофьева, нужно курс держать не на сжигание, а переработку ТБО. Его коллега, доцент кафедры биоэкологии КФУ Елена Минакова также высказалась за необходимость «наладить систему по обращению с отходами».

"Нужна полная открытая экспертиза оценки экологического воздействия этого завода на наш город», — добавила она.

Фарид Мухаметшин на это ответил, что для ввода раздельного сбора отходов «необходимо менять менталитет, научить каждого жителя щепетильно относиться к этому вопросу».

"Но останавливаться, какие-то препоны ставить нам нельзя, иначе задохнемся», — добавил он, и законопроект был отклонён, не в первый, к слову, раз.

Там же на сессии было озвучено, что проектная документация на спорный завод, строительство которого вызвало бурный протест горожан, будет готова уже в мае, а общественные слушания по нему запланированы на июнь.

Горожане не теряют надежды добиться отмены строительства мусоросжигательного завода в посёлке Осиново Зеленодольского района (соседа Казани), планируя и дальше проводить митинги и пикеты протеста.

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Помимо этого, депутаты приняли поправки в Избирательный кодекс РТ. Ими отменяется пятилетний срок формирования избирательных участков и участков референдума, предоставляется возможность пересмотра перечня и границ избирательных участков. Кроме этого, на выборах в органы государственной власти субъекта РФ даётся возможность гражданам голосовать по месту своего фактического нахождения через включение в список избирателей по месту своего нахождения. На прошедших 18 марта 2018 года выборах президента РФ в республике такой возможностью воспользовались почти 4% избирателей.

Поправками в законе региона о градостроительной деятельности было уточнено, что вносить изменения в генеральные планы поселений и городских округов можно как через публичные слушания, так и общественные обсуждения. Последние позволили проводить также в сети интернет.

Турецкий вояж и засекреченная встреча с Медведевым

25 апреля в Московской области, где в тот день проходило заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Дмитрий Медведев встретился с Рустамом Миннихановым, но обе пресс-службы были немногословны.

«Рустам Минниханов вкратце доложил главе правительства России о социально-экономическом положении региона по итогам 2017 года, о текущей ситуации в Республике Татарстан. Он, в частности, сообщил о росте валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2017 года в Республике Татарстан, о других экономических показателях», — сообщила республиканская пресс-служба, ничего более не уточняя.

Kremlin.ru Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

Сессия Госсовета Татарии, где депутаты, среди которых в основном представители бизнес‑ и политэлиты республики, громко выражала своё недовольство по языковому вопросу, к слову, проходила в этот же день. Минниханов на ней не присутствовал, хотя свою долю критики он тоже получил — «за недостаточно последовательное отстаивание позиций по сохранению татарского языка».

После Подмосковья глава Татарии отправился с рабочим визитом в Турцию, с представителями власти и бизнеса которой у республики давние и тесные отношения.

В частности, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи отметил на встрече, что «Татарстан интересен для турецкого бизнеса, о чем свидетельствует большая доля инвестиций из Турции в экономике республики».

В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Управлением по развитию и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса Турции (KOSGEB) и НКО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

С министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсуждались перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между республиками, а также обсуждалась возможность реализации совместных проектов.

27 апреля в Стамбуле пройдут деловые встречи с представителями различных компаний, руководством особой промышленной зоны «Гебзе», а также Рустам Минниханов примет участие в бизнес-форуме «Турция — Татарстан».

Кадры: рокировки и резерв

25 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с первыми выпускниками программы кадрового управленческого резерва страны. От Татарии в неё попали министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и экс-министр экономики Артём Здунов, который был отправлен на усиление в правительство Дагестана, став в начале февраля 2018 года премьер-министром республики.

«Те, кто из регионов, стараются информацию получить и сразу быстро применить где-то на земле, приземлить её; кто из федеральных органов власти, её применяют ко всей России. Такой симбиоз, очень эффективный. Есть суждение, что знания передаются только от человека к человеку. В этом плане нам очень повезло, потому что мы учились не только вместе, мы учились друг у друга. И это было каждый день», — отметил Здунов (цитата по «Татар-информ»).

Всего же на курсы прошли четыре представителя Татарии, в их числе, по данным казанских СМИ, также бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов и глава ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов.

