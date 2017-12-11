В Санкт-Петербурге появится свой собственный «арктический начальник». Документ о назначении нового члена правительства, в статусе своего заместителя, губернатор Георгий Полтавченко внес в городской парламент утром 11 декабря, а уже днем кандидат на эту должность, генерал-лейтенант Михаил Кучерявый успел встретиться со всеми представителями оппозиционных фракций законодательного собрания.

Polarmuseum.ru Советские полярники (иллюстрация сайта Музея Арктики и Антарктики)

Вводимая должность звучит как «вице-губернатор по вопросам экологической безопасности, окружающей среды и Арктики». В настоящее время Михаил Кучерявый руководит аппаратом губернатора и правительства Ленобласти и новый пост получит после недавнего VII международного форума «Арктика: настоящее и будущее», где Петербургу некоторые посулили статус арктической столицы России.

Напомним, выступая на форуме, Полтавченко сообщил о предстоящем создании отдельного структурного подразделения в составе правительства города, отвечающего за реализацию федеральной программы по освоению Арктики. Его задача будет состоять в координации деятельности петербургских учреждений, связанных с освоением Арктики, а также во взаимодействии с регионами Арктической зоны РФ и федеральными ведомствами.

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Однако большинство депутатов заксобрания считают, что Георгий Полтавченко перебарщивает, так как историческая роль Петербурга в освоении северных широт не столь очевидна.

«Я против введения специального поста по Арктике. Конечно, это хорошая идея — лоббировать интересы нашего промышленного сектора, ориентированного на Арктику, но для этого не нужен вице-губернатор. У наших вице-губернаторов весьма неравномерный круг обязанностей», — говорит «эсер» Алексей Ковалев.

Представитель «Партии роста» Максим Резник прямо заявил Кучерявому, что голосовать за него не будет. Позднее он пояснил, что избирать арктического вице-губернатора в Петербурге должны не депутаты, а пингвины.

«Простого человека на улице спроси, нужен ли нам вице-губернатор по Арктике. Вот и весь ответ. Я думаю, что мои избиратели считают так же, как и я», — подчеркнул Резник.

Подобные соображения высказал и «яблочник» Борис Вишневский.

«Не совсем понятно, зачем нужен отдельный вице-губернатор по Арктике в Петербурге. Я бы еще понял такого в Мурманске. Но Петербург пока к арктической зоне не относится, ледниковый период еще вроде не наступил», — заметил он.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

Представитель КПРФ Ольга Ходунова оказалась наиболее восприимчива к идее арктического начальства в Петербурге. На ее взгляд, следует признать наличие политической воли к развитию этого направления, и, если процесс пойдет согласно утвержденной программе, это позволит создать новые рабочие места в том числе и в Петербурге, да и в целом «может пойти на благо Российской Федерации».

Но создание еще одной структуры в Смольном вызывает у нее здоровые опасения. Больше всего Ходунова боится за бюджетные средства, так как «на Арктику» в Петербург, возможно, будут выделять деньги из городской и федеральной казны.

«Есть два пути расходования бюджетных средств — целевое назначение и фактическое расхищение. Мы задали вопрос, будет ли обеспечен контроль за расходованием денежных средств. Если будет, то это плюс судостроению, станкостроению, работа для экологов», — сказала Ходунова.

Коммунисты также задали кандидату вопрос о судьбе Пулковской обсерватории, само существование которой, кажется, висит на волоске последние годы. Кучерявый якобы уверил, что обсерватория безусловно будет среди тех научных учреждений, которые включатся в «арктический» процесс.

«Есть опасение, что арктическое направление будет осваиваться другими странами в ущерб Российской Федерации и, собственно, в водах Российской Федерации. Конечно, не хотелось бы, чтобы ситуация развивалась по этому сценарию. Поэтому, если для этой цели вводится должность, то мы надеемся. Но должен быть жесткий контроль за бюджетными деньгами, в том числе и со стороны ЗакСа, тем более при создании новой структуры», — сказала Ходунова.

В ходе встреч с парламентариями выяснилось, что в ведение новичка Кучерявого может попасть не только арктическая тема, но и комитет по инвестициям, комитет по природопользованию и комитет по промышленной политике и инновациям, что посеяло еще большую смуту в умах депутатов.

