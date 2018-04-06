После ухода с постов ряда высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа ситуация в Белом доме, кажется, стала еще более хаотичной, если это вообще возможно. Однако на фоне всей суеты и вопиющих заявлений в одном глава Белого дома прав — Китай действительно ведет свою торговлю нечестно, пишет Фарид Закария в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

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Автор отмечает, что многие экономические документы администрации составлены до смешного некомпетентно, тем не менее исключением из этого правила стал отчет управления торгового представителя США конгрессу относительно соблюдения Пекином правил глобальной торговли. В нем приводятся доказательства того, что Китай не провел ряда обещанных экономических реформ, отменил некоторые уже проведенные, а также применяет официальные и неофициальные средства для того, чтобы не дать иностранным компаниям конкурировать на рынке Китая.

Авторы документа указывают, что за последние годы правительство страны увеличило степень вмешательства в экономику, действуя прежде всего против иностранных компаний. Все это напрямую противоречит обещаниям Пекина, данным им при вступлении в ВТО в 2001 году.

Грузовое судно с контейнерами на борту

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Можно по-разному относиться к сделанному в документе заключению о том, что «США допустили ошибку, поддержав вступление Китая в ВТО», однако очевидно одно: неверно считать, что КНР продолжит либерализацию своих рынков после вступления в организацию.

Так, подход США к вступлению в ВТО КНР не отличался от подхода страны к любым другим потенциальным членам. По мере приема новых участников «свободный мир» открывал свои рынки новым членам, а те в свою очередь снижали барьеры своих. Именно так было в случае с Японией, Южной Кореей и Сингапуром. Тем не менее эти государства обладали двумя отличительными чертами: они были относительно небольшими в сравнении с размером глобальной экономики, а также жили под защитой США.

Благодаря обоим этим факторам Запад вообще и Вашингтон в частности могли в значительной мере воздействовать на этих новых членов ВТО. Например, на момент вступления в организацию — предшественника ВТО, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, в Сингапуре проживали 2,2 млн человек, а ВВП страны составлял $19 млрд, тогда как в Южной Корее и Японии — 30 млн и 90 млн человек соответственно, а ВВП в первой $41 млрд и $800 млрд во второй.

Когда же в 2001 году в ВТО вступал Китай, в стране проживало 1,3 млрд человек, ее ВВП составлял $2,4 млрд — то есть пятую часть от экономики США. По всей видимости, в Китае поняли, что благодаря своим членству в системе и размеру рынка остальные страны будут стремится торговать с Китаем, поэтому махинации можно осуществлять без опасения ответных мер. К тому же Пекин никогда не зависел от Вашингтона в обеспечении своей безопасности.

То, с какими масштабом и скоростью произошла интеграция Китая в мировую систему торговли, стало потрясающим по своим последствиям событием. Экономисты неоднократно писали о так называемом китайском шоке. Они пришли к выводу, что потерю около четверти всех рабочих мест в производстве в США между 1990 и 2007 годами можно объяснить массовым притоком китайского импорта. Событий таких масштабов не происходило раньше.

Если же обратить внимание на современную китайскую экономику, то можно заметить, что она успешно блокирует или ограничивает деятельность наиболее продвинутых технологических компаний. Иностранным банкам часто приходится действовать совместно с местными партнерами, которые не делают никакого вклада в товар или услугу, что, по сути, является налогом на иностранные компании.

Иностранные производители вынуждены делиться своими технологиями с местными партнерами, которые систематически копируют их разработки и начинают выступать как их конкуренты. Затем не стоит забывать о киберворовстве, где больше всего преуспела не Россия, а как раз Китай. И целями Пекина являются американские компании, чьи секреты и интеллектуальная собственность затем передаются китайским конкурентам.

Китай в этом не одинок. Такие страны, как Индия и Бразилия, также ведут торговлю нечестно. И как раз благодаря обструкционизму этих стран, вместе с Китаем, был поставлен крест на Доха-раунде — последнем раунде торговых переговоров ВТО. На сегодняшний день самая значительная угроза открытой мировой экономике исходит от этих крупных стран, которые сохранили системы смешанного типа, отказываются идти на либерализацию, способны контролировать свои экономики.

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Возможно, заключает автор, администрация Трамп и выбрала не самый мудрый курс, поставив во главу угла сталь и введя ряд пошлин, в результате чего пострадали отношения с ключевыми союзниками США, действующими вне ВТО. Все же недовольство Белого дома понятно.

Прошлые администрации оказывали давление не публично, работали внутри системы и пытались склонить на свою сторону союзников — не добившись значительных результатов. Быть может, нетрадиционные методы Трампа к чему-то приведут, поскольку все остальные попытки закончились ничем.