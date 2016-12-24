В Воронеже завершились приготовления главной городской площади к новогодним праздникам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, новогодняя елка уже наряжена, иллюминация пережила пробные подключения, а ограждения и металлоискатели готовы к большому наплыву горожан в праздничные дни. Правда, погода к новогоднему настроению пока не сильно располагает: несколько дней воронежцы терпели проливные дожди, а улицы превратились в грязевые потоки. Снег был бы хорошим подарком на Новый год.

Марина Каширская ИА REGNUM Площадь Ленина в Воронеже

Новогоднее убранство в центральной части города в мэрии обсуждали с ноября. Впрочем, регламент украшений к праздникам касался, в основном, предпринимателей — площадь Ленина, по сравнению с прошлым Новым годом, практически не претерпела изменений.

Подготовка к Новому году не просто идет полным ходом — несколько зимних праздников уже провели в декабре. 8 декабря на площади Ленина торжественно открыли каток. Из соображений безопасности его поделили на две площадки — маленькие дети будут кататься отдельно. Пока, правда, вместо «массовых» катаний воронежцы практикуют катание одиночное.

16 и 17 декабря в областном центре гостил Дед Мороз из Великого Устюга. В 2016 году воронежцам повезло чуть больше: приезд главного волшебника страны совпал с парадом Дедов Морозов и Снегурочек, которые шагали вокруг городской площади 24 декабря. В 2017 году дату парада назначили на 23 декабря, а сам он обещает быть не менее массовым — но уже без главного Деда Мороза страны.

Правда, пока елки будут радовать горожан «неофициально»: первыми торжественно откроются новогодние елки в Центральном парке и парке Алые паруса (23 и 24 декабря), а главная городская елка на площади Ленина официально откроется, по традиции, только 31 декабря.

Также 19 декабря начали работу елочные базары, расположившиеся на улицах города до 31 декабря. Все базары, по требованию мэрии, должны быть оформлены в едином стиле, а также иметь ограждение, освещение и «красочное оформление», но пока на фоне полного отсутствия снега в Воронеже базары выглядят не слишком красочно.