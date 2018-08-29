«Приразломная» продолжает качать нефть на арктическом шельфе России: как сообщает «Газпром нефть», единственная в мире шельфовая добывающая платформа к 2020 году увеличит свои показатели вдвое.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктический шельф

Напомним, проект «Приразломное» направлен на разработку Приразломного нефтяного месторождения в Печорском море. Его извлекаемые запасы нефти составляют более 70 млн тонн. Недропользователем проекта является «Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти».

Добыча на Приразломном началась в 2013 году. В 2017 году показатели составили 2,6 млн тонн нефти и, по информации пресс-службы компании, на 18% превысили прошлогодние. Целевой показатель на конец 2018 года — 3,6 млн тонн.

Из 32 запланированных к строительству скважин в настоящее время на Приразломном месторождении введены в эксплуатацию 13 скважин. Оставшиеся 19 заработают до 2020 года и обеспечат пиковую годовую добычу около 5 млн тонн нефти.

Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная» рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки. Но пока она является единственной добывающей платформой на арктическом континентальном шельфе России. Основной причиной тому является нехватка безопасных технологических решений.

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Мечты без технологий

«Арктический шельф обладает многими ресурсами, но технологии добычи для тяжелых ледовых условий в данный момент отсутствуют, — рассказывает профессор МГУ им М. А. Ломоносова Юрий Ампилов. — Для большинства обширных арктических акваторий, включающих такие моря, как Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское в мировой практике отсутствуют апробированные технологические решения для морской добычи».

Массово выходить на шельф без экологически безопасных технологий компаниям не дает Министерство природных ресурсов. Вести работу на арктическом шельфе по закону могут только «Роснефть» (обладает 28 лицензиями на бурение на шельфе российской Арктики) и «Газпром нефть» (обладает 38 лицензиями), имеющие опыт таких работ не менее пяти лет. Частные компании доступа к шельфу получить не могут, и, по мнению многих экспертов, это сильно тормозит разработку арктических ресурсов.

В 2016 году Минприроды ввело мораторий на выдачу лицензий на шельфовые участки, сроки действия запрета до сих пор не определены.

«Мораторий позволяет госкомпаниям сосредоточиться на уже взятых обязательствах, сократить сроки открытия новых месторождений. Ресурсы не будут размываться, и финансовая нагрузка на компании не будет увеличиваться», — заявил министр природных ресурсов Сергей Донской в интервью «Интерфаксу».

Борьба за каждый участок арктического шельфа пока не развернулась: по общим прогнозам ученых и экономистов, разведка и освоение этих ресурсов требуют значительных затрат, несопоставимых с затратами на подобные цели в других регионах. Новые проекты нерентабельны при действующих ценах на нефть, а также в условиях нарастающей конкуренции за рынки сбыта. Вопрос о развитии отрасли не требует быстрого решения, поэтому неудивительно, что государство не обдумывает детали. Хотя этим нужно заниматься уже сейчас.

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В законе не хватает букв

Как показал пример «Приразломной», перед успешным освоением шельфа России необходимо кропотливо поработать над законодательством. Для запуска проекта потребовались поправки в нескольких федеральных нормативно-правовых актах. Законодательство доселе не сталкивалось с необходимостью регулирования человеческой или хозяйственной деятельности в Северном Ледовитом океане.

По словам заместителя генерального директора ООО «Газпромнефть шельф» Рустама Романенкова, концепция изменения законодательства уже есть, но многие вопросы по-прежнему остаются нерешенными: среди них транспортная безопасность, статус и эксплуатация имущественных объектов на шельфе.

«Существует потребность в специализированном нормативном регулировании, определяющем порядок проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов на континентальном шельфе, — рассказывает Рустам Романенков. — Также в законодательстве нет единых стандартов в области арктических операций, управления ледовой обстановкой, вопросов логистики, береговых и морских операций. Все это значительно усложняет освоение шельфовых месторождений».

Многие функции ведомств и министерств дублируют друг друга, заставляя разработчиков шельфовых проектов получать около 60 разрешений. К примеру, выдача разрешений на строительство и эксплуатацию тех же морских скважин и других объектов входит в сферу ответственности и Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), и Минстроя России.

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Готовить сани летом

Сейчас российской Арктике необходимо восстановление хозяйственной деятельности, гидрометслужбы, создание должной транспортной инфраструктуры и обороноспособности. Эти задачи важнее, чем отдаленное освоение нефтегазового потенциала арктического шельфа. Но государство в разговорах о масштабном развитии Севера то и дело вспоминает о невиданных запасах в арктических морях и уже называет цифры: к 2050 году арктический шельф будет обеспечивать 20−30% всей российской нефтедобычи.

Gazprom-neft.ru Работа в Арктике

Для выполнения таких целей нужно не просто в ближайшие годы снять мораторий на выдачу шельфовых лицензий. Основное внимание должно быть уделено технологиям, которые способна предложить отечественная наука. Замминистра энергетики России Кирилл Молодцов однажды назвал проекты по разработке морского и континентального шельфа «драйвером развития» и сказал, что «Минэнерго и Минпромторг окажут поддержку таким проектам, поскольку заинтересованы в прорывных технологиях, от геологоразведки до транспортировки».

На новых технологиях должны основываться и новые нормативно-правовые акты. Пока у России нет ни того, ни другого. Кроме того, единичные изменения законодательства, вызванные такими уникальными проектами, как «Приразломное», чреваты для общего формирования отрасли. От субъективного восприятия компании избавиться не могут, и так или иначе, но бизнес диктует свои условия авторам регулирующих отрасль документов. С открытием шельфа для большего числа компаний лоббистские инициативы начнут сталкиваться между собой.

Баланса интересов компаний и государства можно достичь, принявшись за поступательную работу над документом, который впоследствии будет регулировать все вопросы освоения шельфа Арктики. В том, что такой закон понадобится, нет никакого сомнения. И чем больше будет спешка в его создании, тем пагубнее это скажется на правилах игры.