Потенциал США в области киберпространства несопоставим с иранскими возможностями, но даже такая небольшая страна, как Иран, может создать Вашингтону проблемы в этой области, если тот не предпримет соответствующие меры, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

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Игнатиус отмечает, что именно киберугрозе со стороны исламской республики и посвящено новое исследование Фонда Карнеги за международный мир, которое скоро должно увидеть свет под названием «Киберугроза Ирана» (Iran's Cyber Threat). Его авторы Коллин Андерсон и Карим Саджадпур подчеркивают, что Иран хоть и отнесен в категорию третьеразрядных угроз, всё же способен нанести значительный ущерб США.

Крайне важно, считают они, пролить свет на совершенные Тегераном кибератаки, поскольку они являются очередным напоминанием о том, что США и их союзники находятся в постоянной опасности: о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, говорится каждый день, о воровстве Китаем американских секретов также хорошо известно, но вот киберпотенциалу стран поменьше уделяться слишком мало внимания. И США из-за своей открытости могут оказаться легкой мишенью таких атак.

Christoph Scholz Хакерство

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При этом исследование выходит в очень удачное время: на фоне того, как в администрации президента Дональда Трампа заявили о своем желании помочь Саудовской Аравии и другим союзникам США в противодействии подконтрольным Ирану силам на Ближнем Востоке. Хотя устремления Трампа носят по большей части риторический характер, поскольку на данный момент у Белого дома нет какой-либо четкой политики, союзники Тегерана могут все равно пойти на ответные меры, и иногда таким образом, что сложно будет определить источник атаки. И особенно это верно в отношении кибероружия.

Эксперты Фонда Карнеги указывают на то, что киберпотенциал Ирана хоть и невелик, но всё же позволяет Тегерану решать определенные задачи. Отчасти поводом для его развития стала необходимость в сборе разведывательной информации, отчасти для слежения за внутренней оппозицией. Интересно то, что такое развитие, по всей видимости, шло исключительно на домашней почве, что свидетельствует о том, что подобный успех может быть повторен и в десятках других развивающихся стран.

Colin Хакер за работой

В исследовании называется ряд операций иранских хакеров. Так, отмечается, что первоначально их действия носили незначительный характер. В частности, в 2009 году группа, называющая себя Иранской киберармией, взломала страницы в Twitter оппозиции, а также сайт «Голоса Америки». В 2011 году они уже были причастны к более серьезным взломам, таким как взлом голландской компании DigiNotar. Благодаря этому, по мнению авторов доклада, иранские власти смогли организовать слежку за пользователями почтовых ящиков Gmail в исламской республике. Тегеран также совершал контратаки, как было в случае с нефтедобывающей компанией Саудовской Аравии Aramco. Атака была совершена после того, как нефтяная промышленность Ирана подверглась атаке вирусов Flame и Wiper. В ответ на это Тегеран применил вирус Shamoon, в результате чего удар был нанесен по десяткам тысяч компьютеров компании, а ущерб оценивался многими миллионами.

США также не избежали того, чтобы стать объектом киберопераций Ирана. Так, в сентябре 2012 года хакерская группировка под названием Izz ad-Din al-Qassam Cyber Fighters провела серию атак против американских банков и финансовых институтов с помощью DoS-атак, благодаря чему им удалось нанести им существенный вред. В основе мотивации Тегерана, уверены в Фонде Карнеги, лежит желание отомстить США за их противодействие исламской республике в ядерной области. При этом в Агентстве национальной безопасности США, которое и сделало подобный вывод, подчеркнули, что высокопоставленным официальным лицам Ирана было известно об этих атаках.

Таким образом, заключает автор, деятельность Ирана в киберпространстве свидетельствует о том, что новая антииранская кампания Трампа может не остаться совсем без ответа, даже несмотря на то, что открытого конфликта избежать и удается. Потенциал Ирана в этой области невелик, но он готов применять и его. США же из-за своей открытости могут оказаться уязвимыми даже для этих атак.