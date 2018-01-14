Длящийся уже почти месяц «процесс» по делу белорусских декабристов с каждым пройденным днем превращается во все более трагикомичный фарс. Уровень научной компетенции всех трех экспертов, готовивших обоснование для предъявления обвинения по ч.3 ст.130, предусматривающей от 5 до 12 лет лишения свободы, продемонстрированный ими в ходе допросов на суде, как бы это помягче сказать… просто «зашкаливает» своей некомпетентностью, предвзятостью, эмоциональностью, откровенным национализмом.

ИА REGNUM Узники

Пригласить такого рода экспертов провести экспертизу текстов Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, это все равно, что пригласить давать оценку коммунизму и советскому периоду истории сторонникам необандеровщины на Украине или в Прибалтике. Как идейные оппоненты могут быть «независимыми» экспертами? А то, что Иванова, Кирдун и Гатальская являются идейными оппонентами Русского мира и «русского империализма», как и их необандеровские коллеги на Украине, судящие за аналогичные «преступления» украинских сторонников Русского мира — это к доктору не ходи — они сказали всё сами на суде.

В этой связи напомню, что 28 сентября Бердичевский суд Украины вынес приговор украинским журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину (они были арестованы 24 ноября 2015 года и почти два года находились в СИЗО) — 9 лет лишения свободы за создание интернет-канала «Новороссия-ТВ» в YouTube.

Арест

Этот приговор достаточно эмоционально прокомментировала на своей странице в Facebook заслуженный юрист Украины, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш: «Знаете причину этой жестокости? Это приговор для нас. Это нам должно стать очень страшно. Это мы должны замолчать и спрятаться. Это мы должны понять, что любая антирежимная риторика закончится обвинениями в госизмене, сепаратизме, терроризме и покушении на госстрой и «девяточкой» в тюрьме. Поэтому пресмыкающиеся так уверенно исполнили команду «фас»!».

29 сентября Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного «преступника» — журналиста и блогера Павла Волкова. Его обвиняют в работе на ДНР и ЛНР. СБУ утверждает, что Волков «готовил и размещал на сепаратистских интернет-ресурсах материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, провоцировал разжигание межнациональной розни». В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли доказательства в виде текстов, которые хранились в компьютере Волкова. СБУ также утверждает, что задокументировали «новое задание» блогера в виде организации в Запорожье «информационной кампании против нашей страны».

Новый, 2018 год, украинские журналисты встретили за решёткой. Как и ещё один их коллега — Василий Муравицкий https://www.fondsk.ru/news/2017/12/31/ukraina-belarus-2017-god-neslyhannoj-svobody-slova-45351.html, «которого за публикации в блогах и российских СМИ обвиняют на Украине в государственной измене, терроризме, разжигании национальной розни, посягательстве на территориальную целостность государства. Журналисту грозит 15 лет тюрьмы. Процесс уже назван в Национальном союзе журналистов Украины «судилищем за взгляды и высказывания, за журналистскую деятельность».

(сс) succo Суд

Сам Василий, обращаясь за поддержкой к европейцам, сказал: «Почему меня, журналиста, за моё право осуждают и обвиняют в государственной измене и подрывной диверсионной деятельности? Обратите внимание: журналистская статья называется «подрывной диверсионной деятельностью». Я — террорист?! Сторона обвинения утверждает, что я террорист и что своей статьёй я «взорвал» национальную безопасность. Вдумайтесь, как это можно сделать с помощью слова? Если говорить уже запрещено, если «говорить свои мысли запрещено», то так уже и заявляйте».

Процессы против активистов Русского мира на постсоветском пространстве не ограничиваются Украиной. Так, в Латвии известному журналисту, руководителю портала Имхоклуб, бывшему депутату Рижской думы от партии «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ) (2005—2009 годы), одному из инициаторов «Конгресса неграждан» Юрию Алексееву полиция безопасности предъявила обвинения по статье за разжигание национальной розни. Точно так же, как на Украине и в Белоруссии.

Ситуацию прокомментировал публицист Владимир Линдерман http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/zhostkaja_podstava 560 .htm?utm_source=politobzor.net: «Против моего товарища, редактора imhoclub. lv Юрия Алексеева возбуждён уголовный процесс за разжигание национальной розни. Якобы на нескольких сайтах были размещены его комментарии с призывом убивать латышей и т. п. Полиция безопасности провела обыск в его квартире. В ходе обыска были найдены несколько десятков патронов к пистолету Макарова. Изъяты носители информации: комп, флешки, архивные жесткие диски. Зная Алексеева лет эдак сорок, могу уверенно утверждать, что всё это — тупая полицейская провокация. И комменты, и патроны. Изложу свою версию-предположение. Патроны были подброшены заранее. Это несложно сделать, учитывая, что Юрий много времени проводит за пределами Латвии. Аналогично в 2002 г. мне в квартиру подложили тротиловую шашку с детонаторами. Я тоже редко тогда бывал дома».

Belaruspartisan.org Белорусские и украинские националисты в АТО

О чем говорит происходящее? Мы видим, что сразу в трех бывших советских республиках по одному и тому же надуманному обвинению в разжигании межнациональной розни судят наиболее активных журналистов, политологов, экспертов, которые путем своих публикаций пытались предотвратить сползание своих стран к необандеровщине. Как мы видим, слово оказывается тем, что власти этих республик опасаются больше всего.

То есть обвинения, предъявляемые Службой безопасности Украины и полицией безопасности Латвии — полностью идентичны тем, что предъявляет белорусский Следственный комитет Юрию Павловцу, Дмитрию Алимкину и Сергею Шиптенко. То есть вполне можно высказать предположение (благодаря «логико-семантическому следованию») что все эти действия белорусских, латвийских и украинских властей в отношении активистов Русского мира происходят скоординировано, по одному и тому же сценарию.

На этом фоне слова того же главы МИД Белоруссии Владимира Макея, сказанные им 11 января в интервью китайскому агентству «Синьхуа», о том, что Белоруссия является стратегическим союзником России, выглядят, на мой экспертный взгляд, на который я имею право благодаря «логико-семантическому следованию» («спасибо» Ивановой-Кирдун-Гатальской за формулировку — о ней мы поговорим в будущей публикации отдельно), как откровенное и наглое вранье — не могут судить в союзном России государстве сторонников этого самого союза. В необандеровском, как показывает опыт той же Латвии и Украины, — могут.

Warandpeace.ru Белорусские националисты в Правом секторе (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как мы видим, СБ Украины, ПО Латвии и СК Белоруссии работают по одним и тем же лекалам — призывы к воссоединению разорванных частей Русского мира, понимание русских, белорусов и украинцев как единых частей одного народа, критика необандеровских тенденций в своих странах, критика роста агрессивного национализма, критика действий поддерживающих эти тенденции чиновников — воспринимаются как призывы к межнациональной розни.

Кем же является Республика Беларусь для России с учетом процесса над белорусскими декабристами? Не знаю, как в экономике, об этом могут сказать лучше специалисты, но в области идеологии, информационной работы Белоруссия сегодня стоит в одном ряду с необандеровской Украиной и русофобской Латвией. На днях этот логико-семантический тезис получил еще одно подтверждение — теперь русский язык будет вытесняться и из белорусской армии. К сожалению, Лукашенко проиграл, казалось, выигранную в 1994 году идеологическую борьбу БНФ и отдал последователям идей угнетения белорусской нации со стороны «русского империализма» все командные высоты в области идеологии.

Суд над белорусскими журналистами лично для меня со всей очевидностью показывает, что власти республики, совместно с южными и северными соседями, откровенно играют против Русского мира с нашими оппонентами во главе с США, Британией, и под их тонким руководством осуществляют один за другим удары по Русскому миру, по единству русского и белорусского народов. То есть и являются теми, кто разжигает межнациональную рознь.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Позавчера Москва промолчала по вопросу увольнения пророссийских активистов из органов государственного управления республики. Вчера Москва промолчала по поводу разжигания белорусскими СМИ межнациональной розни и не указала белорусскому мининформу на обязанность закрывать подобного рода ресурсы. Сегодня власти республики перешли к следующему этапу травли союзного актива в республике — и судят ведущих журналистов и политологов.

Завтра закроют российские ТВ-каналы, а послезавтра обвинят Россию в разжигании межнациональной розни. Оппоненты России смотрят, что Москва не может заставить даже ближайшего «союзника» вести себя прилично, и понимают, что можно давить и дальше, Москва утрется. Военная победа в Сирии — конечно, важна, хотя там до политического финала еще очень далеко. Но вот если в Белоруссии наиболее профессиональные и известные журналисты получат сроки заключения — это будет именно поражение, которое никакая Сирия заслонить не в силах.