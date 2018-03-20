Кого из элиты Татарии возьмут в новое российское правительство? Именно этот вопрос наиболее волновал общественность на прошлой неделе. Особенно часто в числе кандидатов на один из высоких постов звучит Сергей Когогин — рулевой «КамАЗа» и он же сопредседатель штаба Владимира Путина на этих выборах. Иногда проскальзывала мысль, что и главе Татарии Рустаму Минниханову найдётся местечко в столице страны, но этот вопрос пока неактуален — срок управления республикой у него истекает лишь в 2020 году, а досрочных выборов пока не предвидится.

Khabar 24 Кресло руководителя

Хотя сам Минниханов в преддверии выборов весьма активно агитировал жителей региона за Владимира Путина, сказав, что «с момента его избрания в 2000 году мы добились результатов, которыми можем гордиться», а до него «страна тогда была в упадке» и «на широкую ногу жили лишь олигархи и бандиты», а «Путин поверил и переломил ход истории» и «вернул нам самоуважение».

В итоге 18 марта свои голоса Владимиру Путину в республике отдали 82,09% избирателей, это чуть меньше, чем шесть лет назад, но и явка тогда была немногим больше. В регионе «подбили» итоги дня выборов: корпус наблюдателей «За чистые выборы» заявил, что 25 из 34 поступивших жалоб оказались фейком, то бишь вымыслом, а глава УМВД Казани Алексей Соколов рассказал о том, что «приехали специально обученные, подготовленные, оплаченные заинтересованные люди, чтобы на участках поставить под сомнение законность, создать нервозную ситуацию, вывести из-под контроля». Международные наблюдатели, работавшие в этот день в республике, выразили многочисленные восторги, а представитель от Украины, политолог Александр Кондряков сказал, что завидует и предостерегает россиян — «цените то, что у вас есть», а то для украинцев «выборы — не праздник, а очередное побоище какое-то».

Bryansktoday.ru Чиновник

Между тем республика продолжает экспорт своих чиновничьих кадров в другие регионы. В этот раз в Крым. Не завершились кадровые рокировки и в региональных министерствах. А вот доследственную проверку по загадочной смерти заместителя министра здравоохранения Елены Шишмаревой следователи закончили. Криминальной составляющей не обнаружено, был подтверждён факт самоубийства.

В Татарии снова обсуждали новое наименование должности для главы региона после 2020 года, когда окончательно отомрёт институт «президентства». Звучали предложения от устаревшего «хана» до немецкого «канцлера», а вот в лидерстве будущему «рулевому» республики отказали, заявив, что это место уж сотню лет как занято.

В сфере экономики самым важным событием недели стало заявление о том, что регион получит из федеральной казны около 62 млрд рублей. Кроме того, власти республики настаивают на том, что нужно начать строительство высокоскоростной магистрали с участка Казань — Нижний Новгород, добавляя, «что это ускорит реализацию масштабного проекта и позволит привлечь к работам местные кампании».

Не обошлось на этой неделе и без происшествий. За сутки до дня выборов в Казани обрушилась котельная, оставив без тепла жильцов 12 пятиэтажек и детсад.

А в мэрии заявили, что в целом зимний сезон «из-за обильных осадков стал одним из самых сложных для казанских коммунальщиков».

ИА REGNUM Выборы

Явка упала, но поддержка осталась

Самое важное событие информационной повестки пришлось на последний день недели. 18 марта 2018 года в Татарии 82,09% (1 854 119 человек) из пришедших на участки избирателей отдали свои голоса Владимиру Путину. Второе место с огромным отставанием от лидера гонки получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за него проголосовали всего 9,06%.

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Стоит отметить, что Рустам Минниханов до «дня тишины» активно агитировал за действующего главу государства, отмечая, что сам голосует за национального лидера, «чтобы поддержать курс, которым мы идем, поддержать те ценности, которые нам дороги».

"С момента его избрания в 2000 году мы добились результатов, которыми можем гордиться, — заявлял Минниханов на личной странице в соцсетях. — Страна тогда была в упадке. На широкую ногу жили лишь олигархи и бандиты. Мы стыдились своих товаров, боялись отправлять детей в армию. Мало кто верил, что можно что-то изменить. Путин поверил и переломил ход истории. Он вернул нам самоуважение.

Сегодня Татарстан на подъёме — первый по многим показателям и уровню жизни. Напомню, этому предшествовало тысячелетие Казани, комиссию по подготовке которого возглавил Путин. Затем — Универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта. Сейчас мы готовим матчи мирового чемпионата по футболу и Ворлдскиллс. При поддержке Путина была принята ФЦП социально-экономического развития Татарстана, созданы две особые экономические зоны, реализованы многие инфраструктурные и промышленные проекты, в том числе в оборонной сфере. Нам верят, к нам едут инвесторы, здесь стало престижно жить и работать. Казань стала узнаваема в мире».

