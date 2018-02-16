Озеро Байкал сформировалось около 30 миллионов лет назад и является древнейшим озером мира. В Байкале сосредоточено 20% мировых запасов поверхностных пресных вод. Также в этом озере, расположенном на территории Иркутской области и Бурятии, зарегистрировано 2565 видов и подвидов животных и 1000 видов, подвидов и форм водных растений, из которых 2/3 являются эндемиками, то есть нигде более не встречаются. Поэтому, и не только поэтому, очевидно, что любые решения, принимаемые относительно Байкала, должны тщательно анализироваться перед принятием. И приниматься они должны не в угоду бизнесу или чиновникам, а исключительно в целях сохранения уникального озера для будущих поколений. Не стоит властям игнорировать и мнения местного населения.

Sergey Gabdurakhmanov Озеро Байкал

Перекраивание и «передумывание»

Не секрет, что в последние годы внимание к Байкалу, в том числе со стороны властей, значительно возросло. И, как ни парадоксально, порой это «внимание» чиновников оборачивается крючкотворством, создающим проблемы местному населению.

Вот и сейчас власти в очередной раз обратили свой взор на жемчужину Сибири. В феврале 2018 года стало известно, что Минприроды России внесло в правительство РФ проект распоряжения об утверждении скорректированных границ водоохраной зоны (ВЗ) озера Байкал.

Это уже не первое «перекраивание» водоохраной зоны озера. В 2015 году, согласно распоряжению правительства РФ, она была расширена с 500 метров до десятков километров. Сегодня площадь действующей ВЗ составляет 57,2 тыс. кв. км.

В границах водоохраной зоны сейчас расположено 159 населённых пунктов с населением порядка 128,4 тыс. человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций. Кроме того, там проходит порядка 540 км дорог без твёрдого покрытия. И на всех этих объектах действует режим запретов и ограничений, который, по нынешнему мнению чиновников, существенно осложняет жизнь местному населению.

Таким образом, получается, что новое предложение Минприроды перечёркивает распоряжение правительства РФ от 5 марта 2015 года №368-р, установившее водоохранную зону по границе центральной экологической зоны озера Байкал.

Казалось бы, чиновникам не привыкать плодить всевозможные распоряжения и постановления. Но крайними, как всегда, остаются простые люди, для которых берега Байкала являются домом, а не просто географической территорией, окружающей озеро.

Новая инициатива Минприроды вызвала волну споров. Высказываются по этому поводу чиновники и депутаты, экологи и учёные… Но местное население никто не слышит. Или же слышать не хочет.

Pro-baikal.ru Карта Байкала

Люди в расчёт не принимаются

Предлагаемая министерством природных ресурсов и экологии РФ корректировка границ водоохранной зоны вокруг Байкала — очередное свидетельство того, что московские чиновники, не выезжающие за пределы Садового кольца, считают Байкал своей вотчиной и распоряжаются байкальской территорией по своему усмотрению. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов, комментируя информацию о том, что Минприроды России внесло в правительство РФ проект распоряжения об утверждении скорректированных границ водоохранной зоны озера Байкал.

«Учитывалось ли при подготовке нового проекта распоряжения мнение коренного населения, поколениями живущего на берегах Байкала? Проводились ли публичные слушания по предлагаемым границам водоохранной зоны во всех затрагиваемых новой инициативой населённых пунктах вокруг Байкала? Объясняли ли чиновники местным жителям разницу между водоохранной зоной, рыбоохранной зоной и центральной экологической зоной (ЦЭЗ)? Отрицательные ответы на эти вопросы — это как раз показатель того, что люди, населяющие берега Байкала, совершенно не принимаются в расчёт при подготовке подобных радикальных решений на федеральном уровне. Как можно говорить о защите интересов местных жителей, не узнав предварительно их мнения, не проинформировав их о вносимых поправках и не обсудив ситуацию в каждом районе с привлечением квалифицированных специалистов?» — вопрошает собеседник ИА REGNUM.

В Минприроды же особо подчеркнули, что в своей работе они опирались на «научно-обоснованный подход, предложенный Сибирским отделением Российской академии наук — Института географии им. В. Б. Сочавы».