Кадровый вопрос на этой неделе поднимался и в самой республике. Так, ушедший в апреле 2018 года с поста министра культуры Айрат Сибагатуллин вернулся на телевидение — он стал исполнительным директором ТНВ, где будет курировать вещание телеканалов «ТНВ Татарстан» и «ТНВ — Планета».

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Бизнес-коллегия: «мамочки с тортами» и техосмотр «из интернета»

Ежеквартальная коллегия, в которой приняли участие более 300 предпринимателей, в этот раз спровоцировала скандал. Создательница крупной торговой сети «Бахетле», депутат Госсовета РТ Муслима Латыпова, за 2017 год заработавшая, судя по декларации, более 31,998 млн рублей, пожаловалась главе региона на «мамочек, продающих торты через соцсети».

"На сегодняшний день все больше оборотов набирает продажа продукции собственного производства. В соцсетях все заполонили. Это хендмейд, один-два пирога приготовили, потом входят в кураж, кайф, деньги. Переманивают из «Бахетле» специалистов, потому что налоги на зарплату не надо платить. Для нас, добросовестных производителей, которые платят налоги, этот нелегальный бизнес забирает объёмы. Вот там, в соцсетях, есть резерв для пополнения бюджета!» — цитирует Латыпову издание «Бизнес-онлайн».

Кусок торта

Эта жалоба вызвала недоумение у жителей республики.

«У меня невестка как раз печёт торты, печенье, пирожные и другие вкусняшки. На заказ, через инстаграм. Зарабатывает немного, но хоть какое-то подспорье молодой семье, в которой работает один человек, а на ребёнка после полутора лет ничего не платят», «Действительно, производители тортов сами виноваты, что люди от них ушли. Добавляют всякую гадость, огромный список консервантов, красителей и т.д. Маргарин, масло пальмы… а мы заказываем у знающих мамочек. Продукты натуральные, чистенько, есть и санитарная книжка у них, медосмотр пройден», «Не от скуки мамочки выпечкой занимаются, а от безысходности, чтоб детей достойно обеспечивать», — возмутились жители республик в соцсетях.

А сами изготовительницы тортов говорят, что «платите не 50 рублей пособия по уходу за ребёнком в месяц».

На бизнес-встрече из примечательных выступлений можно отметить и председателя ассоциации станций техосмотра РТ, гендиректора АО «Таттехконтроль» Марата Ярмиева. Он пожаловался на то, что в регионе «активно растёт доля продающих за гроши заветные бумажки о прохождении ТО через интернет вместо реальной процедуры техосмотра», уточнив, что ежегодно прирост таких продавцов растёт на 15−20%.

«Если это будет продолжаться, то через пару лет можно будет закрыть все легальные станции прохождения ТО», — добавил он.

В качестве решения этой проблемы предложили обратиться в ЦБ РФ с просьбой разработать критерии незаконности диагностических карт, а также отправить в российское правительство письмо с просьбой об ужесточении ответственности за нарушения при проведении техосмотра.

Цены на бензин: ждите роста

Вопрос предстоящего роста цен на бензин активно обсуждали на неделе представители производителей и профильной общественной организации.

Дискуссия началась ещё в конце марта 2018 года, когда стали прогнозировать рост цен к лету, по некоторым прогнозам, — до 5 рублей за литр. А 20 апреля на заседании рабочей группы по мониторингу цен на моторные топлива в управлении рационального использования топливно-энергетических ресурсов при кабинете министров РТ снова обсуждали предстоящее повышение цен на бензин.

По сведениям издания «Бизнес-онлайн», на встрече 20 апреля было принято «компромиссное решение: повышение возможно, но не столь существенное: от 60 копеек до 1 рубля за литр топлива».

"Цена АИ-95 может вырасти на 60 копеек, до 40,9 рубля за литр, АИ-92 подорожает на 80 копеек, до 38,2 рубля, АИ-80 прибавит рубль, до 36,5 рубля, а летнее дизельного топливо будет стоить 40 рублей за литр», — отмечает издание.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

24 апреля в правительственном издании «Татар-информ» появилось интервью с главным лоббистом роста цен, председателем Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Иреком Сулеймановым, где он заявил, что «если такой безудержный рост оптовых цен, как мы сейчас наблюдаем, будет продолжаться, к сожалению, это будет подталкивать вверх и розничные цены».

