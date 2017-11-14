Наталья Хомутова, , 19:54 — REGNUM

В Оренбурге в среде частных перевозчиков накал страстей. Эмоции бьют фонтаном. Последней каплей стал конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров по семи маршрутам, а вернее изменение его условий. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин, перевозчики сегодня работают на пределе эмоций, понимая, что работают вслепую. Нет гарантий, что завтра не придумают ещё что-то, направленное против перевозчиков.

Изменчивый конкурс

Администрация города ещё в сентябре 2017 года объявила открытый конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров по семи маршрутам, однако он до сих пор не состоялся из-за вносимых поправок. Перевозчики выражают недовольство тем, что в извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Оренбурга по нерегулируемым тарифам трижды в течение месяца (ноября) вносились изменения.

В последнем извещении от 3 ноября согласно поправкам указано, что часть маловместительных автобусов, рассчитанных на 12 человек, заменили на автобусы большей вместимости (на 70 человек). Например, на маршрут № 14 пос. Карачи — магазин «Спутник» должно выходить 28 автобусов пассажировместимостью 16 человек и девять пассажировместимостью 70 человек, тогда как первоначально извещалось о 37 автобусах пассажировместимостью 12 человек.

В качестве победителя открытого конкурса по конкретному лоту признается тот из участников конкурса, который набрал наибольшее количество баллов по данному лоту. Победителем открытого конкурса по конкретному лоту может быть определено юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарищества, которому будет в установленном порядке выдано свидетельство об осуществлении пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Оренбурга.

В течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса победителю выдаются Свидетельство и карты соответствующего маршрута регулярных перевозок сроком действия пять лет, если иной срок не предусмотрен документом планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Оренбурга.

Поправки подверглись активному обсуждению. Возникли разговоры о том, что такие нововведения чреваты долгим ожиданием транспортного средства на остановках. Кроме того, остро стоит финансовый вопрос. Маловместительный автобус, безусловно, стоит дешевле автобуса большей вместимости. У частников таких больших автобусов, которые бы соответсвовали конкурсным условиям, нет. Для больших автобусов инфраструктура не подготовлена, например, необходимы иные площади для стоянки на конечных остановках.

Будет ли комфорт?

В мэрии Оренбурга заявили, что ввод на городские маршруты дополнительных автобусов большей вместимости направлен на повышение комфорта и безопасности пассажиров, в том числе маломобильных.

«На основании решения городской транспортной комиссии управлением пассажирского транспорта администрации Оренбурга в целях повышения комфорта, доступности и безопасности для горожан, пользующихся пассажирским транспортом, были внесены изменения в расстановку на маршрутной сети. Для этого на ряд маршрутов были введены дополнительные единицы подвижного состава большей вместимости», — сказал начальник управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Дмитрий Анисимов.

Автобусы большей вместимости введут на пяти маршрутах: 14-м маршруте — девять автобусов; 28-м маршруте — два автобуса; 54-м маршруте — два автобуса; 55-м маршруте — четыре автобуса; 57-м маршруте — пять автобусов.

Чиновники считают, что большие автобусы позволят снять нагрузку по перевозке пассажиров в часы пик. Анисимов опроверг слухи, что временной интервал между автобусами увеличится и изменится расписание движения.

«Увеличение пассажировместимости общественного транспорта направлено на повышение комфорта и безопасности, а также создание условий гарантированных перевозок для маломобильных групп граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал он.

Перевозчики готовы к акциям протеста

Председатель Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что у членов объединения накопилось много вопросов к чиновникам, в мэрию отправлено много писем относительно сложившейся ситуации в сфере пассажирских перевозок. Однако ответы на них проигнорированы. Чиновники не слышат и, видимо, не хотят слышать перевозчиков. Последней каплей стали изменения в конкурсе. Именно он вызвал накал страстей. Фазуллин заявил, что местные частные перевозчики не в состоянии участвовать в открытом конкурсе с обозначенными в последнем извещении условиями. Он не исключает возможность участия муниципальных предприятий в торгах, поскольку только у них есть большие автобусы. Но при победе МУП может возникнуть проблема с обеспечением транспортом дачных маршрутов в летний сезон. Перевозчики недоумевают — на кого тогда рассчитан конкурс?

Перевозчики подали письмо в прокуратуру города, откуда последует обращение в УФАС по Оренбургской области для юридической оценки конкурсных процедур. Кроме того, готовится письмо в администрацию президента РФ и ФАС РФ.

«Может, на местном уровне не всё видится так, как должно видеться. Может, Москва увидит по-другому», — предположил он.

Если реакции городских чиновников не последует, и они не пойдут на диалог, то перевозчики готовы к акции протеста. Но, как подчеркнул Максим Фазуллин, она будет носить формат митинга, а не забастовки. Пассажиры не должны становиться заложниками в данной ситуации.

Передел рынка?

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Владимир Данильчук считает, что необходимо выстраивать конструктивный диалог между мэрией и перевозчиками, без посредников, например, СМИ. Вместе с тем он заявил, что общественники готовы выступить миротворцами, а по сути, посредниками, между городскими чиновниками и частными перевозчиками. Данильчук подчеркнул, что опыт такой уже есть, когда в начале 2009 года в Оренбурге возник транспортный коллапс из-за забастовки частников. Автобусы не вышли вечером на линии, и город замер, поскольку муниципального парка для решения проблемы в час пик не хватало. Тогда перевозчики протестовали против того, что мэрия игнорирует их запрос о подписании договоров о сотрудничестве. Стоит отметить, что из-за нерешённого вопроса забастовка повторилась в июле 2009 года.

По мнению эксперта, сейчас в областном центре идёт конкурентная борьба, что можно назвать переделом рынка в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров. Но надо учитывать прошлый опыт и не допускать повтора ошибок.

«Думаю, что и у перевозчиков, и у мэрии хватит здравого смысла решить вопрос на благо и в интересах населения. Горожане не должны страдать из-за недоговорённости между чиновниками и владельцами частных маршрутов», — сказал Данильчук.

Чиновники провоцируют рост протестных настроений

Адвокат Владимир Тишин предложил Ассоциации перевозчиков Оренбурга войти в состав объединения предпринимателей для отстаивания интересов перед городской властью. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM правозащитник отметил, что его предложение нашло поддержку, поскольку протест против действий главы города Евгения Арапова и его команды есть.

Максим Фазуллин в свою очередь заметил, что перевозчики готовы влиться в протестное движение, но только с условием, если в этом объединении реально будут решать проблемы. Участвовать в общественных объединениях, где собираются только покричать против власти, перевозчики не намерены. Ряд предпринимателей много-много раз обращался в администрацию Оренбурга, но, как и перевозчики, не нашёл отклика и обратной связи.

«Кто-то, уже оказавшись у разбитого корыта, кто-то на пути к этому разбитому корыту понимает, что исчерпал тот ресурс, который был, и другого выхода не видят, как заявить о себе на митинге, чтобы быть услышанными», — сделал вывод Фазуллин.