«Используемый подход предусматривает корректировку границ водоохранной зоны озера Байкал в соответствии с природными условиями. При установлении границ учёные исходили из условий наличия естественных и искусственных рубежей, препятствующих поступлению поверхностного и подземного стока с вышележащих территорий, в том числе наличия обширных заболоченных территорий, характеризующихся значительными фильтрационными и аккумулирующими свойствами, способствующими процессам самоочищения поверхностных вод. Границы водоохранной зоны озера Байкал корректируются без ущерба для его экосистемы до площади 5,9 тыс. кв. км», — говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Sergey Gabdurakhmanov Озеро Байкал

В ведомстве также заявили, что соответствующее решение «не повлечет снижения режима охраны в силу жёстких запретов на осуществление отдельных видов деятельности в границах центральной экологической зоны».

Комментируя вышеизложенное, Александр Колотов обратил внимание на то, что предлагаемая корректировка границ водоохранной зоны вокруг Байкала подразумевает ошибочность подобного предыдущего распоряжения правительства почти трехлетней давности:

«Ненужным и избыточным было распоряжение правительства от 5 марта 2015 года № 368-р, которым границы водоохраной зоны приравняли к границам центральной экологической зоны (ЦЭЗ). А сейчас главное, чтобы вместе с границами ВЗ не пересматривались границы и требования ЦЭЗ. Ведь именно наличие ЦЭЗ сейчас ограждает Байкал от проявления опасных производств. В целом здесь, мне кажется, надо ставить вопрос об ответственности чиновников за принимаемые ими решения. Кто был ответственным за предыдущее ошибочное решение по границам водоохранной зоны вокруг Байкала, которое оказалось невыполнимым и привело к массовому возмущению местного населения? Какое наказание понесли эти ответственные лица за свою ошибку? Учтён ли этот негативный опыт при нынешней корректировке границ водоохранной зоны? Также хочу напомнить о ещё одном моменте. В январе текущего года Верховный суд РФ подтвердил, что расширение ВЗ было абсолютно законным, а теперь «абсолютно законную» зону сокращают», — резюмировал Александр Колотов.

К слову, что касается решения суда, о котором упоминает эколог, по имеющейся информации, истцами в данном случае выступали собственники турбаз, а также частные лица, владеющие участками на побережье Байкала.

Sergey Gabdurakhmanov Озеро Байкал

«В лес нельзя, в поле нельзя»

Как видно, проблема корректировки ВЗ Байкала непосредственно затрагивает население Бурятии и Иркутской области.

Здесь стоит напомнить, что в июне 2017 года в рамках прямой линии с президентом РФ жители населённого пункта Хужир (остров Ольхон, Иркутская область) рассказали Владимиру Путину о проблемах, с которыми они сталкиваются в связи с ограничениями природоохранного законодательства.

«Обещали, что наши права ущемлять не будут, что ничего не случится, на самом деле случилось всё. В лес нельзя, в поле нельзя, скотину, даже до того дошло, что решили арестовывать: «Если первый раз не поймёте, будем отстреливать вашу скотину», — пожаловался тогда президенту один из местных жителей. Он также отметил, что, «если дословно выполнять закон», то людям «вообще ничего нельзя делать».

В свою очередь, глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решать, и водоохранная зона должна соответствовать «не только статусу и значению Байкала, но и потребностям людей, которые там уже живут». Он подчеркнул, что в действующие правила и законы необходимо вносить изменения, которые позволили бы людям вести «нормальную, цивилизованную жизнедеятельность».

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В депутатах согласья нет

В феврале 2018 года депутат Госдумы (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область), председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил в адрес генпрокурора РФ Юрия Чайки запрос с просьбой проверить инициативу Министерства природных ресурсов и экологии РФ об уменьшении границ ВЗ Байкала.

