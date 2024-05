Президент США Дональд Трамп не переставал искажать факты с того самого дня, как прибыл в Овальный кабинет. Но любой, кто ожидал от президента большего, проявил преступную наивность. Настоящая загадка в наши дни заключается в том, почему СМИ стремятся забыть все ложные заявления предыдущих президентов, пишет Джеймс Бовард в статье для The Hill.

Газета The New York Times в статье «Trump's Lies versus Obama’s» («Ложь Трампа в сравнении с Обамой») пытается забить последний гвоздь в гроб Трампа. Газета утверждает, что Трамп уже «почти в шесть раз превысил количество ложных заявлений Обамы, которые он сделал за весь период своего президентства (8 лет)».

Однако список ложных заявлений, предложенный The New York Times, является выборочным и весьма неполным. Неужели обозреватели газеты забыли историю с Эдвардом Сноуденом, который заявил, что в Агентство национальной безопасности (АНБ) США стекаются персональные данные миллионов граждан. Что на это ответил Обама? Он просто заявил, что «за гражданами США никто не шпионит». Однако стоит напомнить, что определение «подозреваемого в терроризме» настолько обширное, что дает возможность следить за любым гражданином США, который «ищет в интернете подозрительную информацию» (возможно, включая информацию о лжи президента). Заявление Обамы в защиту АНБ рухнуло как карточный домик.

В начале 2009 года Обама посетил Мексику на пике возобновления кампании против огнестрельного оружия в США. Обама заявил, что «более 90% единиц оружия, изъятых в Мексике, поступают из США». Помимо того, что предыдущий президент существенно преувеличил проблему с огнестрельным оружием, около 150 граждан Мексики погибли во время перестрелок с использованием оружия, незаконную поставку которого одобрило правительство США в рамках специальных операций против мексиканских наркокартелей. В этих операциях оружие использовали в качестве приманки.

Попытки Обамы подобраться ко второй поправке к Конституции США, гарантирующей гражданам право на ношение и хранение оружия, были связаны с самыми нелепыми заявлениями. В июле 2016 года предыдущий президент США заявил: «Мы наводняем общество таким количеством оружия, что подростку легче купить пистолет Глок, нежели компьютер или даже книгу». Нужно сказать, что Глок — это Lexus среди пистолетов, который стоит столько же, как сотни томов подержанных книг.

В 2015 году Обама заявил, что в США есть «районы, где проще купить пистолет и патроны, нежели свежие овощи». Бывший президент так и не привел пример определенного места, где морковь встречается реже, чем патроны 9×29 мм R. Однако его ложное заявление могло напугать жителей пригородов и вынудить их поддержать кампанию Обамы по борьбе с огнестрельным оружием.

В колонке The New York Times указана одна единственная ложь Обамы о Законе о доступной помощи, хотя множество других ложных вариаций на тему ObamaCare решили не указывать.

Чтобы как можно эффективнее ударить по Трампу, в газете попытались возродить авторитет 43 президента США Джорджа Буша. Хотя в The New York Times признали, что ложь Буша об оружии массового уничтожения в Ираке, которого там никогда не было, помогла начать военную интервенцию американских войск, обозреватели газеты существенно приуменьшили объем лжи, исходивший от администрации Буша. Некоммерческая организация Center for Public Integrity («Центр за честность в обществе») составила список из 935 ложных заявлений Буша и представителей его администрации в отношении Ирака. Также в The New York Times забыли упомянуть, что на протяжении четырех лет администрация Буша наглым образом лгала о том, что никто не санкционировал режим пыток в отношении подозреваемых в терроризме.

В The New York Times также забыли рассказать о ложных обещаниях Обамы, на фоне которых были отправлены дополнительные войска в Афганистан, в результате чего погибли более тысячи солдат США, и о бомбардировках Ливии, где сейчас устраивают рабовладельческие рынки.

Обозреватели газеты утверждают, что Трамп стремится превратить правду в ничто, а это «крайне вредно для демократии». Но демократия также была подорвана и деятельностью СМИ, которые не раз покрывали президентскую ложь. На протяжении столетия пресса маскировала возможные негативные последствия, когда тот или иной президент затевал рисковое предприятие.

Конечно, ложные заявления Трампа необходимо разоблачать. Но с другой стороны, ложь Буша и Обамы объясняет, почему только 20% граждан США доверяли федеральному правительству в конце президентского срока Обамы. Некоторые политики продолжают кормить американское общество иллюзиями о том, что отставка Трампа коренным образом поменяет ситуацию в федеральном правительстве.