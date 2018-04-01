Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», унёсшего жизни 64 человек, взяв тем самым на себя моральную ответственность за произошедшее. Со дня трагедии до дня отставки прошла неделя. И за эту неделю Тулеев так и не приехал на место трагедии, не вышел к митингующим, не выразил слов соболезнования семьям погибших и пострадавших в этом смертельном пожаре. И лишь 1 апреля он обратился к кузбассовцам, правда, опять же в видеообращении, с теми словами, которых от него ждали, и с заявлением об уходе с поста, чего от него требовали, сказав, что уходит, «потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя».

Отставка чиновника

Government.ru Аман Тулеев

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Трагедия в Кемерово показала, к чему может привести преступная халатность, разгильдяйство и коррупция.

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Масштаб случившейся трагедии в Кемерово невероятен, «такого ещё не было» — звучало со всех сторон. Но, к сожалению, отмечает политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур, как это часто бывает в таких ситуациях, мы не видим системного разбирательства в причинах произошедшей трагедии, а отставки носят ситуативный характер.

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«Например, за пару дней до того, как Тулеев сам «созрел» до отставки, он отправил в отставку своего заместителя. Но не того, который отвечает за безопасность в торговых центрах, а того, который отвечает за внутреннюю политику. Мы уже узнали, что в ТЦ «Зимняя вишня» годами не устранялись недостатки в системе противопожарной безопасности. Что не было никакого сертификата безопасности на поролоновые кубики, использовавшиеся в игровой комнате. На комнату сертификаты были, а на кубики — нет. Мы узнали, что проверка пожарной безопасности ТЦ заняла всего два часа. Еще в 2008 году МЧС было отстранено от приёмки в эксплуатацию построенных и реконструированных зданий. Уже тогда система обеспечения противопожарной безопасности оказалась серьёзно разбалансирована. Правительство РФ, к сожалению, очень часто разрушает работавшие до того бюрократические механизмы, не создавая взамен них других, более эффективных. Я вижу, что за многими решениями, якобы «либерализующими» экономику, стоят лоббистские интересы. Давайте будем строить хуже, менее безопасно, зато — дёшево», — говорит Мазур.

По его словам, сейчас в пожарах в России гибнет столько же людей (в пересчёте на население), сколько в странах Африки. А скоро, считает он, мы можем столкнуться с тем, что придётся расселять жилые здания, построенные 10—15 лет назад, так как построены они с нарушением норм и небезопасны для проживания.

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«Я вижу, насколько неэффективные принимаются решения в части транспорта, как плохо согласованы интересы ведомств, как решения важных для городов и регионов вопросов рассредоточены по разным уровням власти и не могут в принципе решаться без политической воли с самого верха. Всё это говорит о том, что мы имеем крайне низкий уровень профессионализма правительства. И высокий уровень лоббизма. Поэтому логичным была бы отставка всего федерального правительства. Впрочем, она и так скоро произойдёт. Вопрос в том, будет ли новое правительство лучше», — говорит Алексей Мазур.

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин считает, что само заявление Тулеева было весьма витиеватым по содержанию, в нём он «открытым тестом не взял на себя ответственность ни за произошедшую трагедию, ни за какие-либо провалы в годы своего губернаторства».

«Вообще в России практика подобных заявлений о своей ответственности при уходе в отставку весьма невелика. На моей памяти лишь уход в отставку президента РФ Бориса Ельцина в конце 1999 года. В Новосибирской области таких прецедентов не было вообще. Вообще такие демарши являются нормальными для стран с политической культурой, складывавшейся столетиями. И связаны они во многом с законами функционирования многопартийной системы и с институтом репутации, который во властной и партийной жизни России ныне фактически разрушен. В настоящее время никто из представителей исполнительной вертикали страны (от федеральных структур до региональных) в отставку со взятием на себя ответственности не уйдёт, поскольку считают, что по итогам выборов президента все они получили доверие народа. Из действующих чиновников правительства, на мой взгляд, должны были бы таким образом уйти подвергаемые наибольшей критике (как персонально, так и в контексте отраслей, которые они курируют) премьер Дмитрий Медведев, его заместители Игорь Шувалов, Дмитрий Рогозин, Виталий Мутко, Сергей Приходько, министры Сергей Лавров, Владимир Мединский, Владимир Пучков, Ольга Васильева», — отметил политолог.

Найти в Новосибирской области «персоналий, которых можно однозначно поставить в подобный ряд», Пучкин на данный момент не смог.

«Дело в том, что их деятельность во многом определяется правилами игры, определёнными федеральным центром. Как в законодательном плане, так и в контексте наличия необходимых для полноценного выполнения своих обязанностей бюджетных ресурсов. Это значительно размывает понятие персональной ответственности за состояние дел в руководимых ими направлениях работы. Среди депутатского корпуса (Законодательном собрании Новосибирской области и новосибирском Горсовете) я тоже не вижу людей, которые бы откровенно манкировали своими обязанностями. Что же касается членов новосибирского правительства, то все они сейчас являются техническими фигурами на переходный период, находясь в статусе врио, и представляется, что Андрей Травников сам даст оценку работе своих подчинённых в случае своей победы на выборах и последующего формирования нового состава своей команды», — сказал Дмитрий Пучкин.

А вот общественный активист Владимир Кириллов, напротив, считает, что «за бардак» в регионах должны отвечать местные чиновники, вне зависимости от региона.

«Начальник ФУАД Дмитрий Тулеев. За бардак и использование денежных средств, вместе с рядом лиц из группировки директора Сибмоста Сергея Титова на Восточном обходе. И если в Новосибирской области данным лицам ещё хватает ресурсов «порешать» вопрос с силовиками, то в Омской области возбуждён ряд уголовных дел в отношении членов этой ОПГ «дорожников», корни которой идут в Росавтодор. Понятно, что Тулеев держится на должности, несмотря на скандалы, исключительно благодаря административному ресурсу семьи, а не исходя из коммуникативных или профессиональных качеств», — считает Кириллов.

В числе тех, кто должен пойти по пути «моральной отставки», Кириллов назвал и действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

«Во всём цивилизованном мире политик должен нести ответственность за свои обещания. Локоть не выполнил ни одного, более того, постоянно вносит инициативы о повышении тарифов (жкх, проезд в общественном транспорте) и монетизации городского пространства — от набережной и до платных парковок. Главам ряда районов Новосибирской области, которые превратили их в уездные княжества — Вячеслав Ярманов из Маслянинского района, Аркадий Звонков из Черепановского, Сергей Пыхтин из Тогучинского, Василий Борматов из Новосибирского. Уверен, если общественно-политический блок правительства Новосибирской области не будет выполнять свои прямые обязанности, то в этих районах возможны такие же масштабные скандалы — в первую очередь в новосибирском сельском. Махинации с землёй, непрозрачное распределением земель по ДНТ, постоянные скандалы и войны с оппозиционными депутатами, непокорными главами муниципальных образований — создают условия для самого врио, если он всё же примет решение баллотироваться», — говорит общественник.

Laborpains.org Отставка

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Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов отмечает, если говорить о стране в целом, то он бы «очень внимательно отнесся к ситуации в Подмосковье, где за последний год резко обострились вопросы экологической безопасности».

«Москва порождает огромное количество мусора, и близлежащие города и регионы не выдерживают такого потока отходов. Сейчас крайне остро стоит вопрос сортировки и переработки отходов. Внедрения современных технологий утилизации. Видно, что губернатор Подмосковья пока с этой задачей не справляется. Если мы говорим про Новосибирскую область, то наиболее остро вопрос стоит в сфере здравоохранения. В «Гражданский патруль» регулярно поступают жалобы как из Новосибирска, Бердска, так и из районных центров Болотное, Убинское, Карасук. Все это говорит о критической ситуации в данной сфере. Вряд ли стоит рассчитывать, что министр, подобно Тулееву, извинится или как Цивилёв встанет на колени перед пациентами, вполне можно обойтись и без таких экстремальных форм, достаточно ведь и просто заявления. Надеюсь, что новый глава региона найдёт время проанализировать успехи своих подчиненных», — заявил Антонов.

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А блогер Александр Матвеев и вовсе считает, что «нельзя поменять что-то одно в лучшую сторону, не меняя вообще всего в стране, а может, и в мире».

«Замена одного человека на другого вряд ли повлечёт значительные перемены в Кемеровской области либо в Новосибирской. Проблемы системные, нужно менять ментальность людей, которые осознают, что коррупция — это плохо, только после таких вот жутких трагедий. Нужно воспитывать новое поколение с иными взглядами на жизнь, а с более старшими, наверное, уже ничего не сделаешь…» — сказал он.