Основная тема информационной повестки Татарии на прошлой неделе напрямую была связана с федеральными событиями, но без республиканского окраса не обошлось. В соцсетях главу региона Рустама Минниханова после сделанного им заявления о том, что «мы должны забыть все свои обиды, должны достойно провести выборы президента РФ», обвинили в выслуживании. Всего две реплики раскрутили в регионе шквал обсуждений сродни тому, что прокатился по Татарии в последние два месяца по языковому вопросу. К слову, последний, хоть фактически и решён, но так и не ушёл в небытие. Совет старейшин набережночелнинского мухтасибата решил не ограничиваться регионом и попросил председателя Госдумы РФ сделать татарский язык государственным для страны в целом. Своё предложение авторы обосновали тем, что татары «по численности в РФ занимают второе место, и татарский язык неофициально является в РФ вторым языком межнационального общения».

Zamunu45 Рустам Минниханов

После заявления МОК татарская общественность предложила спортсменам из региона вместо нейтрального флага использовать флаг Татарии. Инициативу пресёк минспорта РТ, предупредив о дисквалификации за такой шаг.

Флаг Татарии

В коридорах муниципальных властей Татарии наблюдалась некоторая «паника» и кадровые рокировки. Экс-министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова «вернули» в родной для него Актанышский район, но не на пост главы, а в кресло второго по значимости человека. Остальные муниципалитеты, по слухам, ждёт «особое внимание» главы региона, которое может закончиться чередой отставок. А общественность уже успела предположить, что эта работа — не что иное, как указание федеральных властей — навести порядок «в своём доме».

В казанских СМИ «нашли» иноагентов, а в отношении нижнекамских полицейских возбудили уже девять уголовных дел о пытках и доведении до самоубийства.

В Татарии обсуждают «обиды»

Заявление Рустама Минниханова, в котором он говорит о том, что должно «забыть все обиды», «показать единение нашей нации и оказать поддержку нашему президенту», в Татарии было более обсуждаемым, чем сама информация о намерении Владимира Путина баллотироваться, послужившая поводом к реплике главы республики.

Kremlin.ru Глава Татарстана Рустам Минниханов

Слова поддержки действующему президенту РФ и его намерению участвовать в выборах в марте 2018 года Минниханов озвучил в Москве на заседании медиаклуба 6 декабря. И если официальная пресс-служба аппарата дала сглаженную цитату, то казанские СМИ обнародовали ее полностью, вызвав шквал негативной реакции. Главе Татарии припомнили и договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, который завершил своё действие в августе 2017 года и так не был пролонгирован, и переход в изучении татарского языка в школах с обязательных на добровольные рельсы. Не забыли и о банковском кризисе, в результате которого ко дну пошли пять банков, а шестому до 1 рубля снизили уставной капитал.

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«Не смог Минниханов отстоять и договор, и язык… Верните деньги вкладчикам Татфондбанка, тогда все обиды забудем… Вначале договор, потом деньги Татарстана на регионы отсталые, потом язык. Это всего лишь решения в течение последнего года», — звучали мнения в разных соцсетях, а местную элиту обвинили в слабости и беспомощности.

Телеграм-канал «Неудаща» (17,7 тыс. подписчиков) пошёл ещё дальше и заподозрил Минниханова в выслуживании перед начальством.

«Последняя речь РНМ (Рустама Минниханова — прим. ИА REGNUM ) в Москве — это речь не политика, а чиновника, выслуживающегося перед начальством. Это начальство может его завтра убрать или поощрить медалькой. Слили всё. И договор, который лежит в основе конституции Татарстана, и свой язык, переложив ответственность за него на самих татар, — отмечается на канале. — До них еще не доходит, что они обречены. Их сменят вот-вот. Пока создают условия для того, чтобы смена прошла не так болезненно».

Между тем далеко не все согласны с такими высказываниями. Мнения о том, что жить прошлым — путь бесперспективный в целом для региона, звучат гораздо чаще.

