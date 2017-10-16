Полтавченко просят отказаться от аэроэкспресса в пользу метро до «Пулково»

Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко предлагают отказаться от проекта железнодорожного аэроэкспресса от Витебского вокзала до «Пулково» и вместо этого построить до аэропорта ветку метро. С такой идеей 16 октября выступило региональное отделение «Справедливой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее обращение губернатору уже отправлено. Руководитель отделения «СР» Марина Шишкина, депутаты Закссобрания Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров считают, что запланированная железная дорога слишком затратная и неудобная, причем, на их взгляд, ею никто не будет пользоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября межведомственная комиссия по отбору концепций проектов аэроэкспресса огласила основные параметры будущей дороги. Теперь до конца октября предполагается объявить конкурс, соглашение с инвестором могут заключить на 30 лет. По расчетам, объем перевозок на новой транспортной линии может достичь 8 млн пассажиров в год, а билет будет стоить примерно 250—350 рублей.

«Планируемый тариф представляется крайне завышенным», — пишут «эсеры» губернатору. Сегодня от Витебского вокзала можно быстро добраться до «Пулково» за 85 рублей: в эту стоимость включены поездка на метро и билет на автобус до аэропорта.

«Петербургский аэроэкспресс создается по примеру московских линий, но в столице аэровокзалы расположены гораздо дальше от ближайших станций метро (путь на простой электричке займет не менее полутора часов), что делает аэроэкспресс практически единственным удобным и быстрым способом попасть в центр Москвы. В связи с этим представляется, что проезд в петербургском аэроэкспрессе не может стоить даже 50% от цены московских перевозчиков, а при разумном подходе не должен превышать 100 рублей за билет в одну сторону», — считают петербургские «справедливороссы».

Но даже при такой цене этот вид транспорта может стать популярным и рентабельным только при отсутствии маршруток и автобусов от метро «Московская», убеждены они. «Эсеры» интересуются у Георгия Полтавченко, каким образом город, как участник ГЧП, в рамках которого предполагается реализовать проект, намерен решать вопрос с этими конкурентами, не собирается ли Смольный, например, сократить подвижной состав наземного пассажирского транспорта от станции метро «Московская» до аэропорта — для повышения спроса на поездки в аэроэкспрессе.

«ГЧП предполагает, что город вновь возьмет на себя все финансовые обязательства по обеспечению прибыли инвестору, построившему нерентабельную дорогу, как это происходит с ЗСД. В связи с этим просим пояснить, как при существующем способе сообщения, при котором поездка от метро до аэропорта в три раза ниже предполагаемой цены за билет на будущий аэроэкспресс, новый транспорт сможет окупиться?» — спрашивают «эсеры».

Они просят Полтавченко подумать об отмене конкурса на аэроэкспресс и поручить найти другие пути совершенствования транспортного обслуживания аэропорта. В частности, партия предлагает увеличить подвижной состав наземного транспорта на маршруте от «Московской» до «Пулково».

Перспективу они видят и в наземном продлении Кировско-Выборгской линии метро от станции «Проспект Ветеранов» или Московско-Петроградской ветки от станции «Звездная» до аэропорта.

«С учетом того, что продолжение метро до поселка Шушары уже запроектировано, последний вариант представляется не только экономически выгодным, но и, в отличие от аэроэкспресса, удобным для жителей Шушар, поскольку проект аэроэкспресса не предусматривает остановки в поселке», — пишут авторы обращения.

Добавим, ранее в материале ИА REGNUM председатель совета директоров ООО «ДОРН» Андрей Карпов высказал мнение, что надо подключать к метро не аэропорт, а новый «Экспоцентр», Пушкин, Павловск и микрорайон «Южный», а аэропорт просто должен быть промежуточной станцией на этой ветке метро. Тогда направление будет пользоваться популярностью, и станции метро не будут пустовать.

Согласно концепции развития транспортной системы (КРТС) Петербурга, с 2022 по 2028 год 1-я (красная) линия метро будет протянута до пересечения проспектов Ветеранов и Маршала Жукова, и строительство метро к аэропорту «Пулково» может стать лишь альтернативой для данного направления. Таким образом, строительство метро к аэропорту остается под вопросом еще на несколько лет.

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Противники проведения метро в «Пулково» говорят, что станция метро в аэропорту никогда не достигнет той пассажирской загрузки, которая бывает у городских станций метро. Однако фактор «окупаемости» не помешал городским властям прорыть метро к новому стадиону на Крестовском острове, где пассажиропоток даже близко не приближается к потенциальному пассажиропотоку в «Пулково».

Напомним, согласно концепции, аэроэкспресс позволит добраться от «Пулково» до Витебского вокзала за 25 минут. Предполагается, что остановочный пункт появится также и в Купчино, до станции Купчино поезд будет добираться примерно за 10 минут. Строительство линии начнется только после окончания чемпионата мира по футболу в 2018 году. К 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. Ранее именно недостаточным числом пассажиров власти объясняли отсрочку реализации проекта «аэроэкспресса».

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