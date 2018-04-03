Несмотря на коллапс дипломатических отношений между Россией и странами Запада, а также разговоры и намеки о новой холодной войне и возможности открытого вооруженного конфликта между двумя странами, пока холодного противостояния нет, как и не будет горячего, если Вашингтон не станет проводить свою интервенционистскую политику в жизненно важных для Москвы регионах. Вашингтон на фоне своего противостояния Китаю должен сделать все, чтобы дальнейшего ухудшения отношений не произошло, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Читайте также: Стивен Коэн: Если США победили в холодной войне, почему началась вторая?

Автор отмечает, что для подобного развития событий нет ряда важных компонентов. Во-первых, таким элементом является идеология, в области которой между странами нет противоречий. Наоборот, это США, обвиняющие Кремль в экспансионизме, по-прежнему ведут агрессивную международную политику, направленную на трансформацию мира по своему образу и подобию. Россия же извлекла уроки из распада Советского Союза, потому ее президент Владимир Путин — «прагматичный автократ», а не коммунист, а его амбиции носят более традиционный характер: сохранение власти, достижение уважения интересов страны и защита границ.

Во-вторых, внешняя политика России, по сути, консервативна и ограничена, хоть и не пацифистична, чего нельзя сказать о США, ведущих отчетливый несдержанный курс, зачастую носящий милитаристский характер. Подход России объясняет конфликт в Грузии и на Украине, а также «попытки оказать влияние» на выборы в США и странах ЕС. Более того, в России многие уверены, что Запад нарушил данное им обещание не расширять трансатлантический альянс на восток, и недавно рассекреченные документы лишь подогревают гнев Москвы. Не стоит забывать и о расчленении Сербии и различные направленные против России цветные революции.

Ввласенко Горящие покрышки на майдане

Читайте также: American Conservative: Ложь Москве жестоко аукнулась США спустя 25 лет

В-третьих, мир больше не двухполярный: Китай и ЕС обладают экономическим и военным потенциалом, сравнимым с США, они по-прежнему являются основными проводниками международной экономической политики.

В-четвертых, между Вашингтоном и Москвой нет никакого существенного конфликта, территориальных споров или оккупации важных для противной стороны регионов. Ни одна держава не заинтересованы в захвате другой. Единственной истинной причиной конфронтации является желание американских политиков навязывать свою волю повсеместно, в том числе в зонах, на протяжении долгого времени представляющих интерес для России.

Политика США стала продолжением доктрины Монро: Вашингтон готов рассматривать весь мир так же, как он относится к Латинской Америке. Такой нерационально агрессивный подход очевиден в Сирии, давнем союзнике Москвы: официальные лица США с возмущением говорят о военном вмешательстве Москвы в одну страну на Ближнем Востоке, тогда как Вашингтон на протяжении десятилетий вмешивался — часто военным способом — почти повсюду в регионе.

Наконец, Россия не может сравниться с США по своему военному потенциалу. Несмотря на громкие завывания о трагически недофинансированных вооруженных силах США, Вашингтон тратит на оборону в десять раз больше, чем Москва. Лишь в области ядерного оружия у Москвы есть относительный паритет, ее ВВС и ПВО также достаточно компетентны и в случае войны с США не дадут американской авиации преобладать в воздухе. Тем не менее свои сухопутные войска Кремлю нечем перебрасывать на территорию США, для этого нет ни морского, ни авиатранспорта.

С учетом указанного выше актуален вопрос, как выводить американо-российские отношения из того крутого пике, в которое они вошли. По мнению автора, США необходимо для защиты собственных демократических институтов признать, что Вашингтон сам неоднократно вмешивался в выборы в других странах, а также впредь отказаться от подобных шагов. При этом Белый дом, безусловно, должен быть готов ответить на будущие нападки на свои выборы. Затем необходимо положить конец взаимным дипломатическим выпадам, а каналы коммуникации должны оставаться открытыми.

Более того, также следует прислушаться к обеспокоенности Москвы в области своей безопасности. В Вашинтоне шокированы и расстроены тем, что кто-то опасается США, однако любой, кто попал в список неугодных Белому дому, имеет полное право опасаться открытых или скрытых действий по смене режима. США и ЕС должны рассмотреть возможность заключения с Москвой, Грузией и Украиной соглашения, которое бы положило конец расширению НАТО.

В обмен на это Кремль бы перестал поддерживать «антикиевских» мятежников. Вашингтон и Брюссель должны де-факто признать «аннексию» Крыма, возвращать который Москва не согласится ни при каких обстоятельствах, отменить санкции, если Москва перестанет подрывать территориальную целостность Украины.

Normalplanet.com Крым

По другим вопросам — Сирия, Иран, Северная Корея и многое другое — обе стороны должны вернуться к старому доброму компромиссу. Российские интересы являются законными, и их необходимо принимать во внимание. В свою очередь, Вашингтон должен расшатать китайско-российские отношения, поскольку КНР представляет для США гораздо более долгосрочный угрозу. Более дружественная Москва, как и Индия, могла бы стать важным противовесом для Китая.

Состояние отношений между США и Россией, заключает автор, плохое, но назвать его холодной войной нельзя, и Вашингтон должен сделать се, чтобы не произошло дальнейшее ухудшение отношений. Российская Федерация слишком важна, чтобы рассматривать ее как врага. Никто не выиграет от нового конфликта, холодного или горячего.