Fendes Ансамбль Казанского Кремля

Так, другой популярный республиканский канал «Шалтай-Бабай» (3,2 тыс. подписчиков) предложил посмотреть на ситуацию без эмоций.

«Мы понимаем, что законы жанра требуют пафоса, но давайте без эмоций посмотрим на ситуацию. А ситуация в трёх словах такова — пирог становится меньше, и на кону благополучие и безопасность не только миннихановских, а всех, кто живёт в Татарстане. Да, претензий к РНМ (Рустам Минниханов — прим. ИА REGNUM ) очень много (договор, татарский язык — это только верхушка), он как руководитель несёт свою политическую ответственность. Но давайте вспомним ситуацию ровно год назад, в декабре 2016 года, — пишет телеграм-канал. — Речь РНМ о раскулачивании Татарстана Москвой вызвала ответную реакцию Москвы в виде банкротства Татфондбанка. До этого вопрос о санации был фактически решён. Набиуллина (председатель ЦБ РФ — прим. ИА REGNUM ) готова был выделить деньги, так как она выделяет их на спасение гораздо больших банкротов, чем был ТФБ в декабре 2016-го».

«Вы хотите, чтобы РНМ (Рустам Минниханов — прим. ИА REGNUM ) вышел и заявил: я призываю татар всей России не голосовать за кандидата номер один, не забудем, не простим? Тогда здравствуй, 90-е. При том, что в 90-е центр был слаб, а сейчас силен, и положение явно не выигрышное. Кто возьмёт на себя ответственность обрушить то сравнительное благополучие, в котором живёт Татарстан, ради того, чтобы прослыть политиком невыслуживающимся?» — вопрошает «Шалтай-Бабай», оппонируя соседнему каналу «Неудаща».

Напомним, по итогам выборов президента в 2012 году в Татарии явка превысила 83,4%. За Владимира Путина, по данным ЦИК РТ, проголосовали 83,08% пришедших. Второе место досталось Геннадию Зюганову, который набрал 9,5%.

Своим заявлением Рустам Минниханов, вероятно, пытался сохранить высокие показатели пятилетней давности. Время покажет, удалось ли ему это.

PetarM Флаг главы Татарии

Татары предложили олимпийцам свой флаг

Говоря о федеральных событиях и их отражении в республиканской повестке дня, нельзя обойти вниманием реакцию жителей Татарии на решение МОК о недопуске и оскорбительное предложение выступить под нейтральным флагом. Желающим выступать разрешено делать это не только под нейтральным флагом, но и в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR).

Глава Татарии Рустам Минниханов, комментируя данное решение, отметил, что «мы живем в непростое время, и есть те, кто не хочет, чтобы Россия была сильной» и предложил объединиться «в такой непростой ситуации», «показать единение нашей российской нации».

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Своё мнение высказал и министр по делам молодёжи и спорту республики Владимир Леонов. Он заявил, что «конечно, требования, выдвинутые к российским спортсменам по итогам всех расследований, не самые приятные, но я думаю, что будет принято решение выступать под нейтральным флагом» и добавил, что «все татарстанские спортсмены, которые являются кандидатами на участие в Играх, сейчас продолжают подготовку и находятся в хорошей физической форме».

Kremlin.ru Встреча с Олимпийской сборной России

От жителей республики звучали разнообразные мнения. Одни обвиняли в сложившейся ситуации чиновников:

«Жаль, что из-за жулья в стране страдают сотни спортсменов, ведь победа в Олимпиаде — это вершина карьера любого спортсмена!».

Другие критиковали профильное министерство:

«Спорт высоких достижений — частное дело! Минспорта должно заниматься массовым и детским спортом».

Звучали также предложения заменить вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталия Мутко на малоизвестного широкой общественности выходца из Татарии:

«Да в Татарстане есть очень хорошие руководители в спорте. Почему бы вместо Мутко не поставить Халила Тухватуллина. Он сам был неоднократным чемпионом по татаро-башкирской борьбе и знает многих-многих тренеров России. Запросто бы наладил хозяйство там».

