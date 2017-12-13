Намерения Китая не являются секретом. Он всегда предупреждает, в каком именно направлении будет нанесен удар. В отношении островов Сенкаку — или островов Дяоюйтай, как их называют в Китае, — Пекин дал четко понять, что они являются территорией Китая и «когда придет время», они вернутся под контроль КНР, пишет Грант Ньюшэм в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Развитие событий в отношении островов Сенкаку является вполне предсказуемым. Сначала возле островов появятся многочисленные китайские рыболовные суда, сопровождаемые кораблями береговой охраны КНР. Затем в данном районе появится военно-морской флот НОАК и ВВС КНР. На следующем этапе китайское правительство заявит, что военные корабли НОАК находятся возле островов Сенкаку для обеспечения безопасности на море в районе, который с древних времен принадлежит Китаю.

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Однако стоит отметить, что острова Сенкаку — это лишь небольшая разминка. Основной задачей является установление контроля над группой островов Рюкю, в отношении которых Китай также выдвигает свои требования. После этого Тайвань превратится в приятный бонус или вишенку на торте, как отметил один из обозревателей много лет назад.

Al Jazeera English Острова Сенкаку

На первый взгляд это может показаться невероятным. Однако еще 10 лет назад никто и подумать не мог, что КНР будет де-факто контролировать Южно-Китайское море или построит крупную базу в Джибути.

Если бы Китай прямо сейчас установил контроль над островами Сенкаку, то Япония оказалась бы в невыгодном положении: инициатива полностью находилась бы в руках НОАК. Если Япония не предпримет необходимых мер прямо сейчас, в будущем ситуация может только ухудшиться, учитывая тот факт, что КНР непрерывно наращивает численность своих ВМС и ВВС. Также оборонное ведомство КНР непрерывно наращивает эффективность координации своих воздушных, морских и наземных сил, а ведь это является ключом к успеху в современной войне.

Суть проблемы заключается в том, что задействование большего количества вооруженных сил Японии в данном регионе не позволит оказать надлежащее противодействие попыткам КНР, если координация действий между морскими, воздушными и наземными силами Японии окажется недостаточно эффективной, по сравнению с НОАК.

Большое значение в данной ситуации также имеет время. Может случиться так, что к тому моменту, когда вооруженные силы Японии совместно с военнослужащими США предпримут ответные шаги, КНР уже установит полный контроль над островами Сенкаку, поэтому единственным вариантом останется только война. Это не лучшая перспектива.

zh.wikipedia Острова Рюкю

Что нужно сделать, чтобы предотвратить возможное военное столкновение? Японии даже не обязательно увеличивать военные расходы. В первую очередь, необходимо создать совместную оперативную группу по защите группы островов Рюкю. Командование данной оперативной группой будет не только координировать действия морских, воздушных и наземных сил, но также руководить противолодочными боевыми действиями, минной войной, воздушной и противоракетной обороной и наземными противокорабельными ракетными системами. Объединенное командование должно устранить ключевую слабость японских сил — отсутствие эффективной координации действий.

С другой стороны Япония не сможет справиться с силами НОАК даже если создаст совместную оперативную группу. Токио потребуется поддержка США. Силы самообороны и военнослужащие США должны наращивать свои возможности для защиты островов Рюкю. Кораблям США и Японии необходимо совершать совместные патрули, а руководству разработать планы совместного реагирования на непредвиденные региональные обстоятельства.

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Вашингтон должен отправить отряды морской пехоты для работы с японскими войсками на островах, расположенных к югу от Окинавы. Необходимо продумать все возможные варианты непредвиденных обстоятельств и как можно больше практиковаться. Также японские силы и американские военнослужащие должны улучшить обмен разведывательными данными, чтобы атаковать необходимые цели, а не друг друга. Конечно, хотелось бы, чтобы это было сделано много лет назад. Штаб командования совместной оперативной группой лучше было бы разместить на Окинаве, в состав командования также должны войти и военные США, чтобы сделать координацию войск более эффективной.

Многие японские и американские гражданские и военные чиновники будут утверждать, что все это «слишком сложно» организовать. Нет, на самом деле, это не так. Все зависит от желания. В противном уже сейчас необходимо приготовить загранпаспорт, который потребуется при посещении китайских островов Рюкю.