



«Поцелуй Иуды», Гюстав Доре, 1866 год

Сегодня, 4 апреля, в Великую среду вспоминается предложенная плата за предательство Христа Иудой. На литургии читается Евангелие от Матфея:

«Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников; и с того времени он искал удобного случая предать Его».

Мотив предательства мы прежде и неоднократно разбирали. Предателем всегда движет корысть. Она может быть разного толка, только сути это не меняет. Договоренность на предательство между Иудой и религиозными вождями состояла в том, чтобы указать время и место, когда Иисуса можно было застать беззащитным. Днем Он и так не прятался, но при большом стечении людей к Иисусу было не подступиться, поэтому план состоял в том, чтобы арестовать Его при отсутствии свидетелей, а потом уже без свидетелей же «шить дело». Свидетели были не нужны, чтобы еще не помешать «процессу», на который подыскались бы лжесвидетели, и можно было быстро оформить приговор.

Предательство и клевета — отвратительнейшие человеческие поступки, не имеющие никаких оправданий, имеют совершенно одну природу и одну цель: навредить человеку или группе людей. Но в одном случае тем, кто тебе доверяет, в другом, тем, кто не доверяет. Они всегда и без исключений прикрываются благородными или, как еще иногда объясняют, «искренними» мотивами. Однако никогда благородства в них замечено не было, а уж «искренности» тем более. Хотя новое время породило такой феномен, как «искренность перед самим собой», которое возвело лицемерие на новую ступень, уж перед самим-то собою любая подлость оправдается с легкостью. Клевета, как и жестокость, есть быстрейший способ распространения зла, поэтому пользование клеветой всегда было первейшим орудием его. Мало того, клевета — это весьма эффективный способ изготовления предателей. Опорочить человека, группу людей или целый народ, представить его не тем, каким он представляется, каков он есть, значит расшатать доверие, вызвать подозрение и на этом основании подтолкнуть к предательству.

Чимабуэ, конец XIII века «Поцелуй Иуды»

Вполне вероятно, что Иуда не совсем самостоятельно дошел до предательства. Евангелие передает лишь, что он пошел и предложил свои услуги за определенную мзду, но наверняка без «задушевных» разговоров не обошлось. Авторитетные люди авторитетно объяснили парню, что к чему: «Ты о себе подумай». Это не оправдание Иуды, он в конце концов слушал то, что хотел услышать. Но перед принятием таких решений трудно не посовещаться с «людьми знающими». То есть клевета, которая наверняка имела место, усилила подозрения в том, что Учитель — обыкновенный оборванец и никакой не Мессия, расшатывает веру отцов, рано или поздно будет разоблачен. Короче, говорили то, что Иуда готов был принять, понимая, что ожидаемой успешной карьерой его апостольство не кончится. То есть клевета — это короткий поводок для провоцирования человека на предательство. Если, например, предательство «в голом виде» почти каждым человеком осуждается, вызывает отвращение, то подключиться к распространению клеветы многие для себя зазорным не считают.

Обычно из-за отсутствия ума, недостатка совести и, как правило, считая, что «помогают открыть глаза на правду». Даже если после выяснится, что правды там и процента не наберется, все равно люди себя редко осуждают за то, что принимали участие в распространении клеветы. Это считается мелким грешком. Ну ошибся, со всяким бывает, все равно он негодяй. За «правое дело» борясь, весьма многие склонны пользоваться старой, проверенной клеветой. Многим людям солгать — как воробушку справить нужду, легко и непринужденно. Выронил слово и упорхнул дальше. А другим с такой же легкостью подхватить и передать дальше. Однако в декалоге, десяти заповедях, клевета особо отмечена как грех из самых тяжелых и непростительных: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Те, кто думают, что клеветой могут остановить зло или то, что они считают злом, ошибаются. Зла от клеветы только становится больше и, главное, так оно очень быстро доставляется, «куда надо».

О клеветниках и предателях Христос выражался, пожалуй, резче всего: «Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему». Наблюдать за собой, чтобы не допускать напраслины, уметь высказываться и слушать, но не действовать сатанинскими способами распространения соблазнов. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». В правде происходит прибавление к правде. При отсутствии правды у лжи отнимается и то, что ложью человек хочет получить. Вот о чем предупреждает нас Великая среда.