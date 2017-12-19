В Перми второй день обсуждают трагедию, которая произошла в краевой больнице. Женщина по имени Светлана, ожидавшая двоих детей, скончалась. А перед этим стало известно, что и двум девочкам, которых так ждали она и её супруг, не суждено появиться на свет.

Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США Медицинская «помощь»

Ожидания и смерть

О произошедшей в краевой больнице трагедии ИА REGNUM ранее уже рассказывало. Известно, что, по мнению медиков, женщина находилась в высокой группе риска. В середине ноября её госпитализировали в краевой перинатальный центр. Здесь почти месяц она была под постоянным круглосуточным наблюдением врачей.

Отметим, роженица находилась в отделении патологии беременных на сохранении. О беременности стало известно в мае, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на супруга пермячки. Осенью Светлане сделали очередное УЗИ. Врач предупредил женщину о риске преждевременных родов и предложил её госпитализировать. Так роженица и оказалась в Пермском краевом перинатальном центре.

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В клинике она провела месяц. Развязка наступила 2 декабря. Женщина, по словам её супруга, несколько раз жаловалась медперсоналу, что не слышит, не ощущает своих детей. В итоге её направили на кардиотокографию. Исследование показало, что сердца детей бьются.

В ночь на 3 декабря Светлане стало плохо. Резко подскочила температура. Из перинатального центра её срочно отправили в хирургию. Ей сделали операцию и выяснили, что дети уже мертвы. А 7 декабря не стало и Светланы.

U.S. Air Force В больнице

Расследование

Отметим, Пермский краевой перинатальный центр был открыт 29 ноября 2011 года. Построили его по президентской программе оптимизации акушерско-гинекологической помощи. Только в 2016 году здесь родились 4 820 детей. Как следует из информации на официальном сайте центра, женщины с осложнённой беременностью госпитализируются в центр заранее. Здесь им оказывают «самую квалифицированную медицинскую помощь».

При всех регалиях этого учреждения надо признать: здесь произошла трагедия. И нужно разобраться, что стало этому причиной. Главный врач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов отмечает, что у Светланы внезапно возникла тяжёлая полиорганная недостаточность. Под удар попали сердце, почки, лёгкие и другие органы, пишет издание 59.ru.

При этом, напомним, до резкого ухудшения состояния женщины она месяц была под наблюдением врачей, лежала в стационаре. В чём именно недоработали медики, почему допустили такую ситуацию? Ответ на этот вопрос надеются найти в краевом Минздраве. Там уже начали служебную проверку.

Также произошедшим заинтересовались следственные органы. Возбуждено уголовное дело. Пока по факту причинения смерти по неосторожности. Фигурантов нет. Впереди — судебно-медицинская экспертиза.

Равнодушие — не панацея

Отметим, материнская и младенческая смертность в России неуклонно снижается. Во всяком случае, об этом заявляют официально. 7 декабря 2017 года на правительственном часе в Госдуме этот замечательный факт подтвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По её словам, за 10 месяцев года уровни и материнской, и младенческой смертности достигли очередных минимальных значений. Младенческая достигла отметки в 5,3 на 1000 родившихся живыми, а материнская — 7,3 на 100 тыс.

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Для сравнения: к июлю 2016 года, по словам той же Скворцовой, младенческая смертность была на отметке шести случаев на тысячу родившихся живыми. Разница налицо. При этом и материнская, и младенческая смертность падает с 2011 года. По крайней мере, так заявляет Минздрав.

Возможно, предлагаемая чиновниками картина и реальная. Однако летальные случаи в родильных домах не редкость, и зачастую пациенты и их родственники обвиняют медиков. Отметим, что о перинатальном центре Перми отзывы горожан абсолютно противоположные. Одним там помогли, а другим — нет.

U.S. Air Force В больнице

Одна из жительниц Перми рассказала на одном из форумов историю своей дочери. В 2015 году женщину привезли рожать в одну из больниц города. Подготовили к кесаревому сечению, сделали анестезию и оставили одну. Женщина задремала, а когда младенец приготовился выйти на свет, из-за анестезии этого не почувствовала. В результате ребёнок скончался.

О трагических случаях сообщало и ИА REGNUM. В Оренбурге следствие заинтересовалось местным перинатальным центром. По предварительным данным следствия, с октября 2014 по август 2016 года здесь умерли двое новорождённых. Ещё двое младенцев скончались в утробе матери. Кроме того, двоим младенцам были причинены тяжёлые родовые травмы, предположило следствие.

Уголовное дело стало возможно после заявлений жителей города. Группа граждан в поисках правды обращалась даже к президенту России Владимиру Путину.

Примечательно, что родители утверждали о десяти трагических случаях. В областном Минздраве тогда отметили, что в медорганизацию личные обращения граждан были лишь по трём. Нарушения подтвердились. Виновные понесли наказание.

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А в сентябре 2017 года получил своё развитие случай в Новгородской области. Акушер-гинеколог отказал беременной женщине в госпитализации. В результате она умерла.

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Ещё один случай, уже из Екатеринбурга, не нашёл отражения в прессе. Роды прошли благополучно. Однако счастливая мать заявила корреспонденту ИА REGNUM, что если бы не знакомый профессор, то всё могло быть печально. Ребёнок, которого она вынашивала, был обмотан пуповиной, и его жизни, а возможно и жизни матери, была вполне реальная угроза. При этом, по её же словам, до вмешательства этого своего знакомого профессора она практически не получала адекватной помощи и нередко сталкивалась с равнодушием медицинского персонала.

Трагедии в родильных домах происходят достаточно редко. Одна из них случилась в Перми. По сути, погибли три человека — сама роженица и две не родившихся дочери. Супруг женщины и маленький сын осиротели. Разобраться в причинах этого, наказать виновных и впредь не допустить подобного — главная задача чиновников и силовиков. Удастся ли?