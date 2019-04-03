Новосибирское здравоохранение всё чаще подвергается критике населения и привлекает внимание надзорных органов. Нехватка льготного инсулина, вакцин от полиомиелита и других лекарственных препаратов — проблемы, которые остро стояли в регионе осенью 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Читайте также: Как инсулиновый коллапс заставил новосибирские власти встрепенуться

Только после многочисленных публикаций в СМИ и активности местного населения проблему удалось решить — правда, частично и на время.

Читайте также: Полиомиелитный ажиотаж: российским детям не хватило импортной вакцины

«Не навреди» — принцип для публики?

Однако, все недостатки в новосибирском здравоохранении пристальное внимание со стороны исправить не помогло. 8 апреля в интернете появилось видео, как в отделении для «отказников» в детской клинической больнице № 4 имени В.С. Гераськова города Новосибирска медсестра жестоко обращается с малышами. Следователи возбудили уголовное дело по появившейся в массмедиа информации (ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

«По данным следствия, в 2017 году в детскую ГКБ № 4 имени В. С. Гераськова из перинатального центра одного из роддомов города Новосибирска для прохождения лечения поступил новорождённый ребенок. В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования указанного ребенка жестоко обращается с ним. В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

На этом проблемы новосибирского здравоохранения не заканчиваются.

Забелить проблему

В детской клинической больнице №3 (Охотская, 81) на стенах и потолке в одной из палат корреспондент ИА REGNUM обнаружил плесневые образования. После обращения в областной минздрав «потемнения» (как их назвали в министерстве) были устранены.

«Касательно выявленных плесневых образований в одной из палат лечебного корпуса детской городской клинической больницы №3 министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает: «Потемнение» на потолке было вызвано образованием конденсата из-за повышенной влажности, однако данный дефект был оперативно устранён. Косметические ремонты проводятся в учреждении регулярно, в течение года, в основном в тёплый период времени. В течение 2018 года запланирован капитальный ремонт кровли на данном участке с дополнительным уплотнением шва и увеличением теплоизоляции слоя кровли», — сказано в ответе на запрос ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Плесень в палате детской больницы

В свою очередь редактор ИА REGNUM Алексей Мазуров отмечает, что причиной появления плесени в помещениях действительно является повышенная влажность, которая в свою очередь появляется при отсутствии должной естественной вентиляции.

«И в этом конкретном случае хотелось бы понять, какой именно «дефект был оперативно устранён». Если в помещении был просто сделан косметический ремонт, то это проблему никак не решит, поскольку условия для появления плесени остались. Прежде всего необходимо выяснить, соответствуют ли показатели вентиляции данного помещения установленным нормам. Дело в том, что человеческая жизнедеятельность сама по себе является причиной появления водяного пара. Если нормы нарушены и он постоянно не отводится из помещения с воздухом — влажность воздуха в помещении становится больше 65−70%. Это уже условия сырости, в которых человек чувствует себя, мягко говоря, некомфортно, в отличие от грибка, споры которого для человека очень опасны», — подчёркивает Мазуров.

Анна Алябьева ИА REGNUM Плесень на потолке в детской больнице

Именно поэтому, говорит он, косметическим ремонтом дело не решить, «грибок намертво въедается в любые поверхности, живёт в них очень долго и при первой же возможности появляется вновь, в условиях высокой влажности не помогает даже кварцевание». Плесень, по его мнению, можно победить лишь созданием условий, непригодных для её жизни.

«Можно было бы объяснить причину появления плесени подтекающей крышей и тем, что влажность имеет локальный характер. Возможно, что именно это хочет сказать минздрав. Но, как видно на фотографиях, плесень появилась даже на участке около пола, близком к батарее. Это вдвойне настораживает, поскольку обычно проблема вентиляции в подобных помещениях сходит на нет в условиях зимы и работающих батарей (больше разница давлений). Также необходимо отметить, что сегодня самой распространённой причиной нарушения естественной вентиляции помещений является установка пластиковых герметичных стеклопакетов на окна старых зданий. Дело в том, что такие здания были рассчитаны на установку деревянных рам, которые мало того, что пропускали воздух в необходимом количестве, так ещё и имели двойную форточку, которой можно было как-то регулировать поток приходящего воздуха. В случае с «пластиком» проблему можно решить установкой специальных регулируемых клапанов. Как бы то ни было, проблема очень серьёзная, и заключается она не только и не столько в появлении плесени, сколько в возникновении условий повышенной влажности. Необходимо срочно провести проверку на предмет соответствия помещения различным нормам СанПин, тем более что речь идёт о детях», — уверен Алексей Мазуров.

Анна Алябьева ИА REGNUM После косметического ремонта

Встать в очередь

Того, что в регионе существуют проблемы в системе здравоохранения, не отрицают и региональные власти. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников 3 апреля побывал с незапланированной проверкой в поликлинике №16, после чего указал на недостатки: очереди и нестабильная работа call-центра.

Очереди в поликлиниках Новосибирска уже давно не редкость. Ничего удивительного в этом нет — население областного центра прирастает, а новые медучреждения практически не строятся. Напротив, ещё в 2016 году новосибирские власти начали работать над идеей медицинских объединений. В региональном центре планировалось создать десять медицинских объединений, восемь из них — по территориальному принципу. Власти уверяли, что объединение позволит централизовать закупочную деятельность, что приведёт к экономии денежных средств и возможности направить дополнительные средства на повышение заработной платы медицинским работникам, ремонт площадей и оборудования и другие актуальные задачи. Запись к узким специалистам с использованием медицинской информационной системы по планам должна была осуществляться по принципу «одного окна» в регистратуре по месту обслуживания.

На вопрос, что же дала подобная реорганизация систем поликлиник и больниц за счёт объединения районных медучреждений в крупные территориальные учреждения спустя два года, получить ответ так и не удалось — в новосибирском минздраве ИА REGNUM на этот вопрос не ответили, решив, видимо, его в редакционном запросе проигнорировать.

Читайте также: Новосибирские власти настаивают на объединении больниц и поликлиник

Ожидайте

Одна из самых острых, по мнению многих новосибирцев, проблем сегодня — нехватка машин скорой медицинской помощи. От вызова до её приезда может пройти до двух часов и более. Как рассказала жительница Новосибирска Галина Петрова, ей приходилось ждать и до четырёх часов, пока скорая приедет на вызов к ребёнку с высокой температурой. Случалось и отказываться от услуг скорой и везти ребёнка в больницу на личном автомобиле или такси, потому что ждать её приезда было уже невозможно. Всё это не может не вызывать нареканий.

Mosgorzdrav.ru Скорая помощь

Пообщавшись с работником одной из скорой Новосибирска, удалось выяснить, что вызовов в том же Кировском районе города очень много, а персонала и машин — напротив. Потому и происходят такие задержки. Стоит отметить, что если скорая помощь длительное время не приезжает к ребенку, родителям звонит дежурный педиатр и спрашивает о его самочувствии, пытаясь хоть как-то помочь родителям во время ожидания. Насколько это эффективно, учитывая непрофессиональный взгляд родителей на состояние здоровья своего чада и проявленные симптомы, — другой вопрос, но то, что врачи стараются хоть как-то устранить пробелы в системе новосибирского здравоохранения, — никто не отрицает.

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в региональном минздраве, сегодня в районах Новосибирской области работают 174 автомобиля скорой медицинской помощи, в городе Новосибирске — 163 автомобиля (население Новосибирска более 1,5 млн человек). На станциях скорой помощи региона зарегистрировано 4 496 штатных единиц, из них 678,75 — врачи, 2 702,25 — средний медперсонал, 91,75 — младший медицинский персонал, 1023,25 — прочий персонал.

«В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме. Если все бригады скорой медицинской помощи на момент принятия вызова находятся на обслуживании других вызовов с экстренными поводами и вызовов с неотложными поводами, поступивших ранее, то время ожидания вызова может продлиться», — заявили ИА REGNUM в новосибирском минздраве.

Здесь стоит отметить, что «экстренная форма» вызова определяется со слов звонящего.

Вопреки всему

12 марта в Новосибирске с рабочим визитом побывала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она похвалила регион за снижение смертности.

«Первое, что хочу сказать, что за последние годы, особенно за последние два-три года, ситуация в здравоохранении существенно улучшилась в Новосибирской области. Если говорить о формальных показателях, которые тем не менее интегрально отражают общую ситуацию: это и увеличение продолжительности жизни, и снижение общей смертности, смертности населения всех возрастных групп», — говорила она.

О том, в каких условиях достигаются эти «формальные показатели», власти предпочитают не говорить. На все критические замечания или неприятные запросы и вопросы региональное министерство здравоохранения либо не отвечает вовсе, либо сводит всё к положительным моментам. Проблемы же с очередями в поликлиниках, состоянием учреждений, нехваткой машин скорой помощи и персонала, перебоями в поставках лекарственных препаратов — либо решаются очень медленно и только после общественного резонанса, либо не решаются вовсе.

marcelohpsoares Осмотр врача

Население уже неоднократно публично заявляло о своём недовольстве работой врио министра здравоохранения области Олега Иванинского. Так, недавно, оценивая работу местных чиновников, председатель правления межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов отмечал, что именно он должен уйти в отставку.

«Если мы говорим про Новосибирскую область, то наиболее остро вопрос стоит в сфере здравоохранения. В «Гражданский патруль» регулярно поступают жалобы как из Новосибирска, Бердска, так и из районных центров Болотное, Убинское, Карасук. Все это говорит о критической ситуации в данной сфере. Вряд ли стоит рассчитывать, что министр, подобно Тулееву, извинится или, как Цивилёв, встанет на колени перед пациентами, вполне можно обойтись и без таких экстремальных форм, достаточно ведь и просто заявления. Надеюсь, что новый глава региона найдёт время проанализировать успехи своих подчинённых», — сказал Антонов.

Читайте также: Моральная отставка: Правительству РФ предлагают взять пример с Тулеева

Отметим, что, по официальным данным, общее финансирование системы здравоохранения Новосибирской области в 2018 году составляет 44 млрд рублей, что на 17,6% выше объема финансирования в 2017 году. Объём финансирования из областного бюджета составит 22,9 млрд рублей, из федерального бюджета — 0,4 млрд рублей, из внебюджетных источников (средства ОМС) — 20,7 млрд рублей.