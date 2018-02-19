Сразу два федеральных чиновника побывали с рабочей поездкой в Новосибирской области — уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова и министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Казалось бы, что плохого в том, что Центр уделяет пристальное внимание сибирскому региону, известному своими протестными настроениями. Да и тем резонансных в последнее время в области поднакопилось. Чего стоит одна только трагедия в Колывани, где двое детей утонули в вырытой работниками коммунальной службы яме.

Правительство Новосибирской области Максим Топилин побывал с рабочим визитом в Новосибирской области

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А как не обратить внимание на «башенные демарши» рабочих строительных компаний из-за невыплаты заработной платы, которые не так давно сотрясали Новосибирск.

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Однако, надежды на чиновников из федерального центра, которые должны были этим проблемам, по мнению новосибирцев, уделить первостепенное внимание, не оправдались. Они решили посетить только те учреждения и обсудить те темы, которые вызовут, судя по повестке, которую озвучило новосибирское правительство, исключительно положительные отклики. «Отсиделись по кабинетам» — так новосибирцы охарактеризовали рабочие поездки Топилина и Кузнецовой в комментариях в социальных сетях. Но, как выяснилось, всё оказалось не так просто. Так кто же всё-таки решил «замолчать» реальные проблемы, существующие в регионе?

Правительство Новосибирской области Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в Новосибирске

Без труда у Минтруда?

Министра труда и социальной защиты Максима Топилина интересовала демографическая ситуация. Именно эта тема стала одной из приоритетных при его разговоре с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Травниковым, по крайней мере так указывается в сообщениях пресс-службы регионального правительства. Был затронут и вопрос реализации в области майских указов президента.

По мнению Максима Топилина, Новосибирская область исполнила все показатели по всем категориям. Министр сказал, что сейчас ключевая задача, обозначенная майскими указами, — выйти на уровень повышения заработной платы врачам 200% от средней зарплаты по региону в сфере здравоохранения. А также держать на контроле повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

«Врио губернатора Андрей Травников отметил, что Новосибирская область выполняет обязательства перед социально незащищёнными группами населения — пожилыми людьми, инвалидами, детьми, создавая условия для повышения адресности, качества и доступности социального обслуживания. В сфере особого внимания находятся вопросы социального обслуживания детей и семей, воспитывающих детей. Программы и проекты, которые реализуются на территории области, носят «семейный» характер, рассчитаны как на конкретного ребёнка, так и на его семейное окружение», — сообщила пресс-служба новосибирского правительства.

Не забыли региональные власти указать и на то, что по основным показателям официального рынка труда «область удерживает одну из лидирующих позиций среди регионов Сибирского федерального округа». Так, уровень занятости населения — 64,4%, а безработицы — 5,8%, в два раза сокращена задолженность по выплате заработной платы: в 96 организациях эта проблема устранена и работникам возвращено свыше 430 млн рублей.

А вот те проблемы, которые Травников обозначил в присутствии Топилина: падение реальных доходов граждан, рост численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, рост иждивенческих настроений, демографические риски.

Новосибирскстат же сообщает следующее: по данным на 1 февраля 2018 года, своевременно не получили заработную плату 930 человек: сумма задолженности — 39,9 млн рублей. В среднем на одного работника приходилось по 42 907 рублей невыплаченной зарплаты. Наибольший объем задолженности зафиксирован в «Сибэлектротерме», «Линевском домостроительном комбинате», «Ордынской машино-технологической станции». На долю этих организаций приходится 75,7% общей суммы задолженности.

А вот те организации, которые Максим Топилин посетил во время пребывания в Новосибирской области: МБУ города Новосибирска «Комплекс социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Минтруда России, Центр оценки квалификации в сфере сварки, ГАУ стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» и АО «Новосибирский приборостроительный завод».

Подводя итоги рабочей поездки, Максим Топилин сказал: «Начинает набирать силу реализация демографического пакета, предложенного президентом РФ в конце ноября. И мы постепенно должны войти в нормальный режим для того, чтобы семьи, которые имеют право на пособие на первого ребенка, на выплаты материнского капитала, на другие формы поддержки, начинали ими пользоваться».

Правительство Новосибирской области Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова побывала с рабочим визитом в Новосибирской области

Поближе к позитиву

Также в регионе несколько дней, с 20 по 22 февраля, пребывала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Что сделала Кузнецова за это время? Вот что упомянули в правительстве региона: посетила образовательный центр «Горностай» в Академгородке, где создают специальные классы профориентации для целенаправленной подготовки детей к поступлению в вузы; заслушала доклад исполняющего обязанности министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука о работе психолого-педагогической службы; побывала в Ояшинском интернате, который считается одним из лучших в России проектов помощи детям с ограниченными возможностями; пообщалась с мамой гимназиста, в отношении которого рассматривается уголовное дело о взломе электронного дневника и изменении отметок (статья 272 УК РФ «О неправомерном доступе к компьютерной информации»). Кузнецова заявила, что следит за судьбой мальчика, и выразила сожаление, что конфликт не удалось решить вне суда.

Подводя итоги своей поездки в Новосибирск, детский омбудсмен сказала, что на базе Новосибирской областной клинической больницы после окончания строительства перинатального центра может быть создана областная детская больница. А также заявила, что на встрече с общественными организациями, оказывающими паллиативную помощь детям, был поднят вопрос организации детского хосписа. Андрей Травников позже подхватил эту тему и сообщил, что земельный участок под строительство детского хосписа уже зарезервирован и власти региона окажут поддержку проекту.

При этом ни региональные власти, ни сама Кузнецова ни словом не обмолвились о такой резонансной теме, как гибель в Колывани двух детей в яме, вырытой коммунальщиками. Видимо, детскому омбудсмену эта тема, которая звучит не только в региональных, но и федеральных СМИ, показалась недостаточно острой. Не «спасло» ситуацию и то, что общественный резонанс, который вывел людей на улицу, привёл к увольнению главы рабочего посёлка Колывань и Колыванского района, а на территории района и посёлка был введён ручной режим управления и ЧС.

«Смотрите, случилась трагедия в Колывани, утонули два великолепных пацана из многодетной семьи, выяснилось куча нарушений в работе местного собеса и куча других нарушений. Но вместо того, чтобы поехать в Колывань и окунуться в реальность, эта официозная «мать Тереза» едет по тёплым кабинетам лицом торговать. Знала ли Кузнецова о Колывани? Конечно, знала», — написал на своей странице новосибирский общественник Владимир Кириллов.

«Каждый раз, когда случается какая-то трагедия, эта дама молчит минимум два-три дня, согласовывает свои заявления, если они вообще следуют. В чём прикладной смысл этой, даже не говорящей головы, непонятно», — пишет в комментариях Анна Котова.

Но оказалось, не всё так просто. Как выяснилось, комментарий по трагедии в Колывани со стороны Кузнецовой всё же был. И был он во время пресс-подхода. Но об этом пресс-центр регионального правительства, который активно информировал о перемещениях детского омбудсмена по области, решил не сообщать. Большинство региональных СМИ также решили новости об этом не давать. Лишь единицы упомянули о комментарии Кузнецовой.

«Каждый в сфере своей ответственности, если будет исполнять то, что ему положено, подобных трагедий можно избежать. Тот, кто оставил открытым люк, он мог его закрыть. Это входит в его перечень обязанностей. Он должен понести за это ответственность. Те, кто следит за этой работой, должен проследить, а исполнено ли то обязательство, которое есть. Всё, что касается детей, всегда воспринимается очень остро. И никогда не бывает лишних мер, когда мы говорим о безопасности детей, — заявила Кузнецова (аудиозапись ИА REGNUM предоставили в пресс-центре правительство региона по запросу). — Ситуация, конечно трагическая, мы с самого начала наблюдали и соболезнуем. Но самое главное — делать правильные выводы».

Правительство Новосибирской области Анна Кузнецова посетила Новосибирск

Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что визиты в Новосибирск чиновников федерального уровня — министра труда Максима Топилина и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой — объясняются «не просто инспекцией по вопросам акцентированного президентом России Владимиром Путиным «социального пакета», либо отданием символической «дани» столице Сибири в преддверии выборов».

«Новосибирск за последнее время превратился из сравнительно слабо политизированного регионального центра в место генерирования гражданской активности, порождённой нерешенностью ряда социально-экономических вопросов (вспомним кампанию против повышения тарифов). В этом контексте визиты отвечающих за решение социальных вопросов федеральных чиновников в Новосибирск выглядят вполне оправданными и далеко не «дежурными», — сказал ИА REGNUM Бирюков.

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«Думаю, что причины таковы. Первое — впереди выборы президента России, а наш регион — явно протестный, в нём может произойти, что угодно. Поэтому у федеральных властей есть большое желание максимально снять проблемы в Новосибирской области. Второе — впереди выборы губернатора, и федеральные власти сильно стараются, чтобы у Травникова было как можно меньше проблем», — считает в свою очередь управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.