Япония продолжает углублять стратегическое сотрудничество с организацией Североатлантического договора (НАТО). На прошлой неделе во время поездки в Эстонию премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что его страна собирается присоединиться к Объединенному центру передовых технологий и киберобороны НАТО (CCD COE) в Таллине, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Япония является ключевым партнером НАТО за пределами евроатлантического пространства. Токио будет сотрудничать с центром киберзащиты в качестве государства-партнера. Эстонская организация ежегодно проводит крупнейшие в мире военные учения по отражению киберугроз.

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Диалог в сфере кибернетической безопасности является одной из попыток Абэ по расширению сотрудничества с НАТО. Данные усилия направлены в первую очередь на противодействие ядерной угрозе со стороны КНДР, но японское правительство также стремится заручиться поддержкой НАТО для борьбы с военной экспансией КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Индийском океане.

U.S. Department of State Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Пекин подозревают в запуске крупномасштабных кибератак против Японии в течение последних нескольких лет. В 2016 году Япония подверглась 128 млрд киберрейдов, согласно информации Японского института информационно-коммуникационных технологий. Большинство кибератак было совершено со стороны КНР. В 2005 году число кибератак составило 310 млн. Именно с 2005 года институт информационно-коммуникационных технологий начал отслеживать количество кибернетических вторжений в интернет-пространство Японии.

В Японии обеспокоены тем, что кибератаки могут повредить критическую инфраструктуру, например, АЭС, ГЭС, транспортные системы, сеть электропередач и сети связи. Японское правительство также работает над предотвращением возможного цифрового саботажа в ходе Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Однако основное внимание японского руководства сосредоточено на защите систем вооружений и средств сил самообороны. Mitsubishi Heavy Industries, крупнейший оборонный подрядчик Японии, в 2011 году стал жертвой кибератаки, нацеленной на получение данных о ракетных платформах, подводных лодках и истребителях. Согласно информации местных СМИ, в прошлом также была взломана оборонная информационная инфраструктура Японии.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

Возможности Эстонии в сфере отражения кибератак могут помочь Японии улучшить собственную киберзащиту. В 2007 году в Прибалтике произошли широкомасштабные цифровые атаки, в которых, как обычно, обвинили российских хакеров, так и не предоставив доказательств, указывающих на то, что данные атаки были предприняты Кремлем.

С 2007 года Таллин позаботился об укреплении национальной киберзащиты. На данный момент в стране есть подразделение по защите от кибератак, формируемое на добровольной основе и входящее в состав резервных сил страны. К концу 2018 года в Эстонии появится собственная кибернетическая команда по осуществлению цифровых атак. На данный момент только США, Соединенное Королевство, Нидерланды, Германия и Франция располагают единым цифровым информационным пространством внутри НАТО.

Эстонская кибернетическая команда будет иметь в собственном арсенале как оборонительные, так и наступательные возможности. В НАТО также рассматривают варианты более активного противодействия кибератакам, организованным иностранными государствами. В соответствии с нынешними правилами, НАТО может активировать коллективную оборону только против кибернетической угрозы, которая сопутствует вооруженному нападению.

Government.ru Кибербезопастность

Лидеры западных стран уверены, что национальная безопасность их государств будет обеспечена, если они получат кибернетическое оружие для борьбы с угрозами со стороны российских, китайских и северокорейских хакеров, которые могут действовать как от лица государственных, так и негосударственных субъектов. Это означает, что в будущем НАТО будет защищать своих членов от кибератак путем уничтожения вражеских систем и сетей. На данный момент в рамках НАТО только США имеют в своем арсенале наступательное кибернетическое оружие.

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Проблема заключается в том, что появление наступательного кибернетического оружия у Японии может вызвать острую реакцию в Восточной Азии, где геополитическая конкуренция растет, а вооруженная конфронтация может начаться в любую минуту.

Более того, конституция Японии ограничивает возможности использования силы в рамках обеспечения собственной самообороны или в рамках коллективной самообороны. Несмотря на эти ограничения, вполне вероятно, что Япония продолжит с большим интересом следить за внутренними дебатами НАТО по обеспечению активной киберзащиты. Более того, администрация Абэ стремится устранить послевоенные пацифистские ограничения, введенные в отношении национальных сил самообороны.