«Пока мы тут призываем прокуратуру и другие правоохранительные органы, наконец, навести порядок с незаконными турбазами и гостиницами на Байкале, пока местное население подписывает петиции с просьбой обратить внимание на незаконную деятельность иностранцев на скупленных землях Ольхонского района и Листвянки, появилось предложение более радикальное — изменить границы водоохранной зоны Байкала. В этом случае правоохранителям можно будет не беспокоиться, так как разом все станет законным. Определять границы по факту будет отдельно взятый институт, расположенный в Иркутске, — институт географии им. В. Б. Сочавы», — написал Николаев на своей странице в Facebook.

По его мнению, такое решение «вызывает очень и очень большие вопросы», так как «размеры границ водоохранной зоны придумывали не идиоты», и «для этого были все основания».

«При том объёме незаконной предпринимательской деятельности, которая сейчас ведётся на берегах Байкала, главными выгодоприобретателями от таких идей становятся те, против кого сейчас борется население Листвянки и Ольхона — держатели незаконных гостиниц и турбаз, часто — граждане соседних государств. Это большой бизнес, поэтому вопросов становится ещё больше», — подчёркивает парламентарий.

Таким образом, Николаев выступает против сокращения ВЗ. А вот его коллега, депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов, напротив, заявляет, что Иркутская область и Бурятия добивались решения о пересмотре границ водоохранной зоны озера Байкал с того момента, как эти границы были установлены, — с 2015 года:

«Никаких исследований, подтверждающих эти границы, не проводилось — координаты водоохранной зоны просто совместили с координатами Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Это пример того, как решение, оказывающее непосредственное влияние на жизнь значительной части двух регионов, было принято без учёта мнения самих регионов, учёных, людей, которые проживают в этой местности. И к каким последствиям приводят такие «кабинетные» постановления».

Sergey Gabdurakhmanov Байкальские тюлени

Щапов заявил, что ограничения, которые были предписаны для зоны шириной максимум 500 метров, «одним росчерком пера» распространились на десятки километров. В частности, он указывает на то, что «вне закона оказались все грунтовые дороги на этой территории», потому что передвигаться на машине по дорогам без твёрдого покрытия в водоохранной зоне запрещено.

Также, по его словам, запрещено всё то, что необходимо населению для жизни, например, гаражи, выгребные ямы и так далее. А совсем уж нелепая ситуация, по данным парламентария, складывается с кладбищами:

«Запрещено размещение кладбищ — их сейчас на данной территории около 40. Главы поселений, попадающих в водоохранную зону, жалуются, что прокуратура уже выдала им предписания о переносе захоронений. А ведь иным деревням на Байкале более 300 лет! Куда и на какие средства эти деревни должны переносить своих покойников?»

Щапов подчеркнул, что если бы запреты распространялись непосредственно на берег Байкала, то это было бы логично, однако запреты, действующие «за 20−30−40 километров до воды, — это даже не перестраховка, это просто не имеет никакого отношения к охране озера».

«Проект сокращения водоохранной зоны, что подготовлен Минприроды РФ и передан на рассмотрение в правительство РФ, базируется на научных изысканиях и расчётах института географии СО РАН, который 70 лет изучает Прибайкалье», — резюмировал парламентарий.

Sergey Gabdurakhmanov Озеро Байкал

Мнение учёных

А вот как сложившуюся ситуацию прокомментировали в Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН.

Заведующая лабораторией гидрологии и климатологии ИГ СО РАН Ольга Гагаринова подчеркнула, что, анализируя внесённый министерством природных ресурсов и экологии РФ в правительство проект распоряжения об утверждении скорректированных границ водоохранной зоны озера Байкал, нужно учитывать имеющиеся нюансы.

«Мы свой проект корректировки водоохраной зоны Байкала предлагали ещё в 2005—2006 годах. И когда в 2016 году возникла необходимость пересмотра водоохранной зоны, Минприроды РФ предложило нам скорректировать её границы, но всё остальное, в том числе процедурные вопросы и согласование с населением, министерство взяло на себя», — рассказала Ольга Гагаринова.

Она уточнила, что Минприроды подало в правительство РФ проект не совсем в том виде, в каком его готовил институт.

