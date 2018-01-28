Польский сейм (нижняя палата парламента) на днях принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. За внесение поправок в закон об Институте национальной памяти Польши проголосовали депутаты от правящей в стране партии «Закон и справедливость», партии «Кукиз-15» и Польской крестьянской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Поправки касаются введения уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Отныне любая пропаганда бандеровцев, а также отрицание геноцида поляков в Волыни — запрещены. За нарушением будет следовать наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. При этом к уголовной ответственности может привлекаться как гражданин Польши, так и иностранец.

То есть власти Польши открыто выступили против героизации Бандеры и его последователей, а также против героизации такой террористической организации, как ОУН-УПА (организация, деятельность которой в России запрещена). Надо отметить, что это смелое решение польского парламента, которое стоит только приветствовать. Не все соседние страны имеют мужество так поступить. Например, та же Белоруссия, в которой, наблюдая за делом Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Паловца, складывается такое ощущение (путем логико-семантического следования), что завтра культ Бандеры — побратима местных националистов и «змагароу» — может быть признан на государственном уровне. Осталось сделать только первый шаг — признать БНР и коллаборационистскую бело-красно-белую символику белорусских бандеровцев на официальном уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Бандера

Такое принципиальное и важное решение польских властей вызвало бурю возмущения у украинских властей и националистов, который посчитали это предательством. Однако с какой стати польская политическая элита должна руководствоваться не своими, а чужими национально-государственными интересами? Пока это делает как раз исключительно элита Украины — разбазаривая свою страну и созданное предыдущими поколениями советских граждан.

Поэтому, естественно, возмущение украинского политического класса или наигранное, или детское. Они до сих пор не понимают, что более двадцати лет Украина — уже самостоятельное и «независимое» государство. А раз так, то больше ни на кого вину за содеянное переложить не удастся. Если вы взяли себе в герои упырей и вурдалаков, то будьте готовы к тому, что рано или поздно их начнут видеть в вас, что уже и происходит.

С идеологической точки зрения действия польских властей направлены на делегитимизацию официальной украинской идеологии. И у них это получается хорошо — реакция политического класса Украины показывает, что удар пришелся в цель. Скоро они объединятся по этому вопросу с Венгрией, Румынией и вынесут вопрос на общеевропейский уровень. После чего Евросоюз уже решит считать нынешнюю официальную идеологию Украины враждебной любым общечеловеческим нормам. Так что украинским необандеровцам надо подготовиться к тому, что их будут искать и преследовать по всему миру. Сразу скажу, что чистить свои странички в соцсетях — поздно, уже всё оцифровано.

Но это с точки зрения идеологии. С точки зрения организации дела, претензии польских властей направлены на одно — на создание всего комплекса идеологических, исторических, экономических и иных оснований, которые позволят на международном уровне поставить вопрос о необходимости передачи трех западных областей окраины в состав Речи Посполитой.

Думаю, Москва возражать против такого подхода не будет. Двум столицам давно пора закопать исторический топор войны и начать строить свои отношения с чистого листа, учитывая всё то хорошее, что было в совместной истории. Это особенно важно с учетом того, что появится большая совместная граница, и необходимо сделать всё для того, чтобы эта зона была зоной — донором европейской безопасности.

В этом контексте слова нового польского премьера Матеуша Моравецкого, сказанные им 27 января в интервью изданию Politico по поводу того, какую страну он считает главной угрозой Польше, откровенно не служат делу налаживания двусторонних отношений. В любом случае после этих слов польского премьера посольству Польши в России больше не стоит кивать на то, что это, мол, Москва должна предпринять первой какие-то шаги по налаживанию двусторонних отношений — мяч давно на польской стороне.

Marek Mytnik — Bank Zachodni WBK Матеуш Моравецкий

После слов нового премьера Моравецкого, который, как показало интервью, весьма плохо подкован не только во внешнеполитических вопросах, что вполне можно еще простить, но и вопросах торгово-экономических, прежде всего по газопроводу «Северный поток-2», всем стало очевидно, кто сдерживает налаживание отношений по линии Москва — Варшава.