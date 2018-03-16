Белорусская либерализация не слезает с кредитной иглы Евросоюза
Как белорусские власти привыкли не слезать с кредитной иглы, ввязываясь в новые долги, так и либерализация экономики Белоруссии не может проходить без иностранного участия, в особенности без активной кредитной поддержки европейских «партнёров». Так, в начале этой недели международная финансовая организация Европейский банк реконструкции и развития, акционеры которой — ЕС и Европейский инвестиционный банк, заключила соглашение с одним из крупнейших в Белоруссии банков с частным капиталом МТБанком о предоставлении кредита на развитие малого и среднего бизнеса в размере $10 млн.
Это синтетический кредит в белорусских рублях, то есть задолженность фиксируется в рублевом эквиваленте по актуальному обменному курсу, ликвидность в белорусском рубле доступна банку благодаря продаже привлеченной валюты на местном валютном рынке. Теперь благодаря соглашению с ЕБРР МТБанк сможет предоставлять поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса и в иностранной, и в национальной валюте. Это событие подаётся сторонниками развития белорусской экономики по либеральному пути как важное для финансирования малого и среднего бизнеса, для поддержки реального сектора экономики. Основной акцент делается на том, что возвращение к практике привлечения кредитных средств от европейского банка в качестве синтетического кредита — показатель стабилизации экономики республики. В особенности этому уделяют такое внимание потому, что в Белоруссии подобный кредит выдавался всего три раза, и последний раз в 2014 году, то есть до начала обострения тяжелой экономической ситуации в стране 2015 года. Как заявил финансовый директор МТБанка Дмитрий Шидлович, синтетический кредит теперь возможен за счёт стабилизации ставок по белорусскому рублю и проводимой Национальным банком страны политике рыночного курсообразования.
Что касается самого ЕБРР, то он поддерживает переход к рыночной экономике и к развитию частной и предпринимательской инициативы более чем в 30 странах мира, например, в Марокко, Монголии, Эстонии, Таджикистане, Египте. ЕБРР и МТБанк сотрудничают в программе поддержки малого и среднего бизнеса в Белоруссии ещё с 2006 года, и за это время международная организация выделила белорусскому банку более $50 млн. Причём 26 июня 2017 года Европейский банк реконструкции и развития открывал для МТБанка кредитную линию на развитие микро-, малого и среднего бизнеса в сумме ещё 9 млн евро.
Однако дать положительную оценку этому сотрудничеству за столь продолжительный срок, мягко говоря, не приходится, так как реальных подвижек особенно нет, а сами представители малого и среднего бизнеса постоянно жалуются на то, что бизнес в Белоруссии вести всё сложнее. Это не говоря о том, что с начала активизации процесса либерализации экономики страны, Минск получает уже не первый кредит на «раскрепощение бизнеса».
Образование подстраивают под либерализацию экономики
Эта неделя выдалась довольно богатой на всевозможные события в сфере либерализации экономики Белоруссии. К примеру, 21 марта министерство образования фактически объявило, что практика подготовки специалистов в стране устарела, а главное — не соответствует запросам экономики, поэтому было решено в 2018 году несколько изменить подход. Глава минобразования республики Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте «БелТА» заявил, что в Белоруссии на 10% хотят сократить набор на экономические и юридические специальности, зато планируется увеличить набор абитуриентов на IT-специальности.
Конкретные цифры приёма станут известны позднее — в апреле. По словам Карапенко, министерство образования следит за потребностями рынка труда и тесно сотрудничает с министерством экономики и министерством труда и соцзащиты. В частности, минэкономики будет разрабатывать каждый год демографический прогноз на пять лет по всей Белоруссии, а минтруда предстоит готовить прогноз баланса трудовых ресурсов для того, что сформировать потребность в кадрах на несколько лет вперёд, и на основе этих данных рассчитывать контрольные цифры приема в высшие учебные заведения, а также в средне-профессиональные учебные заведения.
С учётом планов властей по экономике, несложно предположить, что формироваться образовательный подход будет исходя из положений, приписанных в пакете документов по либерализации. Среди новых направлений обучения — «эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте» и «разработка месторождений полезных ископаемых» в Белорусском национальном техническом университете; «экономику электронного бизнеса» будут преподавать в Брестском государственном техническом университете; «рекламной деятельности» будут обучать в Белорусском государственном экономическом университете.