«Он даже показал схему — у него была такая книжечка со схемами работы комитетов — видимо, проекта, связанного с его назначениями. Эти комитеты у других вице-губернаторов предполагается отнять», — поделился депутат Алексей Ковалев.

Комитет по инвестициям Кучерявый, видимо, заберет у вице-губернатора Игоря Албина, немного разгрузив того, и так замкнувшего на себе около десятка ведомств. Природопользованием занимался его коллега Олег Марков, а промышленностью — Сергей Мовчан. У последнего, кстати, после такой «утраты» осталось бы всего два комитета — по госзаказу и по предпринимательству и потребительскому рынку.

По мнению Ковалева, с таким набором карт появление нового поста возможно, хотя бы и чисто организационно. Ему даже кажется целесообразным объединить комитет по инвестициям с комитетом по промышленности в единое целое.

«Потому что сейчас комитет по инвестициям занимается не инвестициями, а «шакалит по углам», высматривая, что где плохо лежит у других комитетов», — заметил депутат.

«Эсеры» сосредоточились на инвестиционной тематике, пытаясь заставить Кучерявого высказаться о целесообразности аэроэкспресса до «Пулково», но кандидат не поддался. Алексей Ковалев уверен, что проект нужно немедленно остановить, потому что это «безумие», «бандитский проект» и «блуд».

Михаил Кучерявый же был дипломатичен. Сообщил, что сам живет в Пушкине, так что знаком с системой доставки людей в аэропорт на 39-х маршрутках, которая нормально работает. Проект аэроэкспресса он «изучит». То есть Михаил Кучерявый по этой теме не сказал ничего.

«Я предложил ему взять сразу материалы по поводу альтернативных вариантов транспортной доступности — автобус, легкорельсовый трамвай, метро. Все они должны были быть рассмотрены, и после этого сделан выбор. Говорят, что якобы сравнили и выбрали аэроэкспресс. Но, на мой взгляд, это вранье, ничего они не сравнивали, аэроэкспресс дороже, чем что угодно другое, и выбрать его можно только при полном маразме, — заявил Алексей Ковалев. — Он сказал, что вопрос изучит. Но я так понял, что ни по поводу деятельности комитета по инвестициям, ни комитета по экологии он никакого понятия не имеет вообще. Что будет, мы не знаем».

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В таком же недоумении остался и Борис Вишневский. Послужной список Михаила Кучерявого, на его взгляд, диссонирует с его новыми обязанностями. Кандидат окончил Пушкинское высшее военное командное училище радиоэлектроники ПВО, дослужился до командующего 5-й Краснознаменной армией ВВС и ПВО. В 2009 году он возглавил управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ по Северо-Западу, где и трудился до назначения в администрацию Ленобласти в конце 2016 года.

«Мы примерно поняли, что он будет делать, но не совсем поняли, как. Не ясно, как будет справляться человек, который большую часть жизни прослужил в авиации, а потом несколько лет руководил федеральным агентством, не очень близким по тематике», — заметил «яблочник».

Пресс-служба Музея Арктики и Антарктики Санкт-Петербурга Палатка первой дрейфующей научной станции «Северный полюс»

По словам Вишневского, говоря об арктической зоне, Кучерявый в основном лишь сыпал цитатами из поручений президента Владимира Путина. Парламентарии подняли тему создания Полярного музея в Петербурге на базе Музея Арктики и Антарктики, предложили для этого использовать намыв на Васильевском острове, потребовали больше зеленых насаждений, более тщательного мониторинга состояния окружающей среды.

«Понятно, что пока он не очень в теме. Аллергии не вызывает, но на конкретные вопросы отвечать не готов», — сообщил Вишневский.

Голосование по кандидатуре Михаила Кучерявого состоится в среду, 13 декабря, на очередном пленарном заседании законодательного собрания.

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Напомним, в декабре Георгий Полтавченко заявил, что в Петербурге «на протяжении долгого времени формируется интеллектуальный центр управления Арктикой», здесь работают более ста предприятий, связанных с арктической тематикой, в том числе крупнейшие энергетические компании, а на петербургских верфях строятся дизельные и атомные ледоколы для работы в за полярным кругом. Полтавченко отметил, что регион также обязан активно заниматься развитием транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути.

«Арктика важна и с точки зрения обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, предупреждения любых ситуаций чрезвычайного характера», — заметил градоначальник.