Этим предложением дело не ограничилось. В соцсетях звучали призывы спортсменам из Татарии выступать под триколором республики.

«По причине запрета российским спортсменам выступать на предстоящей зимней олимпиаде в Южной Корее под флагом РФ атлеты из нашей республики могли бы выступать под триколором Татарстана», — пишет телеграм-канал «Шалтай-Бабай».

Government.ru Олимпийская сборная России, 2014

Между тем заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов в комментариях «Реальному времени» заявил, что «никаких флагов регионов нельзя», так как «за это просто снимут с Олимпийских игр».

"Если ты выходишь с флагом региона или представляешь — за это даже лишают медали», — заявил чиновник, добавив, что «татарстанские спортсмены никогда не становились фигурантами допинговых скандалов».

Языковой вопрос: подули на угли в попытке раздуть пламя

Переход от обязательного изучения татарского к добровольному в школах республики уже более трёх месяцев на повестке региона, и хотя точка в этом деле поставлена, но некоторых представителей общественности это не останавливает.

В этот раз с открытым письмом выступил Совет старейшин набережночелнинского мухтасибата, который ни много ни мало, а попросил спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина «рассмотреть вопрос о придании татарскому статус государственного языка России». Это далеко не первое подобное предложение, все остальные, направляемые в своё время разным адресатам, остались без внимания.

Своё предложение авторы письма обосновали тем, что татары — народ, который «по численности в РФ занимает второе место, и татарский язык неофициально является в РФ вторым языком межнационального общения».

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

Между тем, по данным переписи населения в 2010 году, в стране на сегодня проживают представители свыше 200 национальностей. Во время переписи 81% населения указал, что они — русские. И хотя численность татар составляет свыше 1 млн человек, но от общей доли населения это только 3,9%, что вряд ли достаточно для придания татарскому языку статуса государственного наравне с русским.

«Сегодняшняя политика, проводимая по отношению к языкам малых народов, нас серьезно настораживает и беспокоит. Уменьшение часов преподавания татарского языка в школах республики подрывает достигнутое годами равновесие между русским и татарским народами, спровоцирует родителей на необдуманные шаги», — заявляется в открытом письмо Совета старейшин.

Не ясно, о каких необдуманных шагах говорят авторы, но после того как появилась возможность изучать родной язык по выбору родителей вместо ранее обязательного татарского около 115 тыс. родителей поменяли последний на русский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ Владимира Путина Генпрокуратура и Рособрнадзор провели проверку добровольности изучения родных и государственных языков республик. В результате в Татарии были выявлены многочисленные нарушения, но после предписаний прокуратуры РТ учебные планы были приведены в соответствие с федеральным законодательством. Кроме того, для татарского языка в статусе государственного также была установлена необходимость получать согласие родителей.

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Перевод татарского языка в статус добровольного вызвал шквал недовольства части общественности, высказывались мнения, что это приведёт к отмиранию языка.

Я изучаю татарский язык Татарский алфавит

Но далеко не все жители Татарии согласны с тем, что отмена обязательности в школах — это убийство языка.

«Я — русский. Всю жизнь прожил в РТ. Половина любимых мною людей — татары. Половина родни — татары, друзей тоже примерно половина. Татарский язык для меня и моих детей — часть культуры, но не более. Не основная наука и не жизненно необходимое знание. Не хлеб в будущем и не панацея от духовной бедности сегодня. Каждая школа в Казани даёт возможность изучать татарский так глубоко, как этого желает ученик. А вся эта истерика похожа на потуги националистов срубить «хайпа» на острой теме. Вам никогда не поссорить думающих людей в этой республике по нацпризнаку», — пишет один из пользователей, опровергая факт запрета татарского языка, на что любят ссылаться националисты и их сторонники.

Муниципальные рокировки

Стала известна новая должность ушедшего в отставку в начале прошлой недели экс-министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова, которого фактически сделали ответственным за языковой вопрос и его непопулярность среди родителей школьников.

«Каждый из нас приходит на должность и осваивает. У кого-то получается, у кого-то не получается. Да, образовательная система очень сложная и непростая. Сегодня в этих условиях, когда мы вошли в такие противоречия, здесь и наша вина, наверное, есть. Нужен человек, который объединил бы, успокоил, систематизировал всё. Рафис Бурганов (новый министр образования и науки РТ — прим. ИА REGNUM ) прошел огромный путь: он и в Казани поработал, и в Министерстве по делам молодежи и спорта, он знает систему. Вы скажете, что он сельхозинститут окончил, но и я тоже его окончил. И что? Мы каждый день должны учиться», — прокомментировал рокировку в ведомстве Рустам Минниханов.

Энгель Фаттахов вернулся в свой родной Актанышский район, с должности главы которого его около пяти лет назад его и пригласили в министерское кресло. Отсутствие профильного образования и отсутствие опыта в нужной сфере неоднократно были поводом к критике министра, который по образованию является «инженером-механиком».

Gossov.tatarstan.ru Энгель Фаттахов

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Фаттахова назначили исполняющим обязанности руководителя исполкома Актанышского района. За его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты. В рамках той же сессии сложили свои полномочия глава района Фаил Камаев и глава исполкома Рустем Ильясов. Камаев стал и. о. главы другого, наиболее проблемного района — Тукаевского. При этом в тот же день глава Тукаевского района Василь Хазеев «вышел на пенсию». Вот только казанские СМИ намекают, что кресло под ним шаталось давно, и пенсия стала самым безболезненным вариантом решения вопроса.

На этом рокировки в муниципальных администрациях могут и не закончиться. По сообщениям казанских СМИ, районы ждёт антикоррупционная чистка.

Первой предполагаемой «жертвой» издание «Бизнес-онлайн» называет председателя Совета муниципальных образований РТ, экс-главу Черемшанского района Мингасита Шакирова. Эту же фамилию называет ещё ряд изданий.

Но в случае с Шакировым вспоминается вовсе не коррупционные скандалы, а прошедший единый день выборов 10 сентября 2017 года и формирование нового состава Центризбиркома РТ. В тот день экс-глава избирательной комиссии региона Экзам Губайдуллин, не ставший выдвигать свою кандидатуру в новый состав, избрался депутатом одного из сельских поселений региона. И ещё до его регистрации в казанских СМИ появились слухи, что депутатство — всего лишь обязательная ступенька к креслу председателя Совета муниципальных образований республики, ныне занимаемому Шакировым. Последний, к слову, в конце декабря 2015 года был единогласно переизбран на новый пятилетний срок.

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President.tatarstan.ru Рустам Минниханов

Но и это не все новости для властей муниципалитетов. На прошлой неделе Рустам Минниханов выпустил указ, по которому он берёт под личный контроль отчётность о доходах муниципальных служащих, глав районов, их супругов и детей до 18 лет. Рассматривать сведения будет комиссия по координации работы по противодействию коррупции в РТ.

«Похоже, пришло время более жёстких мер, и принято решение создать карательный орган внутри системы республиканской власти по главам районных администраций. Похоже, у Рустама Минниханова есть своя так называемая «зеленая папка», — пишет «Реальное время», предполагая, что «последние данные по районам были настолько удручающими», что глава Татарии решил взять всё под личный контроль.

«А не поставлена ли задача сверху Рустаму Нургалиевичу навести порядок у себя дома?! Судя по всему, да. И показательная «казнь» непременно состоится. Вот только кто попадётся под горячую руку. Явно не из приближённых к семье, и скорее всего, выбирать будут из тех, кто помоложе, у них вся жизнь впереди. Устроит ли такая жертва (вы) хозяев, покажет время. Но сначала надо прибраться как следует. И, возможно, тем самым подготовить чистое место для нового Хана», — делится своим мнением казанский телеграм-канал «Башня Сююмбике».

Города и веси Татарии замерли в ожидании «чисток». Тем более конец года — время подводить итоги.

ddcnegocios Иностранные агенты

Казанские агенты с приставкой «ино»

На прошлой неделе Минюст пополнил список иноагентов. Из девяти СМИ, включенных в реестр в связи с финансированием из-за рубежа, два относятся к Татарии — татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi) и «Idel.Реалии».

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Напомним, подписанный президентом России Владимиром Путиным 25 ноября закон о СМИ-иноагентах называют ответной мерой на притеснение российских СМИ в США. В обязанности иноагентов входит отчёт перед Минюстом и маркировка продукции.

Включение в список татарских СМИ не осталось без внимания общественности. Мнения разделились.

«Из-за всего неправильного, бесчестного, коррупционного и отвратительного, что происходило раньше и происходит в РТ в последнее время, пострадают нормальные, талантливые журналисты-профессионалы, объективно и правдиво освещающие события в СМИ. Жаль, очень жаль. Надеюсь: разум и адекватность во власти всё-таки восторжествуют: нельзя же «стричь всех под одну гребёнку». С огромным интересом просматриваю, читаю Idel.Реалии. Мне импонирует, что журналисты этого издания не замалчивают, не боятся, не трусят, как обычные карманные издания СМИ РТ, освещать злободневные события, факты», — пишет пользователь под ником «Патриотка РТ».

С ней между тем не согласился другой пользователь, возмутившийся тем, что издание получает деньги из США.

«Поддерживаю, народ должен знать, кто платит за мнимую свободу слова», — пишет житель республики.

Kazan.ros-spravka.ru Татмедиа

Обсуждая новый статус данного издания и радио, пользователи припомнили властям и карманный медиахолдинг «Татмедиа», претензии к которому еще в сентябре высказала группа писателей и журналистов Татарии, требуя провести оптимизацию. В открытом письме авторы отметили, что в таком виде, как сейчас, финансирование — это пустая трата времени.

Напомним, ежегодно в бюджете республики на СМИ выделяется порядка 1—1,2 млрд рублей.

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Казанские СМИ, которые включены в реестр иноагентов, пока не сообщали о каких-либо ограничениях по доступу к информации в связи со своим новым статусом.

Полицейский беспредел

Самым громким криминальным событием недели является ход расследования о пытках в полиции.

В рамках расследования дела о пытках санитара, который после них покончил жизнь самоубийством, в УМВД России по Нижнекамскому району Татарии выявили ещё девять подобных фактов.

Следственные органы сообщили, что в рамках расследования дела, возбуждённого в отношении трёх установленных и ряда неустановленных полицейских, найдены ещё семь потерпевших. Дела объединены в одно производство. Полицейским вменяются сразу три статьи — ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий»).

ErikaWittlieb СИЗО

Напомним, 22-летний житель Нижнекамска был задержан 18 октября 2017 года по подозрению в краже. В отделении, по данным следствия, к нему применили «физическое насилие, принуждая его к даче признательных показаний в совершении преступлений». Дав такие показания, молодой человек был отпущен, после чего покончил жизнь самоубийством, записав видео-обращение с рассказом о том, что происходило в отделении.

Позднее стало известно, что после возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников УМВД России по Нижнекамскому району за «превышение служебных полномочий с применением насилия» начальник отделения по борьбе с групповой преступностью ОУР УМВД России по Нижнекамскому району Ринат А. незаконно удерживал двух граждан, требуя, чтобы они сознались в преступлениях по делу о самоубийстве. Следствие считает, что Ринат А. таким образом пытался освободить «от уголовной ответственности коллег».

Все четверо полицейских по делу о погибшем санитаре взяты под стражу.

«У следствия имеются все основания полагать о причастности к совершению должностных преступлений и иных сотрудников УМВД России по Нижнекамскому району», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ, уточняя, что расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2017 года из органов МВД по результатам проверки по «делу санитара» были уволены четыре сотрудника, а их десять коллег привлекли к различным дисциплинарным взысканиям. Заместитель начальника следственного управления УМВД России по Нижнекамскому району был понижен в должности «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление ведомственного и процессуального контроля», а начальника УМВД освободили от должности.

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