Как пишет «Экономическая газета», Кодекс об образовании, вступивший в силу 1 сентября 2011 года, стал одним из удачных примеров кодификации законодательства в стране. Правда, со временем документу потребовалась корректировка. Поэтому ещё в феврале 2017 года чиновники из министерства образования опубликовали новый проект редакции Кодекса, который должен был пройти общественные обсуждения, после чего рассматриваться в палате представителей. Например, планировалось увеличить полномочия школ. Нельзя сказать, чтобы проект документа всех устраивал, его много критиковали, а в палату представителей Кодекс долгое время не поступал. Только с выступлением Карапенко, по сути, стало известно, что чиновники завершают подготовку документа, но сохранили ли в новом варианте озвученные ранее изменения, министр не сообщил.
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В ожидании построения «IT-страны»
Очевидно, что заявление министра образования по поводу нововведений в сфере системы образования, особенно высшего, было сделано на этой неделе неслучайно. Дело в том, что 28 марта вступает в силу декрет №8 «О развитии цифровой экономики», предполагающий регулирование криптовалютных транзакций, токенов, интеллектуальных контрактов, а также изучение и внедрение технологии блокчейн и институтов на основе английского права. Это тот самый документ, ставший продолжением идеи Александра Лукашенко о построении «IT-страны». Декрет был подписан в конце декабря 2017 года последним из пакета документов по либерализации экономики. При этом экономисты ранее высказывали опасения по поводу недостаточной готовности белорусской экономики к реализациям положений декрета №8.
Всего за неделю до вступления документа в силу Национальный банк дополнил требования к правилам банковского контроля пунктами о токенах. Дело в том, что ранее немало споров и вопросов вызвал пункт об операциях с цифровыми знаками. В опубликованной Нацбанком инструкции речь идёт о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций для предотвращения легализации доходов, которые были получены преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Например, декрет позволяет резидентам Парка высоких технологий (ПВТ) осуществлять операции с токенами, в ПВТ будут операторы криптоплатформ и операторы обмена криптовалют, а все юридические и физические лица получат возможность приобретать или отчуждать цифровые знаки исключительно через них. Все резиденты Парка, которые взаимодействуют с токенами, будут иметь текущие расчетные счета в банках Белоруссии.
Этому документу в СМИ было уделено куда меньше внимания, чем кредитам от иностранных банков. А зря, ведь, как заявили в самом Нацбанке, цель упомянутого постановления заключается в «установлении границы банковского контроля в этой части». Соответствующее положение было принято в связи с международными стандартами FATF, неправительственной организации, занимающейся выработкой мировых стандартов для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Развитие предпринимательства и новый декрет «о тунеядцах»
Символично это или нет, но на этой неделе было объявлено, что именно 28 марта белорусские сенаторы обсудят в Могилеве реализацию других декретов, а именно, декреты №7 «О развитии предпринимательства» и №1 «О содействии занятости населения». К слову, последний и в СМИ, и в народе уже окрестили «принципиально иным» декретом «о тунеядцах», хотя официальный Минск и отрицает, что документ имеет какое-либо отношение к декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества».
Напомним, что положения декрета №1 освобождают от уплаты сбора тех, кто ранее был признан плательщиками «налога на тунеядцев», однако с 2019 года трудоспособные, но официально неработающие белорусские граждане будут вынуждены оплачивать полную стоимость субсидируемых государством услуг. Таким образом, сложно не обратить внимание на то, что декрет о развитии предпринимательства и новый декрет «о тунеядцах» рассматриваются в одной связке, причём с участием членов совета республики, представителями министерства экономики, министерства труда и соцзащиты, а также местных чиновников.
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Само же заседание было запланировано после того, как на прошлой неделе премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Ганцевичский район Брестской области, где нет промышленных гарантов и крупных производств, заявил, что местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах. Об этом, собственно, уже давно говорил ряд экономистов. Как отмечали специалисты, мало того, что перспектива реализации либеральных изменений в экономике туманна сама по себе, так ещё более туманным является приведение документов в действие в регионах. Несмотря на то, что декреты уже приняты, создание в регионах советов по развитию предпринимательства только планируется. А это в очередной раз подтверждает тезис о том, что в Белоруссии актуальная реальность существует отдельно, а принимаемые чиновниками декреты — отдельно.
Процесс либерализации белорусской экономики идёт параллельно с увеличением цен на товары в различных сферах для населения. В частности, с 20 марта в республике были в очередной раз повышены тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях (на 2−6%). Также с 1 апреля постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли увеличатся на 24% и 32% в сравнении с действующими тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса и межрегиональных линиях. А грузовые перевозки белорусских транспортных предприятий с начала этого года уже выросли на 10,3%.