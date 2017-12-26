Максим Исаев, , 08:50 — REGNUM

Каждый год студенты факультетов международных отношений узнают о важности сдерживания. Благодаря ему удалось избежать «советского вторжения» в Западную Европу в разгар холодной войны, а Северная Корея не стала нападать на Южную. Сегодня же с помощью сдерживания удается остановить Иран от начала горячей войны на Ближнем Востоке или другие государства — от проведения кибератак против американской инфраструктуры. И все же Вашингтон не смог создать эффективный инструмент сдерживания после вмешательства России в выборы 2017 года, пишут бывший глава ЦРУ Майкл Морелл и бывший председатель Комитета по разведке палаты представителей Майкл Роджерс в статье для The Washington Post.

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Авторы отмечают, что провал в создании такого инструмента сдерживания очевиден потому, что Россия по-прежнему применяет агрессивным образом имеющиеся в ее распоряжения инструменты — социальные сети — для распространения пропаганды, направленной на ослабление американской нации. Хотя в СМИ и среди представителей общественности распространено мнение, согласно которому Москва прекратила свои операции в социальных сетях после выборов 2016 года, а беспокоиться нужно о следующих выборах, считать так — ошибочно: информационная кампания России против США выборами не закончилась, она продолжается и по сей день.

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Эта кампания принимает различные формы, но чтобы получить представление о характере российской деятельности, достаточно проанализировать масштабы распространения прокремлевских сообщений в Twitter, выслеженных экспертами из Союза защиты демократии (Alliance for Securing Democracy) при Фонде Маршалла.

Так, лишь за одну неделю декабря Кремль использовал эти страницы в Twitter для достижения целого ряда целей: для дискредитации ФБР, после того как стало известно, что один из агентов ведомства был понижен в звании из-за распространения им сообщений против Дональда Трампа; для нападок на ABC News за ошибки в освещении информации о президенте США и его бывшем советнике по национальной безопасности Майкле Флинне; для критики администрации бывшего президента Барака Обамы из-за его якобы «одобрения» связей между Флинном и тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком; а также для распространения информации о насилии со стороны мигрантов, после того как суд присяжных оправдал нелегального мигранта из Мексики, обвиняемого в убийстве женщины из Сан-Франциско.

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Такие нападки продолжались на протяжении всего прошедшего года. Целями их стали республиканцы, которые критиковали Трампа. Более того, в ноябре Москва также совершила нападение и на одну из компаний США — Keurig. Поводом для такого шага стало то, что компания отказалась от своей рекламы на одной из передач Fox News, мотивируя это неприемлемостью замечаний ведущего в поддержку кандидата в Сенат от штата Алабама Роя Мура.

В результате в течение двух дней хештег #boycottkeurig был одним из наиболее используемых «находящимися под влиянием Кремля» страницами в Twitter. Так Россия напала не только на американскую компанию, но и на экономику всей страны.

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Еще большую обеспокоенность вызывает то, что примеру России начинают следовать и другие страны, о чем свидетельствуют данные, полученные Союзом защиты демократии. В частности, КНР делает то же самое в Тайване, а Турция — в странах ЕС. И хотя эти информационные подрывные кампании еще не достигли США, такое развитие событий — лишь вопрос времени.

Россия же продолжит использовать социальные сети в качестве политического оружия, а за ней последуют и другие — пока не будет создана система сдерживания.

Санкции, заключают авторы, введенные администрацией Обамы и Конгрессом в ответ на вмешательство в выборы 2016 года, являются шагами в правильном направлении. Их тем не менее недостаточно, для того чтобы сдержать президента России Владимира Путина.

Истинное средство сдерживания потребует введения таких мер, которые как не позволят врагам США добиваться поставленных целей, так и создадут такие условия, при которых издержки от подобной деятельности для их «режимов» будут значительными. Сейчас же политика США в этой области не гарантирует ни того, ни другого.

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