ИА REGNUM Выборы

Раскритиковал в этом заявлении он тех, кто призывал бойкотировать выборы. Минниханов заметил, что «они автоматически запишут в число своих сторонников всех тех, кто не придёт на избирательный участок», так как «им надо в очередной раз отчитаться перед зарубежными спонсорами» и «важно это понимать, чтобы не стать участником чужой игры против своей же страны».

Явка 18 марта 2018 года составила 77,45%, что относительно президентских выборов 2012 года, несмотря на то, что численность избирателей в списке увеличилась почти на 2%, было ниже почти на 5,6%. Но, по словам экспертов, даже несмотря на некоторое снижение, явка-2018 показала провал тактики бойкота выборов со стороны несистемной оппозиции.

Чуть меньше поддержки относительно 2012 года, буквально сотые доли, получил и Владимир Путин в 2018 году — 82,09% (в 2012 году ему было отдано 82,7% голосов).

Очень интересное мнение по вопросу потери незначительного числа голосов в абсолютных величинах относительно итогов 2012 года высказал владелец казанского телеграм-канала Bikbov, активно отслеживающий политическую ситуацию в Татарии.

«Разница (между фактическими и расчётными потерями голосов за Путина в 14 тыс. (13 928) объясняется перераспределением электоральных предпочтений от 2012 к 2018 годам среди явившихся (например, отдали голоса в пользу других кандидатов), — отмечает он. — Эти пресловутые 14 тыс. как раз и есть результат перераспределения среди явочников. Именно почти на столько же прибавили явочники-сторонники Жириновского (+14,9 тыс.). Если бы был хоть какой-нибудь, даже в пределах статистических погрешностей, «бойкот избирателей», то Путин должен был бы потерять значительно больше 113 тыс. голосов. А так потерял только тех путинцев, которые не пришли из-за непогоды, да 14 тыс. явочников ушло к жириновцам. Стратегия бойкота в Татарстане полностью провалилась!».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

О том, что выборы в республике проходили с высокой активностью со стороны избирателей, говорили и международные наблюдатели, которых 18 марта 2018 года на участках в регионе работало 45 от разных организаций.

«Выборы президента страны в Татарстане проходят организованно, их прозрачность и гласность очевидны», «Целый день мы отработали и можем сказать, что не заметили серьёзных нарушений. Нет замечаний, которые могли бы сказаться на итогах выборов. Все очень организованно, ответственно», — говорили представители от Шанхайской организации сотрудничества и наблюдательной миссии от стран СНГ.

А киевлянин, политолог Александр Кондряков заметил, что не жалеет, что приехал в регион наблюдателем и «приобщился к празднику».

«Тому, что достаточно давно не происходит у нас, когда выборы — это праздник. Я в политике достаточно давно и могу уверенно сказать, что увидел очень много неравнодушных к сегодняшнему событию людей. Я видел достаточно большие очереди к столам за бюллетенями. Я видел отношение людей к этим выборам. Человек, который недоволен жизнью, улыбаться не будет и на выборы, скорее всего, не пойдёт. А если и пойдёт, то не с тем настроением, которое я увидел, — цитирует слова наблюдатели из Украины издание «Татар-информ». — Я вам завидую и немножко предостерегаю: цените то, что у вас есть! Мы многие эти вещи позабывали. Для нас выборы — не праздник, а очередное побоище какое-то».

Представители корпуса наблюдателей «За чистые выборы» заметили, что 25 из 34 жалоб являются фейками, а из ЦИК РТ дополнили, что ни одно из 67 сообщений о нарушениях на выборах в республике не подтвердилось.

Между тем представители КПРФ не согласились с этим и заявили, что «председатель ЦИК РТ отчитался о 100% обработки протоколов и итогах выборов по всему Татарстану за два часа до того, как был подписан последний итоговый протокол ТИК». ЦИК РТ на это сообщил, что не нашёл оснований для проведения повторного подсчёта голосов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

20 марта были официально утверждены итоги выборов президента РФ в республике. Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов отметил, что «открытость, прямой диалог со всеми участниками избирательного процесса, органами государственной и муниципальной власти, политическими партиями и СМИ — это характерные черты прошедшей предвыборной кампании и в России, и в нашей республике».

Из Татарии в Москву?

Выборы президента РФ состоялись, и следующим, что волнует республиканские элиты, стало то, а кого же заберёт из Татарии Владимир Путин в свою команду, переходя в новый срок.

Чаще всего в казанских СМИ, в популярных группах соцсетей и телеграм-каналах звучит имя Сергея Когогина — генерального директора ПАО «КамАЗ».

