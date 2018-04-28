В конце апреля из Петербурга в сторону Мурманска выходит плавучая атомная станция «Академик Ломоносов». В Мурманске летом будет произведена загрузка ядерного топлива, и в 2019 году станция прибудет в Певек, где к этому времени должны быть завершены работы по созданию береговой инфраструктуры станции и подведены линии электропередач. Физический запуск реактора планируется произвести в Мурманске в октябре.

Okbm.nnov.ru ПЭБ «Академик Ломоносов»

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Плавучая АЭС не первый опыт в мировой энергетике — еще в 50-х годах инженерный корпус армии США пришёл к выводу о том, что АЭС являются реализуемыми с технической точки зрения и могут стать экономически выгодными с учётом роста потребностей в энергии. Корпус совместно с комиссией по атомной энергии изучил вопрос об использовании атомных станций для военных нужд, особенно в удалённых регионах. Первоначально шел разговор о создании 9 реакторов, из которых один должен быть плавучим. В результате реализации программы появились два стационарных реактора в фортах Белвуаре и Грили и плавучая АЭС Sturgis мощностью 45 МВт. В марте 1963 года судно Charles H. Cugle постройки времён Второй мировой войны было изъято из состава мобильного резервного флота для конвертации в мобильный источник электроэнергии мощностью более 10 МВт, для чего на судно была осуществлена установка реактора с водой под давлением. После реконструкции новая средняя часть судна оказалась примерно на восемь футов шире оригинальной конструкции и содержала в себе ядерную установку, основное оборудование первого и второго контуров охлаждения и электрическое оборудование. Судно, фактически превратившееся в баржу, получило новое имя Sturgis.

Эскиз плавучей АЭС «Стёрджис».1963

Эксплуатировалась станция начиная с 1967 года вначале в Вирджинии, а потом в зоне Панамского канала. В канале Sturgis обеспечивал электроэнергией потребности военных и гражданских потребителей до 1976 года. Прекращение эксплуатации было связано с появлением дополнительных мощностей в зоне Панамского канала, а также возрастанием террористической угрозы в регионе.

Попытки постройки плавучих АЭС в США продолжались. В Нью-Джерси росло потребление электроэнергии, и в 1968 году началось строительство АЭС «Салем». Американская генерирующая компания PSE&G выдвинула идею вынести остальные блоки станции в море, в планах было создание верфи, на которой производство плавучих АЭС встанет на поток.

За осуществление проекта в 1972 году взялась компания Westinghouse в партнёрстве с Tenneco. Партнёрство получило название Offshore Power Systems Inc., и в его планы входило спускать на воду по четыре плавучих энергоблока ежегодно. Общественность в штыки приняла идею строительства атомных станций, возражали экологические организации и ряд других. Но проекту не было суждено сбыться из-за экономических причин. Нефтяной кризис 1973 года повлиял на общую ситуацию в экономике, а удешевления производства плавучих станций добиться не удалось, и проект в 1975 году был приостановлен, а в 1978 году был закрыт.

За проектом Росатома «Академик Ломоносов» внимательно следят иностранные потенциальные потребители. Об использовании плавучих атомных станций задумывались в Канаде для энергетического обеспечения прибрежных арктических городов и участков горных разработок.

Проект плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов»

Проводились переговоры Росатома с китайскими компаниями, но Китай встал на путь самостоятельного изготовления плавучих атомных станций. В потенциальных интересантах покупки или аренды плавучей АЭС называли 15 государств, включая даже экзотический Кабо-Верде. Ну и, конечно, возможно появление плавучих станций в России — на Таймыре и Камчатке.

Результаты этих смотрин, конечно, будут зависеть от успешного запуска станции на «Академике Ломоносове» и начала ее эксплуатации в Певеке в заданные сроки. Если все пойдет по плану, а к этому есть все предпосылки, Росатом может получить в свой портфель дополнительные заказы от зарубежных компаний на производство плавучих станций. Уверенности в надежности станции прибавляет факт, что реакторы, установленные на ПАТЭС, представляют слегка доработанную версию ядерных источников, установленных ранее на атомных ледоколах, зарекомендовавших себя своей надежностью при многолетней работе в Арктике.

Gazprom-neft.ru Зимняя отгрузка нефти Северным морским путем в сопросождении ледоколов. Полуостров Ямал. февраль 2015

Конечно, исходя из текущих экономических параметров строительства и введения в эксплуатацию «Академика Ломоносова», стоимость киловатта электроэнергии, произведенной на ПАТЭС, достаточно высока. Эксплуатация подобных станций оправдана в труднодоступных районах, куда доставка топлива для тепловых электростанций затруднена и составляет значительную стоимость. Из дополнительных положительных моментов таких станций является возможность временного использования плавучей АЭС для реализации какого-либо энергоемкого проекта, а по его завершении переброска станции к другому потребителю.

В общем, очередной этап реализации проекта начался сегодня, будем надеяться, что остальные этапы пройдут по графику в срок. Ждем первой электроэнергии с ПАТЭС на Чукотке уже в следующем году.