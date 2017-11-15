Как инсулиновый коллапс заставил новосибирские власти встрепенуться

Новосибирск, , 10:28 — REGNUM Пока министерство здравоохранения Новосибирской области упорствовало и утверждало, что никакой проблемы с льготным инсулином в регионе нет, в информационном пространстве появлялись всё новые подробности, которые указывают на то, что власти, если уж не врут, то, по крайней мере, что-то недоговаривают.

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Депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец рассказал, что на днях у него был разговор с эндокринологом одной из городских поликлиник. Имя врача и название поликлиники он называть не стал, «так как по опыту знаю, чем для врачей оборачиваются такие обращения к депутатам или прессе».

«Суть его рассказа такова — несмотря на уверения руководителей минздрава области и Облфарма о том, что с инсулином в городе нет проблем и склады полны, на самом деле это не так. И он зачастую не может выписывать рецепты на льготный инсулин больным, так как программа просто не позволяет это сделать из-за отсутствия этого лекарства в аптеке поликлиники. Что ситуация эта не новая и длится не первый год. Что даже при наличии лекарства в аптеке лимит в 700 рублей на больного в месяц крайне мал, и что тратят больные на инсулин в среднем около 3 тыс. рублей в месяц. Для пенсионеров это, безусловно, большие деньги, льгота их совсем не покрывает», — написал депутат на своей странице в Facebook.

В разговоре с городским парламентарием новосибирский эндокринолог рассказал также, что больные диабетом по существующим правилам минздрава вынуждены каждый месяц приходить за рецептом на свой инсулин к врачу, отпрашиваться с работы, сидеть в долгих очередях, и выразил недоумение, почему нельзя выдавать рецепт сразу на год или хотя бы раз в квартал.

«В СМИ, в соцсетях вижу материалы об этой проблеме не первый раз, и даже не первый год. И всегда комментарии минздрава и Облфарма — что все хорошо, проблема ситуационная, будет решена. И ничего не меняется. Может быть, стоит уже переводить её на другой уровень, раз на местном какой год её решить не могут? На кону жизнь и здоровье людей», — написал своё мнение Дмитрий Прибаловец.

А накануне, 14 ноября 2017 года, в рамках Всемирного дня диабета вопрос с нехваткой инсулина в Новосибирске обсуждался с участием властей, больных диабетом и представителей общественности.

Как сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель межрегиональной общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина, зал был полный и даже не всем желающим поучаствовать в дискуссии хватило мест.

«Пациенты активно рассказывали свои проблемы с получением инсулина. Со стороны регионального минздрава присутствовали: замминистра, начальник отдела лекарственного обеспечения, замдиректора Новосибоблфарм. К сожалению, мы не получили никаких решений. Представители минздрава сообщили, что сегодня, 15 ноября, состоится круглый стол и все решения будут озвучены по результатам круглого стола. Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов согласился, что ситуация, на самом деле, существует, но она чрезмерно экстраполирована, что она не глобальная. По его словам, глобальная система работает, но есть маленькие нюансы»…» — пояснила Анастасия Смолина.

В то же время эти «маленькие нюансы» заставляют не только нервничать больных диабетом, что им крайне не рекомендуется, но и тратить немалые средства на покупку необходимого лекарственного обеспечения. Это происходит не только при острой нехватке льготного инсулина, но и когда пациенту предлагаются совершенно не те препараты, которые ему необходимы.

О такой проблеме ИА REGNUM рассказала жительница Новосибирска Екатерина Пивченко, мама которой больна диабетом.

«Она пользуется импортным инсулином (хумулин м3), а бесплатно предлагают российский, который хуже. Поликлиника говорит, что импортозамещение. То есть инсулин они бесплатно могут дать, но не тот, который нужен», — пояснила Пивченко.

На встрече с больными диабетом 14 ноября новосибирские власти пообещали закрыть инсулиновый вопрос до конца текущей недели. Заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов подчеркнул, что для решения проблемы даже создан специальный штаб. Кроме того, он заявил, что срок действия рецептов на инсулин будет также продлён, до 90 дней «тем, кому можно выписывать» по состоянию здоровья.

В то же время пациенты указывают и на другие существующие проблемы. Так, рецепты в поликлиниках не выписывают из-за отсутствия инсулина в аптеках, и потому «отложенный спрос» отсутствует. Также больные диабетом не понимают, чем объясняется установленное правило, что за рецептами пациент может прийти только в один отведенный день.

Проблема с нехваткой инсулина коснулась не только Новосибирской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября с острой нехваткой препарата столкнулся Хабаровск. Депутат Государственной думы РФ Сергей Фургал тогда заявлял, что ситуацию создали чиновники регионального минздрава.

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А в Приморье ребенку-инвалиду по диабету на протяжении восьми месяцев ни разу не выписали льготных рецептов.

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Напомним, разбирательство вокруг нехватки льготного инсулина в Новосибирской области длится уже несколько недель. В конце октября больные диабетом пожаловались на то, что врачи не выписывают им рецепты на получение льготного препарата из-за его отсутствия в аптеках. В проблеме поручил разобраться врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Однако, региональное министерство здравоохранения уверило главу области в том, что с запасом лекарственного препарата всё в порядке. После многочисленных жалоб от пациентов на проблему обратил внимание полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он провёл встречу с министром здравоохранения области Олегом Иванинским и представителями общественности. После чего поручил изменить регламент выдачи лекарственных препаратов и срок действия рецептов. На следующий день инсулин стал поступать в аптечные пункты. Но ответственные за льготное обеспечение поликлиник, по словам больных диабетом, просили их подписать бумагу, что они претензий не имеет.