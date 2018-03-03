ПАТЭС в Арктике: бесполезный «бриллиант» или осознанная необходимость

Александр Шимберг, , 23:20 — REGNUM

Продолжается подготовка плавучей атомной станции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» к транспортировке из Санкт-Петербурга в Мурманск, для загрузки реактора, а далее в Певек, к месту постоянной эксплуатации. Недавно на «Балтийском заводе» завершилось кренование — процедура определения фактического центра тяжести судна, а на Чукотке продолжаются работы по созданию мол-причала для плавучей станции и береговых сооружений станции.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля встретился с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачёвым.

Одним из пунктов обсуждения была тема строительства плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Алексей Лихачев отметил, что «в этом году наш «первенец» — плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» — начнёт свою работу; мы планируем произвести физпуск».

«Академик Ломоносов» — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, разработанный ОКБМ им. И. И. Африкантова. Плавучий энергоблок, предлагаемый для энергообеспечения Чаун-Билибинской изолированной энергосистемы, куда кроме посёлков Певек и Билибино входят населенные пункты и предприятия Чаунского района и Нижнеколымского улуса Республики Якутия.

Основой для плавучей АЭС послужили серийные энергетические установки атомных ледоколов, проверенные в течение их длительной эксплуатации в Арктике. Плавучая станция может использоваться также для опреснения морской воды. В сутки она может выдать от 40 до 240 тысяч тонн пресной воды.

На ПЭБ установлены 2 парогенерирующих блока с реакторами типа КЛТ-40С, мощностью по 35 МВт. Этот проект энергоблока малой мощности, предлагается для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газа на шельфе морей. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на судах отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде. Срок эксплуатации станции составит минимум 36 лет: 3 цикла по 12 лет, между которыми необходимо осуществлять перезагрузку активных зон реакторных установок.

ПАТЭС предназначена для замещения выбывающих мощностей самой северной в мире — Билибинской АЭС на Чукотке, которая вырабатывает на сегодняшний день 80% электроэнергии в Чаун-Билибинской энергосистеме. Первый энергоблок БлбАЭС запланирован к останову в 2019 г., вся станция будет остановлена в 2021 г.

После завершения этапа швартовных испытаний в Санкт-Петербурге и выполнения всех работ по подготовке ПЭБ к транспортировке, весной 2018 г. его отбуксируют в Мурманск на площадку ФГУП «Атомфлот», где в июле 2018 г. состоится загрузка ядерного топлива в реактор, а в октябре планируется физический пуск. Первоначально планировалась загрузка топлива в Петербурге, и транспортировка плавучего блока с топливом из Петербурга в Певек, но из-за поднятого шума экологическими организациями Финляндии и Норвегии решили загрузку делать в Мурманске, хотя, как уже говорилось выше — двигатели созданы на основе серийных установок ледоколов, доказавших свою надежность и безопасность длительной эксплуатацией в арктическом регионе. Скорее тут присутствовали не только атомные фобии экологических организаций, но и элемент конкурентной борьбы — атомные ледоколы, двигатели с которых, установлены на плавучей станции, есть только у России, а плавучих АЭС в мире не так много. Поэтому лишний раз создать видимость опасности атомной энергии может быть проявлением конкуренции среди производителей энергии и просто желанием очередной раз попытаться помешать России в реализации амбициозных планов.

Некоторые эксперты указывают на высокую стоимость электроэнергии, которую будет производить «Академик Ломоносов». Это верно в случае, если ПАТЭС останется в единичном экземпляре и все затраты на проектирование, моделирование и прохождение согласований учитывать только для «Академика Ломоносова». Если же ПАТЭС станет в серию, стоимость произведенной электроэнергии будет уменьшаться. Потенциально были разговоры о размещении плавучих станций на Камчатке и Таймыре, и даже в Кабо-Верде, но пока дальше возможных намерений дело не идет. Официальная стоимость первой российской ПАТЭС оценивается в 30 миллиардов рублей. В эту стоимость входит не только строительство, но и доставка и подготовка береговых сооружений для работы ПАТЭС. Отдельно Русгидро планирует потратить на строительство ЛЭП для соединения Певека с Билибино еще 18,5 млрд рублей (5 млрд собственных и 13 млрд привлеченных из бюджета). Итого общая стоимость вырастает до 48 млрд рублей. Представители Росатома говорят, что при строительстве следующих станций серии возможно удешевление производства, и даже значительное. Но на сегодняшний день, по сравнению со стационарными АЭС, киловатт час, выработанный на ПАТЭС несравненно дороже.

Правда, здесь еще необходимо учитывать, что завоз мазута или угля для ТЭЦ в Певек обойдется тоже недёшево, как и завоз материалов для строительства стационарной АЭС на Чукотке.

Развитие Арктики — это не только Северный морской путь, хотя он и является стержнем развития региона. Энергетическое обеспечение дальних регионов — важная задача, и плавучие атомные станции, способные длительное время вырабатывать энергию без подвоза топлива, как это требуют другие виды электростанций, неплохое решение, и после начала работы станции на Чукотке возможно и тиражирование проекта в других труднодоступных местах.