"Ещё один выходец из Татарстана может войти в состав нового правительства страны — директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, глава избирательного штаба ВВП. Мы пока не знаем, куда именно назначат Сергея Анатольевича, но после первых выборов Владимира Владимировича в 2000 году должность премьер-министра России занял глава его избирательного штаба Дмитрий Анатольевич Медведев», — пишет телеграм-канал «Неудаща».

Своя доля истины в этом есть. Ведь именно Когогин был сопредседателем штаба Путина в этой предвыборной кампании и достаточно часто мелькал в прессе с различными выступлениями и заявлениями.

Kremlin.ru Сергей Когогин

Вот и на встрече Владимира Путина с главами его предвыборного штаба Сергей Когогин был весьма активен.

«Время сверхинтересное. Вы уже обозначили и вчера, и в послании: действительно, нужен технологический рывок, это не делается просто так», — заявил он Владимиру Путину.

Дальше Когогин сделал ряд заявлений уже регионального окраса. В частности, он заметил, что в Набережные Челны, второй город Татарии, для промышленного развития нужно привлечь 100 тыс. рабочих.

«Дефицит рабочей силы. Везде, повсеместно, куда бы я ни приезжал, это происходит. Честно говоря, я Минниханову задал вопрос письменный официальный (сначала устно): ты должен обеспечить увеличение численности города Набережные Челны на 100 тысяч человек», — заявил Когогин.

На уточнение Владимира Путина, что в республике этим вопросом занимаются, он заметил, что «традиционными способами мы уже уперлись в потолок».

Завершилась встреча словами Путина о том, что «будем вместе с Вами двигаться по этой повестке дня», а Когогин на это ответил — «знайте, что мы всегда с Вами».

Войдёт ли выходец из Татарии в новый кабинет министров, покажет время, но шансы высоки.

И не лидер, и не президент

Вопрос нового наименования должности высшего должностного лица исполнительной власти Татарии снова обсуждают в регионе. На этот раз, не оспаривая тот факт, что институт президентства уйдёт в историю, выбирают, каким должно быть новое название. Среди предложений звучат — хан, госсекретарь, канцлер, илбашы, что переводе с татарского означает «глава страны», башбакан (в переводе с турецкого — премьер-министр), имам, председатель, государственный секретарь и лидер республики. Вот только последний вариант уже раскритикован с уточнением, что с начала 20 века звание это занято.

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Zamunu45 Рустам Минниханов

Напомним, несмотря на отмену наименования «президент» для глав регионов, Татария единственная сохранила его, а республиканские элиты руками и ногами цепляются за него как за символ той эпохи, что уже ушла, но, видимо, они пока этого не заметили.

Интересное мнение на счёт наименования должности в проекте «Региональные комментарии» высказал политолог Дмитрий Солонников, отметивший пару недель назад, что «есть сформулированная позиция, что называться эта должность «президент» дальше не должна», «но произойти данное изменение должно максимально бесконфликтно».

"Конечно, настолько, насколько это возможно в данной ситуации. Удобнее всего это сделать при проведении новых выборов главы республики, — отмечает политолог. — И у федерального центра есть все рычаги, чтобы настоять на таком сценарии. Рычаги и экономические. Институты экономической самостоятельности Татарстана всё более и более ослабевают. Рычаги и политические. Всё меньше и меньше остается юридических основ для политической исключительности элиты Татарстана. Пока что новые выборы главы республики намечены на 2020 год. И в этих условиях президентская должность в Республике Татарстан просуществует еще два года».

Между тем он добавил, что досрочные выборы всё же никто не отменял и по ряду регионов это уже произошло.

«К таким прогнозам подталкивает и начавшаяся в СМИ кампания по обсуждению приемников Рустама Минниханова. Так что 2020 год — это крайняя дата существования в Российской Федерации второго президента. Но всё может произойти и раньше», — резюмировал Солонников.

Pixelbay.com Чиновник

Кадровый экспорт, теперь в Крым

Только отправили для усиления в Дагестан министра экономики Татарии Артёма Здунова, как следом в Карачаево-Черкесию уехал ещё один высокопоставленный чиновник. А сейчас татарскими госслужащими решили укрепить кадры Крыма. Начальник, теперь уже бывший, государственной трудовой инспекции Татарии Евгений Костюшин, отработав на своём посту почти пять лет, покинул республику ещё в декабре 2017 года, но до 19 марта 2018 года он был лишь исполняющим обязанность главы УФАС по Крыму и Севастополю. С середины марта его назначили руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы РФ в Крыму.

Но активнее всего происходят кадровые рокировки внутри верхушки республики. Так, продолжает формировать свою команду новый министр здравоохранения, пришедший на смены Аделю Вафину, — Марат Садыков. К себе в ведомство на прошедшей неделе он забрал руководителя Росздравнадзора по РТ Рустэма Сафиуллина. Ему прочат пост заместителя министра.

Новым заместителем на прошлой неделе обзавёлся и министр имущественных и земельных отношений Азат Хамаев. Первым замминистра был назначен Артур Галиев. Он родился в Казани, закончил Академию государственного и муниципального управления при главе РТ по специальности «экономика и бухгалтерский учет». С 2009 года Галиев работал в разных отделах министерства, а в последнее время, до назначения на пост замминистра, был начальником отдела эффективного использования государственных земель управления земельных ресурсов.

Не лишним будет напомнить, что буквально 1,5 месяца назад в Татарии сменились не только министры здравоохранения и экономики, но и из районов на посты министра экологии и природных ресурсов, а также министра лесного хозяйства были назначены новые чиновники.

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Anton Starikov Деньги

Миллиарды «на помощь» и ВСМ Казань — Нижний

Татария на 2018 год подала федеральному центру заявки на выделение 62,9 млрд рублей на различные нужды. Это существенно меньше, чем было выделено республике в 2017 году — 89 млрд рублей, но практически на уровне 2016 года. Данный вопрос обсуждался на совещании депутатов Госдумы и сенаторов от Татарии, которое прошло в Москве на прошлой неделе.

Часть средств регион планирует потратить на 21 государственную и восемь целевых федеральных программ.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что «этот ресурс значительно укрепляет потенциал в ходе модернизации социальной и производственной инфраструктуры, напрямую отражается на повышении качества жизни населения» и добавил, что нужно «квалифицированно и аргументировано отстаивать интересы Татарстана и его жителей на федеральном уровне».

Новый министр экономики республики Фарид Абдулганиев, пришедший на смену Артёму Здунову, добавил, что «больше всего средств удается направлять в промышленность и социальную политику».

На том же мероприятии замглавы министерства транспорта и дорожного хозяйства Айрат Усманов попросил законодателей от республики поддержать предложение «по строительству высокоскоростной магистрали с участка Казань — Нижний Новгород, что ускорит реализацию масштабного проекта и позволит привлечь к работам местные кампании».

Tacinskaya.ru МВД РФ

«Загадочная смерть» замминистра

Проведя доследственную проверку по факту загадочной гибели заместителя министра здравоохранения республики Елены Шишмаревой, следователи пришли к выводу об отсутствии криминальной составляющей и подтвердили факт самоубийства.

Напомним, высокопоставленный региональный чиновник стала фигурантом уголовного дела о хищении средств в ведомстве, позднее была помещена под домашний арест, а 7 февраля 2018 года её нашли мёртвой в своём частном доме в селе Столбище Лаишевского района. Звучали различные версии — от самоубийства и доведения до него до насильственной смерти. Но СУ СК РФ по республике на днях поставил точку в этом споре — «смерть женщины не имела криминального характера».

В рамках проверки были осмотрены дом и баня, где и обнаружили тело, проверены камеры видеонаблюдения. В результате — «посторонние лица на территорию не заходили, машины около дома не останавливались», «порядок вещей не был нарушен и отсутствовали следы борьбы», а по словам родственников, замминистра «находилась в угнетённом состоянии» и «при этом в её организме были обнаружены следы фенобарбитала, который она потребляла».

Из-за отсутствия события преступления следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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SimonP Радиатор центрального отопления

ЧП в преддверии выборов

За день до выборов в Доме правительства в Казани спешно собрались различные высокопоставленные лица. Причиной внеочередного заседания комиссии по ЧС стало обрушение котельной в столице республики, оставившее без тепла 17 марта сразу 12 пятиэтажек и детский сад. Свыше 1,5 тыс. человек оказались в минусовые температуры с холодными батареями. При обрушении здания котельной пострадавших не было.

В тот же день для домов были смонтированы временные теплотрассы, чтобы хоть как-то обогреть жителей. Но для двух домов в самой отдалённой части теплотрассы оказалось «сложно обеспечить необходимый перепад давления для нормальной работы отопительной системы», и горячая вода не могла качественно прогреть дома, поэтому в систему отопления этих домов запланировали врезку специального насоса. 19 марта работы по восстановлению нормального теплоснабжения продолжились. К этому времени выяснилась причина ЧП — нестабильный грунт.

Здание котельной в обрушившейся части разобрано, планируется демонтировать оставшиеся перекрытия, после чего состояние оборудования котельной оценят и примут решение о дальнейшей работе.

После казанского ЧП первый вице-премьер региона Рустам Нигматуллин поручил провести полную проверку оборудования и объектов ЖКХ в Татарии.

А мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что «несмотря на календарную весну, расслабляться точно не придётся», ведь синоптики до конца марта пообещали городу снегопады различной степени.