«Институт предлагал оставить населённые пункты в границах водоохранной зоны. И в дальнейшем уже в границах населённых пунктов можно было провести зонирование и рассмотреть всяческие ограничительные и разрешительные мероприятия. Но субъекты решили, что будет проще, если населённые пункты вообще не будут входить в водоохранную зону. Но это, во-первых, противоречит законодательству, а, во-вторых, это противоречит экологической направленности проекта водоохранной зоны в целом. Это понижает статус озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия», — отметила собеседница ИА REGNUM.

Таким образом, научно обоснованный проект водоохранной зоны Байкала в первом варианте был разработан еще в 2005—2006 годах. В 2016 году были выполнены уточнение и корректировка данного варианта проекта водоохранной зоны на основе комплексных физико-географических материалов, аэро‑ и космоснимков и в связи с изменившимися за 10 лет природными и хозяйственными условиями.

Уточняется, что количество населённых пунктов, попадающих в ВЗ по проекту ИГ СО РАН, по Иркутской области составляет 44, по Бурятии — 41. В настоящее время в ВЗ Байкала попадают 78 населённых пунктов в Иркутской области и 81 — в Бурятии (граница ВЗ проходит по границе центральной экологической зоны Байкальской природной территории).

«Для населенных пунктов, входящих в водоохранную зону озера Байкал, должно быть разработано и научно обосновано внутреннее функциональное зонирование территорий, предусматривающее установление различного уровня ограничений в границах таких зон с целью предотвращения поступления загрязняющих веществ в озеро Байкал и минимизации негативного антропогенного воздействия на экосистему водоёма на урбанизированных территориях, в местах наибольшего скопления промышленности, населения и рекреационных объектов. Зонирование территорий населённых пунктов должно проводиться в зависимости от природных условий, особенностей застройки, а также инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктур в населённом пункте», — подытожила заведующая лабораторией гидрологии и климатологии ИГ СО РАН.

Sergey Gabdurakhmanov Озеро Байкал

* * *

Очевидно, что прежде, чем принимать решения, касающиеся Байкала, нужно провести тщательный анализ возможных последствий, а также не помешало бы спросить население о том, что по поводу тех или иных изменений думает оно.

Однако сейчас создаётся такое ощущение, что как раз таки мнение жителей данных территорий никто в расчёт не берёт. А они сигнализируют о серьёзных проблемах, связанных с уникальным озером. Например, в декабре 2017 года в сети появилось видео под названием «Борьба жителей Листвянки против китайского нашествия» (напомним, Листвянка — это посёлок городского типа в Иркутском районе Иркутской области). Жители Листвянки утверждают, что китайцы буквально «захватывают» земельные участки и строят на них гостиницы, организовывая турбизнес в обход всех возможных законов. А на все свои обращения в различные инстанции люди получают отписки с казёнными формулировками о «ситуации на контроле».

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Вот и по поводу грядущего изменения границ водоохранной зоны жители Листвянки говорят, что, мол, опять — «без меня меня женили».

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Многочисленные споры вокруг решений, связанных с Байкалом, показывают, что озеро, которое в течение миллионов лет просуществовало как саморегулирующаяся система, стало «горячей точкой» на территории Сибири. И мнения простых жителей побережья Байкала власти зачастую не слышат или слышать не хотят. Но такой подход — ошибочен. Так, может быть, всё-таки перед очередными изменениями властям стоит узнать и услышать мнения жителей Бурятии и Иркутской области, для которых байкальские берега являются не средством заработка, а домом?

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Sergey Gabdurakhmanov Озеро Байкал

Справка

Водоохранная зона (ВЗ)

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Центральная экологическая зона (ЦЭЗ)

Федеральным законом «Об охране озера Байкал» на Байкальской природной территории (БПТ) выделено три экологические зоны: центральная экологическая зона, буферная экологическая зона и экологическая зона атмосферного влияния. ЦЭЗ включает в себя Байкал с островами, прилегающие к Байкалу водоохранную зону и особо охраняемые природные территории.

Рыбоохранная зона

В соответствии со статьёй 48 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» к рыбоохранным зонам относятся территории, прилегающие к акватории водных объектов рыбохозяйственного значения и на которых вводятся ограничения хозяйственной и другой деятельности в целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов.