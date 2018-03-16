Как белорусские власти привыкли не слезать с кредитной иглы, ввязываясь в новые долги, так и либерализация экономики Белоруссии не может проходить без иностранного участия, в особенности без активной кредитной поддержки европейских «партнёров». Так, в начале этой недели международная финансовая организация Европейский банк реконструкции и развития, акционеры которой — ЕС и Европейский инвестиционный банк, заключила соглашение с одним из крупнейших в Белоруссии банков с частным капиталом МТБанком о предоставлении кредита на развитие малого и среднего бизнеса в размере $10 млн.

(сс) Michael Marcovici Деньги

Это синтетический кредит в белорусских рублях, то есть задолженность фиксируется в рублевом эквиваленте по актуальному обменному курсу, ликвидность в белорусском рубле доступна банку благодаря продаже привлеченной валюты на местном валютном рынке. Теперь благодаря соглашению с ЕБРР МТБанк сможет предоставлять поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса и в иностранной, и в национальной валюте. Это событие подаётся сторонниками развития белорусской экономики по либеральному пути как важное для финансирования малого и среднего бизнеса, для поддержки реального сектора экономики. Основной акцент делается на том, что возвращение к практике привлечения кредитных средств от европейского банка в качестве синтетического кредита — показатель стабилизации экономики республики. В особенности этому уделяют такое внимание потому, что в Белоруссии подобный кредит выдавался всего три раза, и последний раз в 2014 году, то есть до начала обострения тяжелой экономической ситуации в стране 2015 года. Как заявил финансовый директор МТБанка Дмитрий Шидлович, синтетический кредит теперь возможен за счёт стабилизации ставок по белорусскому рублю и проводимой Национальным банком страны политике рыночного курсообразования.

Что касается самого ЕБРР, то он поддерживает переход к рыночной экономике и к развитию частной и предпринимательской инициативы более чем в 30 странах мира, например, в Марокко, Монголии, Эстонии, Таджикистане, Египте. ЕБРР и МТБанк сотрудничают в программе поддержки малого и среднего бизнеса в Белоруссии ещё с 2006 года, и за это время международная организация выделила белорусскому банку более $50 млн. Причём 26 июня 2017 года Европейский банк реконструкции и развития открывал для МТБанка кредитную линию на развитие микро-, малого и среднего бизнеса в сумме ещё 9 млн евро.

Однако дать положительную оценку этому сотрудничеству за столь продолжительный срок, мягко говоря, не приходится, так как реальных подвижек особенно нет, а сами представители малого и среднего бизнеса постоянно жалуются на то, что бизнес в Белоруссии вести всё сложнее. Это не говоря о том, что с начала активизации процесса либерализации экономики страны, Минск получает уже не первый кредит на «раскрепощение бизнеса».

Алексей Колесников, minsknews.by Игорь Карпенко

Образование подстраивают под либерализацию экономики

Эта неделя выдалась довольно богатой на всевозможные события в сфере либерализации экономики Белоруссии. К примеру, 21 марта министерство образования фактически объявило, что практика подготовки специалистов в стране устарела, а главное — не соответствует запросам экономики, поэтому было решено в 2018 году несколько изменить подход. Глава минобразования республики Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте «БелТА» заявил, что в Белоруссии на 10% хотят сократить набор на экономические и юридические специальности, зато планируется увеличить набор абитуриентов на IT-специальности.

Конкретные цифры приёма станут известны позднее — в апреле. По словам Карапенко, министерство образования следит за потребностями рынка труда и тесно сотрудничает с министерством экономики и министерством труда и соцзащиты. В частности, минэкономики будет разрабатывать каждый год демографический прогноз на пять лет по всей Белоруссии, а минтруда предстоит готовить прогноз баланса трудовых ресурсов для того, что сформировать потребность в кадрах на несколько лет вперёд, и на основе этих данных рассчитывать контрольные цифры приема в высшие учебные заведения, а также в средне-профессиональные учебные заведения.

С учётом планов властей по экономике, несложно предположить, что формироваться образовательный подход будет исходя из положений, приписанных в пакете документов по либерализации. Среди новых направлений обучения — «эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте» и «разработка месторождений полезных ископаемых» в Белорусском национальном техническом университете; «экономику электронного бизнеса» будут преподавать в Брестском государственном техническом университете; «рекламной деятельности» будут обучать в Белорусском государственном экономическом университете.

Как пишет «Экономическая газета», Кодекс об образовании, вступивший в силу 1 сентября 2011 года, стал одним из удачных примеров кодификации законодательства в стране. Правда, со временем документу потребовалась корректировка. Поэтому ещё в феврале 2017 года чиновники из министерства образования опубликовали новый проект редакции Кодекса, который должен был пройти общественные обсуждения, после чего рассматриваться в палате представителей. Например, планировалось увеличить полномочия школ. Нельзя сказать, чтобы проект документа всех устраивал, его много критиковали, а в палату представителей Кодекс долгое время не поступал. Только с выступлением Карапенко, по сути, стало известно, что чиновники завершают подготовку документа, но сохранили ли в новом варианте озвученные ранее изменения, министр не сообщил.

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typographyimages Крипто-экономика

В ожидании построения «IT-страны»

Очевидно, что заявление министра образования по поводу нововведений в сфере системы образования, особенно высшего, было сделано на этой неделе неслучайно. Дело в том, что 28 марта вступает в силу декрет №8 «О развитии цифровой экономики», предполагающий регулирование криптовалютных транзакций, токенов, интеллектуальных контрактов, а также изучение и внедрение технологии блокчейн и институтов на основе английского права. Это тот самый документ, ставший продолжением идеи Александра Лукашенко о построении «IT-страны». Декрет был подписан в конце декабря 2017 года последним из пакета документов по либерализации экономики. При этом экономисты ранее высказывали опасения по поводу недостаточной готовности белорусской экономики к реализациям положений декрета №8.

Всего за неделю до вступления документа в силу Национальный банк дополнил требования к правилам банковского контроля пунктами о токенах. Дело в том, что ранее немало споров и вопросов вызвал пункт об операциях с цифровыми знаками. В опубликованной Нацбанком инструкции речь идёт о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций для предотвращения легализации доходов, которые были получены преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Например, декрет позволяет резидентам Парка высоких технологий (ПВТ) осуществлять операции с токенами, в ПВТ будут операторы криптоплатформ и операторы обмена криптовалют, а все юридические и физические лица получат возможность приобретать или отчуждать цифровые знаки исключительно через них. Все резиденты Парка, которые взаимодействуют с токенами, будут иметь текущие расчетные счета в банках Белоруссии.

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Этому документу в СМИ было уделено куда меньше внимания, чем кредитам от иностранных банков. А зря, ведь, как заявили в самом Нацбанке, цель упомянутого постановления заключается в «установлении границы банковского контроля в этой части». Соответствующее положение было принято в связи с международными стандартами FATF, неправительственной организации, занимающейся выработкой мировых стандартов для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Развитие предпринимательства и новый декрет «о тунеядцах»

Символично это или нет, но на этой неделе было объявлено, что именно 28 марта белорусские сенаторы обсудят в Могилеве реализацию других декретов, а именно, декреты №7 «О развитии предпринимательства» и №1 «О содействии занятости населения». К слову, последний и в СМИ, и в народе уже окрестили «принципиально иным» декретом «о тунеядцах», хотя официальный Минск и отрицает, что документ имеет какое-либо отношение к декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Напомним, что положения декрета №1 освобождают от уплаты сбора тех, кто ранее был признан плательщиками «налога на тунеядцев», однако с 2019 года трудоспособные, но официально неработающие белорусские граждане будут вынуждены оплачивать полную стоимость субсидируемых государством услуг. Таким образом, сложно не обратить внимание на то, что декрет о развитии предпринимательства и новый декрет «о тунеядцах» рассматриваются в одной связке, причём с участием членов совета республики, представителями министерства экономики, министерства труда и соцзащиты, а также местных чиновников.

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Jürg Vollmer Андрей Кобяков

Само же заседание было запланировано после того, как на прошлой неделе премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Ганцевичский район Брестской области, где нет промышленных гарантов и крупных производств, заявил, что местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах. Об этом, собственно, уже давно говорил ряд экономистов. Как отмечали специалисты, мало того, что перспектива реализации либеральных изменений в экономике туманна сама по себе, так ещё более туманным является приведение документов в действие в регионах. Несмотря на то, что декреты уже приняты, создание в регионах советов по развитию предпринимательства только планируется. А это в очередной раз подтверждает тезис о том, что в Белоруссии актуальная реальность существует отдельно, а принимаемые чиновниками декреты — отдельно.

Процесс либерализации белорусской экономики идёт параллельно с увеличением цен на товары в различных сферах для населения. В частности, с 20 марта в республике были в очередной раз повышены тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях (на 2−6%). Также с 1 апреля постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли увеличатся на 24% и 32% в сравнении с действующими тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса и межрегиональных линиях. А грузовые перевозки белорусских транспортных предприятий с начала этого года уже выросли на 10,3%.