Он добавил, что задача регулятора на сегодня — «обуздать безудержный рост оптовых цен для того, чтобы рост розничных цен сохранялся в пределах инфляции».

Генплан Казани: новые проекты

На этой неделе был обнародован новый генеральный план Казани, который готовили более года в несколько этапов. Впереди — публичные слушания, которых намечено 13 в период с 29 мая по 6 июня.

Документ только опубликован, но вопросы у жителей уже возникли. В частности, ряд СМИ, посмотрев на карты, предположили, что озера Малое Чуйково и Большое Чуйково на пересечении улиц Амирхана и Чуйкова будут застроены жилыми массивами. Мэрия опровергла эти сведения, заявив, что они войдут в состав природно-рекреационного комплекса.

Генеральный план рассчитан на три проектных периода: первая очередь строительства (до 2025 года), расчётный срок — на 20 лет (до 2035 года) и перспектива — на 40 лет (до 2055 года).

Новым планом предполагается «увеличение доли общей площади природных и озеленённых территорий не менее чем на 75%, а озеленённых территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров, объектов малого озеленения) — не менее чем в пять раз». Кроме этого, нежилой фонд к 2035 году планируется увеличить на 7 млн кв. м, а показатель обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры в целом по городу в 1,7 раза.

В сфере развития транспортной инфраструктуры, в частности, запланировано строительство магистральной улицы районного значения «Салават Купере — улица Тэцевская», строительство улично-дорожной сети в районе бывших артскладов, где большой массив выделен Республиканскому фонду помощи пострадавшим от лопнувших банков вкладчиков. Активное развитие дорожных сетей запроектировано в Салмачах, где выделяют участки многодетным семьям. А «Салават Купере» — соципотечному микрорайону также обещают строительство трамвайной линии «микрорайон Салават Купере — ул. Несмелова» с подключением к существующей линии трамвая.

Документ включает 540 страниц и учитывает все сферы развития городского округа. В состав территории Казани новым генпланом были включены жилой массив Акинская Поляна площадью 4,87 га, площадка в районе жилого массива Займище площадью 11,84 га. Таким образом, площадь города выросла до 61 003,39 га.

Конституционный суд разрешил правовой казус

Конституционный суд РФ на примере дела из Татарии разрешил правовой казус, касающийся права на отсрочку от армии студентов, которые после получения диплома бакалавра сразу зачислялись в магистратуру, но при этом пользовались отсрочкой, ещё будучи школьниками, так как в старших классах им исполнилось 18 лет. Федеральному законодателю надлежит «внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения», а «до внесения в правовое регулирование надлежащих изменений» правоприменительные органы должны будут учитывать позицию Конституционного суда РФ, изложенную в постановлении №15-П. Документом были признаны не соответствующими Конституции РФ положения подпункта «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в той части, что создают не равные права тем молодым людям, чьё совершеннолетие наступило в школе.

Студенты

Ренат Х. (имя изменено) родился 17 апреля 1995 года, а в 2013 году окончил среднюю общеобразовательную школу, в тот же год поступив на «обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» Казанского (Приволжского) федерального университета по очной форме обучения». В 2017 году он окончил обучение с отличием и на сегодня является магистром первого года обучения Института вычислительной математики и информационных технологий. Призывная комиссия, решив, что правом на отсрочку он уже воспользовался дважды — в школе и на бакалавриате, 5 октября 2017 года призвала его на военную службу, фактически лишив права доучиться в магистратуре.

Призывная комиссия посчитала, что «отсрочка от призыва на военную службу в соответствии с положениями подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» может быть предоставлена только два раза, которые заявитель исчерпал». Молодой человек обратился в Бугульминский городской суд с иском к призывной комиссии Бугульминского муниципального района, военному комиссариату города «об оспаривании решения о призыве его на военную службу как незаконного, нарушающего конституционное право на образование и право на отсрочку от призыва на военную службу граждан, достигших совершеннолетия в период школьного обучения».

21 декабря 2017 года городской суд приостановил производство по делу и обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности ряда положений ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Судьи решили, что подход «не имеет объективного и разумного оправдания, ставит граждан, относящихся к этой категории, при реализации данного права в неравное положение применительно к исполнению воинской обязанности, что не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости».