В Оренбургской области год выдался не без протестных акций, среди которых особо заметными стали митинги протеста против чиновников Оренбурга. Начался год с резонансного происшествия, прогремевшего на всю Россию и позволившего выявить злоумышленника, обвиняемого в серийных преступлениях против детей на территории Оренбуржья и Пермского края. Завершился год чередой крупных пожаров в торгово-развлекательных комплексах. Об этом и другом — в обзоре ИА REGNUM.

Флаг Оренбургской области

Серийный маньяк

В Оренбурге 17 января была похищена 12-летняя девочка. Сообщение о преступлении всколыхнуло весь город. Население поднялось на поиски школьницы. Собственно, благодаря неравнодушным гражданам ребёнок и был обнаружен.

В Степном районе города 17 января были совершены две попытки похищения девочек, но в первом случае злоумышленнику помещали прохожие и мгновенная реакция детей, которые оказали активное сопротивление. Мужчина сменил место преступления, но отъехал недалеко. В другом дворе этого же района злоумышленник напал на 12-летнюю девочку и насильно затолкал её в багажник. Ребёнку удалось отправить маме тревожное СМС-сообщение. Правоохранительные органы поднялись по тревоге, к поискам подключились неравнодушные жители.

Цитата из к/ф «Милые кости». реж Питер Джексон. 2009. США, Великобритания, Новая Зеландия Джордж Харви

По данным следствия, девочка была вывезена на окраину города, где в отношении неё совершено особо тяжкое преступление. Волонтёры обнаружили автомобиль, в котором находилась похищенная девочка, вечером 17 января на окраине города рядом со свалкой.

В рамках расследования нашумевшего уголовного дела о похищении всплыли факты, свидетельствующие о причастности фигуранта к ряду преступлений на территории Пермского края. Мужчину этапировали в Пермь.

В ходе расследования уголовного дела мужчину обвинили в ряде преступлений против детей, который были совершены в 2011—2013 годах. По версии следствия, весной 2011 года уроженец Краснокамска совершил особо тяжкие преступления в отношении двух мальчиков, не достигших 14-летнего возраста, гулявших в лесу в пригороде. В октябре 2013 года также в Краснокамске мужчина совершил насильственное преступление и убийство семилетнего мальчика, тело которого закопал на дачном участке.

Стоит отметить, что исчезновение первоклассника в 2013 году получило большой резонанс. Ребёнка, как и в Оренбурге, искал весь город. Однако пермская история оказалась с трагичным финалом. Мальчик был убит в день похищения, а искали ребёнка и не теряли найти его живым три с половиной года.

В результате пермяку предъявили обвинение по семи особо тяжким преступлениям в отношении трёх малолетних девочек и трёх малолетних мальчиков. Объём материалов уголовного дела составил 42 тома. Допрошены сотни свидетелей, назначены и проведены десятки судебных экспертиз, выполнены сотни осмотров и иных следственных действий, направленных на установление объективной истины.

В ноябре над маньяком, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве детей, в Пермском краевом суде начался процесс. Заседания проводятся в закрытом режиме. Подсудимый частично признал свою вину. По словам адвоката, его подзащитный осознаёт, что натворил, но в моменты совершения преступлений не мог себя контролировать.

Между тем, по данным оренбургских силовиков, задержанный пермяк находился под воздействием наркотического вещества и алкоголя.

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Протесты против городской власти

Летом общественность возмутилась объявленной оптимизации в детских садах. Родительское сообщество организовало митинг в центре Оренбурга, где в числе требований прозвучала отставка начальника управления образования. Планировалось, что в дошкольных образовательных учреждениях областного центра изменят режим работы, введут дежурные группы и сократят часть педколлектива. Ситуация в корне не устроила родителей. Они заявили, что интересы несовершеннолетних поставлены под удар.

Протестные настроения родителей докатились до губернатора. Последовала реакция первого лица региона. Он потребовал от главы Оренбурга навести порядок и исключить процесс оптимизации в детских садах. В свою очередь, мэрия выступила в защиту начальника городского образования Нины Гордеевой, как профессионального работника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В результате из-за губернаторской установки всё вернулось на круги своя. Процесс оптимизации был свёрнут, а заявления об увольнении воспитателей аннулированы.

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Между тем осенью в областном центре вновь прокатилась волна недовольства политикой городской власти. Теперь взбунтовались предприниматели и перевозчики. Первые возмутились переделом на рынке рекламы и игнорированием чиновниками такого сегмента, как социальная реклама, а также проблемами в сфере строительства (точечная застройка), уничтожением зелёных насаждений в степном городе. В целом активисты и инициаторы протестной акции в городе отметили, что власть глуха к чаяниям народа.

Митинг против произвола городских чиновников прошёл 29 ноября. Были записаны видеообращения к Владимиру Путину. На акции присутствовали и представили мэрии, однако в качестве сторонних наблюдателей. Акция существенным образом не повлияла на ситуацию, поскольку одна из организаторов митинга (предприниматель и благотворитель) Анна Межова заявила, что ей придётся свернуть ряд благотворительных проектов, поскольку её социальный проект чиновников не заинтересовал.

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Бунт в городе был отмечен и среди частных перевозчиков. Но они пошли иным путём и не присоединились к акции 20 ноября. В итоге их способ оказался более действенным. После обращения в УФАС Оренбургской области чиновникам пришлось аннулировать аукцион на проведение открытого конкурса на оказание услуг по муниципальным перевозкам пассажиров на общественном транспорте. Частники возмутились тому, что за два месяца власти четыре раза меняли условия торгов. В итоге под последние условия, как утверждает председатель Союза перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин, не попадал ни один из частных перевозчиков. Местные эксперты заговорили о переделе рынка местных перевозок.

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Скандал в детском доме

В конце ноября в центре внимания оказался специализированный детский дом в городе Гае. В поле зрения правоохранительных органов попали непозволительные методы воспитания детей, что впоследствии вылилось в уголовное дело. После того, как вопиющая ситуация получила публичную огласку, на место выехала внушительная делегация. Вице-губернатор, курирующий социальный блок, Павел Самсонов заявил, что кто не может работать с детьми, должен искать другую работу. В отставку был отправлен директор детдома, также от занимаемой должности отстранены заместители директора Гайского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Насилие над детьми

По данным следствия, руководство учреждения знало о рукоприкладстве в отношении беззащитных воспитанников, однако замалчивало эту проблему.

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Ядовитое облако

20 сентября из-за разгерметизации газовой скважины возникла чрезвычайная ситуация в Оренбургском районе. Ядовитое облако ветром отнесло в сторону посёлка Самородово. Выброс сероводорода был настолько велик, что с жалобами на состояние здоровья к медикам обратилось несколько десятков человек. В больницу было доставлено 22 ребёнка. При том, что в утренние часы превышение ПДК по сероводороду отмечалось в 13,4 раза, эвакуации сельского населения не производилось. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Спустя менее трёх недель опять же в Оренбургском районе произошло аналогичное ЧП, но уже без столь серьёзных последствий. С учётом прошлого опыта в школах и детских садах 6 октября отменили занятия.

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Череда пожаров

В конце ноября — начале декабря Оренбург постигла череда пожаров в торгово-развлекательных комплексах. 30 ноября горела кровля нового, запланированного к открытию 1 декабря, ТК «Любимый» по ул. Чичерина. Сгорело 300 квадратных метров крыши. Сдачу объекта пришлось перенести.

На третьи сутки после этого происшествия, 2 декабря, куда более крупный пожар постиг ТК «Мир» по пр. Победы. Масштабы последствий несоизмеримы с пожаром в ТК «Любимый» — внутренние помещения рынка (более 1,5 тыс. квадратных метров), более известного как вьетнамский, полностью выгорели. Рухнула часть кровли. Из-за угрозы обрушения доступ в здание закрыли. Более 100 предпринимателей лишись товара и рабочих мест. Ущерб оценивается в миллионы рублей.

Ada Be Пожар

В Оренбурге ввели режим ЧС. Городские и областные власти обещали помощь. Погорельцам, в частности, предложили льготную аренду в нетронутых огнём помещениях зданий торгового комплекса, а также дешёвые кредиты из Гарантийного фонда для субъектов малого и среднего предпринимательства.

После этих двух пожаров власти региона поставили задачу перед надзорными ведомствами и чиновниками проверить до 20 декабря все торговые комплексы на соблюдение мер безопасности. Между тем в ночь с 15 на 16 декабря областной центр вновь постигла неприятная неожиданность — пожар в торговом комплексе «Радуга» по пр. Гагарина. На ликвидацию возгорания ушло менее полутора часов. Огонь повредил перегородки, внутреннюю отделку, промышленные товары, торговое оборудование на общей площади 40 квадратных метров.

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Взрыв газа в многоэтажке

В пригороде Новотроицка — посёлке Новорудный 2 декабря прогремел взрыв бытового газа. В регионе был введён режим ЧС. По данным следствия, в одной из квартир был совершён поджог газо-воздушной смеси, что и привело к взрыву. Из-за особенности лестничной площадки удар взрывной волны был смягчён, вследствие чего обошлось без обрушений. Однако в доме повыбивало оконные проёмы, произошло смещение плит.

Nao24.ru Газ

Всех жильцов (150 человек) многоэтажки в день ЧП эвакуировали. Ряд семей обосновались в пунктах временного размещения, но таких было немного. Большинство предпочло разместиться о родственников и знакомых. На следующий день жители начали возвращаться в квартиры. Однако доступ по-прежнему был закрыт для тех, кто живёт в подъезде с эпицентром взрыва. Власти выписали пострадавшим семьям денежные компенсации. Правда, в соцсетях появилось недовольство суммой. В частности, после первых полученных 10 тыс. рублей жильцы говорили, что это только на одно выбитое окно пойдёт, и суммы явно недостаточно.

Ход работ в доме контролирует лично губернатор. Он потребовал в кратчайшие сроки провести укрепительные работы, разбор завалов и ремонт. Людям пообещали, что они вернуться в своё жильё 1 марта 2018 года.

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